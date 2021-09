Mr. Crocodile Dundee compie 35 anni: storia e curiosità sul film

35 anni fa usciva nelle sale Mr. Crocodile Dundee, debutto cinematografico dell’attore e comico australiano Paul Hogan che nell’affollato panorama di uscite del 1986 conquista il podio degli incassi americani con un terzo posto d’oro considerando la vetta occupata da Top Gun e un secondo posto conquistato dall’acclamato premio Oscar Platoon di Oliver Stone e altri titoli di punta lasciati alle spalle (Aliens, Star Trek IV, Karate Kid II, Una pazza giornata di vacanza).

Incuriosita dall’incontro / scontro con un mostruoso coccodrillo di un certo Mick Dundee, guida e cacciatore di coccodrilli dell’Outback australiano, la giornalista di New York Sue Charlton si reca in Australia per incontrare di persona la leggenda che vive nel remoto villaggio di Walkabout Creek. Il viaggio di Sue e l’incontro con Mick includeranno situazioni pericolose e complicazioni romantiche impreviste. Una volta terminato l’articolo, Sue proporrà a Mick di viaggiare con lei fino a New York e stavolta sarà Dundee a trovarsi fuori dalla sua diciamo “zona di comfort”, ma grazie alla sua genuinità e al suo innato carisma, Mick dopo qualche momento di assestamento saprà cavarsela anche in situazioni piuttosto rischiose tipiche della giungla urbana.

“Mr. Crocodile Dundee” è una spassosa commedia d’azione a tinte romance che punta tutto sul simpatico attore australiano Paul Hogan. La prima parte dell’avventura, quella che si dipana nella natura selvaggia, è la più divertente perché vede applicato con rigore il classico duetto: locale rude e amante del pericolo conquista cittadina bella e procace, una sorta di “Tarzan & Jane” con qualche gag particolarmente riuscita e le suggestive location australiane. Nella seconda parte del film, quella alla “Totò Tarzan” che si svolge in città, le gag non mancano e alla parte romance si aggiunge l’elemento “terzo incomodo” che però risulta meno coinvolgente rispetto alla formula “indigeno in città”, formula poi riutilizzata negli anni ’90 per il film francese Un indiano in città e poi nel remake americano Da giungla a giungla.

La storia del film

L’idea per il film è nata quando Paul Hogan ha visitato New York e si è sentito un estraneo, con la gente che pensava che l’attore fosse scozzese, situazioni surreali che lo hanno ispirato a scrivere il film: “C’è molto di Dundee in cui tutti noi australiani pensiamo di riconoscerci, ma non è così, perché viviamo a Sydney. È un mitico australiano dell’outback che in parte esiste: l’uomo di frontiera che cammina nella boscaglia, raccogliendo serpenti e gettandoli da parte, che vive della terra che può cavalcare cavalli e abbattere alberi e ha quella filosofia semplice, amichevole e rilassata . È come l’immagine che gli americani hanno di noi, quindi perché non dargliene una?…Siamo sempre stati disperatamente a corto di eroi popolari in questo paese. Ned Kelly è patetico. Così sono i bushranger.”

Paul Hogan ha usato i suoi regolari collaboratori per la tv, tra cui John Cornell, Peter Faiman e Ken Shadie. L’attrice polacca Linda Kozlowski è stata scelta per interpretare la giornalista americana con La Actors’ Equity Australia che si è opposta al casting, ma alla fine ha ceduto. Le prime scene sono state girate nella piccola città di McKinlay nel Queensland, dove l’hotel utilizzato ha pavimenti in legno originali deformati e lucidati. Non ci sono nemmeno coccodrilli nella zona in quanto è nell’Outback senza grandi fonti d’acqua. Sei settimane di riprese sono state spese a Jaja, un campo di estrazione di uranio abbandonato nel Parco Nazionale di Kakadu nel Territorio del Nord, con un’altra settimana a Cloncurry. Ci sono state altre sei settimane di riprese a New York. Le riprese sono terminate l’11 ottobre 1985. Quando il film è finito, Hogan ha detto che si aspettava che avrebbe fatto milioni di dollari in tutto il mondo. Hogan ha anche detto del film: “Sto pianificando che sia il primo vero film australiano. Non credo che ne abbiamo ancora avuto uno, non un vero film per il grande pubblico, di successo e divertente.” è così è stato.

Curiosità

Il Sydney Harbour Bridge è mostrato all’inizio del film dalla finestra dell’hotel mentre Sue è al telefono con New York. Paul Hogan ha aiutato a dipingere quel ponte prima di iniziare la sua vita come attore e si dice che abbia fatto ridere i suoi colleghi per buona parte del tempo.

“Mr. Crocodile’ Dundee” è stato il secondo film di maggior incasso del 1986. Platoon è stato il terzo incasso più grande dell’anno con Top Gun al primo posto

Sul set c’erano versioni in acciaio, gomma e alluminio del coltello Bowie. Hogan ha tenuto uno dei coltelli d’acciaio dopo il film e ha promesso di non venderlo mai.

Paul Hogan non aveva idea che il film sarebbe stato un enorme successo internazionale. “Pensavo di fare un bel film comico per l’Australia”.

Paul Hogan andava davvero in giro dicendo “buongiorno” ai newyorchesi durante il suo primo viaggio a Manhattan.

