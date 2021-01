Morbius: il film con Jared Leto slitta di sette mesi

Sony Pictures ha annunciato uno slittamento di sette mesi della data di uscita del film spin-off Morbius con protagonista Jared Leto, inizialmente prevista per agosto 2020 e poi slittata al 2021 a causa della pandemia globale di Covid-19. Ora a due mesi dall’uscita designata, il 19 marzo 2021, lo studio ha deciso di ritardare di sette mesi l’uscita di Morbius che ora apprendiamo approderà nelle sale l’8 ottobre 2021.

E’ passato quasi un anno dal giorno in cui è uscito il primo trailer di Morbius che mostrava Leto nei panni del “vampiro vivente”, uno dei personaggi del nuovo universo condiviso che Sony sta assemblando pescando dal mondo di villain e anti-eroi costruito nei fumetti del supereroe Spider-Man. Il primo film dell’universo condiviso Sony è stato il Venom con Tom Hardy, un film non particolarmente entusiasmante che però ha sbancato il box-office con 856 milioni di dollari aprendo la strada al sequel Venom: Let There Be Carnage di Andy Serkis, che vedrà il ritorno di Hardy come Eddie Brok e Woody Harrelson, che abbiamo visto in una scena sui titoli di coda di “Venom”, nei panni del serial-killer e simbionte Cletus Kasady aka Carnage. La data di uscita di Venom 2 è attualmente fissata al 25 giugno 2021.

Uno dei personaggi più avvincenti e controversi della Marvel arriva sul grande schermo. Pericolosamente malato con un raro disturbo del sangue e determinato a salvare gli altri che soffrono del suo stesso destino, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo radicale si rivela presto un rimedio potenzialmente peggiore della malattia. Il primo trailer del film ha confermato connessioni di questo nuovo universo condiviso Sony con l’Universo Cinematografico Marvel: vedi l’Avvoltoio di Michael Keaton. Oltre a Leto nei panni del personaggio principale il cast include anche Adria Arjona nei panni di Martine Bancroft, la fidanzata di Morbius; Matt Smith in quelli Loxias Crown, un uomo con la stessa rara malattia del sangue di Morbius e Ed Harris nel ruolo del mentore di Morbius. Il cast è completato da Al Madrigal e Tyrese Gibson nei panni rispettivamente di Alberto Rodriguez e Simon Stroud, due agenti dell’FBI che danno la caccia a Morbius. Gibson ha rivelato di aver firmato con Sony per tre film.

