Mortal Kombat: prime immagini ufficiali e dettagli sui personaggi del reboot

Disponibili via Entertainment Weekly prime immagini ufficiali del reboot Mortal Kombat diretto da Simon McQuoid e prodotto da James Wan (Aquaman, The Conjuring, Fast & Furious 7). Il film uscirà entro la fine dell’anno, con un cast stellare che include Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Ludi Lin e Jessica McNamee.

“Mortal Kombat” dopo il suo debutto nelle sale giochi nel 1992 è diventato rapidamente una delle serie di “picchiaduro” più amate e famigerate grazie all’utilizzo di personaggi live-action digitalizzati e una brutalità con picchi splatter (vedi “Fatality”) mai visti in un videogioco prima di allora. Nel 1995 è uscito un adattamento cinematografico live-action diretto dal Paul W.S. Anderso che poi porterà sul grande schermo anche i videogiochi Resident Evil e più recentemente Monster Hunter. Il film che vedeva Christopher Lambert nei panni di Lord Raiden e Robin Shou come Liu Kang, seppur lontanissimo dalla brutalità ed efferatezza del videogioco originale fu ben accolto dalla critica e dai fan, anche a fronte di adattamenti precedenti davvero improbabili come lo Street Fighter con Jean-Claude Van Damme e il Double Dragon con Mark Dacascos e Robert Patrick. Nel 1997 è uscito il deludente sequel Mortal Kombat – Distruzione totale con attori rimpiazzati per i ruoli di Johnny Cage, Raiden, Sonya, Jax e Scorpion e il regista Paul W.S. Anderson non coinvolto e sostituito dall’allora esordiente John R. Leonetti (Annabelle).

Le immagini del reboot rivelano personaggi iconici come Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang), Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax Briggs (Mehcad Brooks), Kano (Josh Lawson) e gli storici rivali Sub-Zero (Joe Taslim) e Scorpion (Hiroyuki Sanada). Le immagini mostrano anche scorci del Cole Young di Lewis Tan, protagonista del film e personaggio creato appositamente per il reboot.

Preparati per Mortal Kombat. Ecco le prime immagini di #MortalKombatIlFilm – prossimamente al cinema. pic.twitter.com/lgBFL56GHW — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) January 15, 2021

Secondo quanto riferito da EW, Cole Young è un ex campione di MMA caduto in disgrazia. Cole è il personaggio centrale del film, poiché la trama segue i suoi tentativi di scoprire di più sul suo passato. Un percorso che lo porterà a trovare rifugio nel tempio di Raiden, dove un gruppo di combattenti si prepara per il combattimento contro gli invasori di Outworld.

Quando incontriamo Cole per la prima volta, è davvero in una brutta situazione. È a corto di fortuna . È una specie di combattente MMA caduto in disgrazia che è stato un campione, che credeva in se stesso e che aveva molte speranze nella sua carriera. Ed è andato tutto giù per lo scarico. È un posto molto interessante per introdurre un eroe e penso che, lungo il viaggio di Mortal Kombat e Cole alla scoperta delle sue origini, verranno presentati tutti questi altri personaggi ed elementi iconici che tutti amano così tanto….

Mortal Kombat è attualmente programmato per l’uscita simultanea nelle sale e su HBO Max il 16 aprile.

Fonte: Warner Bros. Italia