Quando Paul Hogan ha rilasciato un’intervista per Crocodile Dundee 3 (2001), ha messo a tacere il mito che ci fosse un vero Crocodile Dundee. Ha assicurato all’intervistatore che non c’era e che l’idea per il personaggio è venuta dalla sua testa. Hogan ha ammesso che durante un viaggio a New York si è sentito come un pesce fuor d’acqua e l’idea ha cominciato a prendere forma nella sua testa.

David Gulpilil (Nev) ha coreografato la tradizionale danza aborigena mostrata nel film. È uno dei ballerini tribali più famosi e acclamati di sempre in Australia.

Linda Kozlowski, che per il suo ruolo ha ricevuto una nominato al Golden Globe per la migliore attrice non protagonista è stata l’unica americana sul set per tutto il tempo in cui hanno girato nel Northern Territory australiano.

Questa foto era uno dei cinquanta film australiani selezionati per la conservazione come parte del National Film and Sound Archive of Australia’s Kodak / Atlab Cinema Collection Restoration Project.

Il cast e la troupe hanno dormito in capanne nel vicino campo di minatori durante le riprese nell’outback.

Le “citazioni” intorno a “Crocodile” nel titolo sono state aggiunte per l’uscita americana per garantire che la gente non pensasse che Dundee fosse un coccodrillo.

“Mr. Crocodile Dundee” è stato il debutto cinematografico di Paul Hogan e Linda Kozlowski.

Il bufalo che Mick Dundee ha pacificato era stato anestetizzato.

Ci sono stati tour di Crocodile Dundee nel Kakadu National Park dopo l’uscita del film.

Melissa Joan Hart è apparsa originariamente nel film come una bambina a Central Park il cui taglio sul ginocchio viene guarito da Mick. La scena è stata girata ma alla fine è stata cancellata.

Nonostante l’insistenza di Paul Hogan sul fatto che Crocodile Dundee fosse una sua creazione, in seguito è stato rivelato che l’ispirazione nella vita reale per il personaggio era il boscimano Rod Ansell. Rod Ansell è diventato popolare in Australia nel 1977 quando la sua barca si è capovolta durante una spedizione di caccia in solitaria e ha dovuto trascorrere due mesi intrappolato nella natura selvaggia. È sopravvissuto bevendo sangue di mucca, dormendo con i serpenti e occasionalmente combattendo e decapitando occasionalmente coccodrilli. Durante una successiva intervista alla BBC sulla sua avventura (che secondo quanto riferito ha affrontato a piedi nudi), Ansell ha menzionato che l’hotel in cui lo avevano messo era molto carino e tutto tranne che aveva deciso di dormire sul pavimento. Abbastanza stranamente, è stato questo piccolo dettaglio, non il combattimento tra animali, ad ispirare Mr. Crocodile Dundee. Sfortunatamente, Ansell non ha visto un centesimo dall’uso della sua storia e la sua vita e il suo matrimonio sono andati in pezzi e alla fine ha sviluppato una dipendenza alla droga che è culminata in una sparatoria con gli agenti di polizia, uccidendone uno. Alcuni dicono che sia diventato pazzo a causa della sua esclusione dal successo dei film di Crocodile Dundee – la società di produzione gli ha persino vietato di realzizare il suo personale “Crocodile Dundee tour”.

Il livello inferiore abbandonato della BMT Ninth Avenue. stazione di Brooklyn è stato utilizzato per la scena della metropolitana verso la fine del film.

Il regista Ingmar Bergman possedeva una copia VHS di “Mr. Crocodile Dundee”. Può essere trovato nella sua collezione di film sull’isola di Fårö.

Nel 2016 si vociferava che il film avrebbe fruito di un reboot e che l’attore Chris Hemsworth avrebbe interpretato il ruolo di Paul Hogan e gli sarebbe succeduto come Mick Dundee.

Paul Hogan ha affermato che la gente negli Stati Uniti vedeva il suo personaggio come un incrocio tra Chuck Norris e Rambo.

John Cornell è stato accreditato per la sceneggiatura nella versione internazionale, ma solo come “script editor” nella versione originale australiana.

Paul Greco (newyorchese) e John Snyder (il magnaccia) erano entrambi nel cult I guerrieri della notte (1979).

L’unico film di “Mr. Crocodile Dundee” ad essere nominato per un Oscar (migliore sceneggiatura originale).

Primo film della trilogia di Crocodile Dundee seguito da Mr. Crocodile Dundee 2 (1988) e Crocodile Dundee 3 (2001).

Mr. Crocodile Dundee costato circa 9 milioni di dollari ne ha incassati 177 solo negli Stati Uniti e 353 milioni in tutto il mondo.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore australiano Peter Best (Mr. Crocodile Dundee 2, Le nozze di Muriel).

(Mr. Crocodile Dundee 2, Le nozze di Muriel). La colonna sonora include i brani: “Different World” degli INXS, “Live It Up” e “Sloppy Crocodile” di Mental As Anything.

TRACK LISTINGS:

1. Opening Titles

2. The Walkabout Bounce

3. In the Truck

4. Nice One Skippy

5. A Walk in the Bush

6. Mick Meets New York

7. G’day

8. Mad Bad And Dangerous

9. The Pimp

10. That’s Not A Knife

11. Oh Richard

12. The Pimp Returns

13. Theme From Crocodile Dundee

14. Overture From Crocodile Dundee