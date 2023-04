Mr. Nice Guy, su 20 Mediaset l’ultimo film realizzato da Jackie Chan con il collega e amico di lunga data Sammo Hung che dirige e appare in un cameo. Chan interpreta uno chef cinese che si trova accidentalmente coinvolto con una giornalista che ha filmato un arresto per droga andato storto e ora è inseguita da gang che stanno cercando di ottenere la videocassetta.

Mr. Nice Guy – Cast e doppiatori

Jackie Chan: Jackie

Richard Norton: Giancarlo

Miki Lee: Miki

Karen McLymont: Lakisha

Gabrielle Fitzpatrick: Diana

Vince Poletto: Romeo Baggio

Barry Otto: Baggio

Doppiatori italiani

Vittorio De Angelis: Jackie

Angelo Nicotra: Giancarlo

Rossella Acerbo: Miki

Pinella Dragani: Diana

Riccardo Rossi: Romeo Baggio

Sandro Iovino: Baggio

Mr. Nice Guy – Trama e trailer

A Melbourne, lo chef cinese Jackie (Jackie Chan) ha uno spettacolo di successo in televisione. Il trafficante di droga Giancarlo (Richard Norton) e la sua banda spacciano cocaina supportati dalla banda dei Demons, ma le due gang sono anche in guerra tra loro. Durante una sparatoria, la giornalista Diana (Gabrielle Fitzpatrick) e il suo partner vengono scoperti accidentalmente e fuggono con una cassetta VHS con registrato il filmato della trattativa. Per strada, durante la fuga, la donna incappa in Jackie, lo coinvolge e lo chef esperto di arti marziali non può far altro che combattere contro i gangster. Mentre sono in fuga a bordo della macchina di Jackie, la cassetta con il filmato incriminante si mescola accidentalmente con altre videocassette che Jackie ha riposto in una scatola sul sedile posteriore. Una volta a casa Jackie ritrova la sua ragazza Miki (Miki Lee) mentre i suoi nipoti “prendono in prestito” il nastro per guardarlo. Intanto gli scagnozzi di Giancarlo continuano a cercare il nastro e non trovandolo rapiscono Miki. Così mentre la polizia guidata dall’amico di Jackie, il detective Romeo (Vince Poletto), è sulle traccce bracca i gangster, Jackie si vede costretto a salvare la situazione e così fa squadra con Diana e la sua amica Lakisha (Karen McLymont) per liberare Miki dalle grinfie di Giancarlo.

Curiosità sul film

Sammo Kam-Bo Hung dirige “Mr. Nice Guy” da una sceneggiatura di Fibe Ma (Supercop, Terremoto nel Bronx) ed Edward Tang (Police story, Drunke Master II).

A causa del caos che si sono lasciati alle spalle (vedi la casa demolita), alla società di produzione è stato vietato definitivamente di girare di nuovo in quella parte dell’Australia.

Come visto nei titoli di coda, Jackie Chan ha dovuto imparare a cucinare professionalmente per dare un aspetto realistico al suo chef televisivo.

Il cantante e attore cinese Emil Chau interpreta un venditore di gelati, ruolo che ha interpretato anche in Terremoto nel Bronx (1995). Il suo aspetto ha lo scopo di sorprendere gli spettatori cinesi e taiwanesi, luoghi dove Chau è una star.

Secondo il suo libro “I Am Jackie Chan: My Life in Action”, durante le riprese Chan si è fatto male al collo quando ha commesso un errore durante una scena di combattimento e si è anche rotto il naso.

L’ultimo di sette film realizzati con Jackie Chan come attore e Sammo Kam-Bo Hung come regista.

Il finale di questo film doveva originariamente essere l’ultima scena di Terremoto nel Bronx (1995).

Intere scene di questo film sono state copiate, quasi fotogramma per fotogramma, dal film di Bollywood Baadshah (1999), e da altri film hollywoodiani come Rush Hour – Due mine vaganti (1998) e The Mask – Da zero a mito (1994).

Il film segna il debutto cinematografico di Bradley James Allan come uno degli scagnozzi del boss Ginacarlo. Introdotto formalmente dal leggendario coordinatore degli stunt Vic Wilson.

Il film segna anche il debutto cinematografico di Miki Lee (Miki).

“Mr. Nice Guy” è l’ultimo film di Sammo Kam-Bo Hung prodotto dalla Golden Harvest.

La moglie del regista Sammo Kam-Bo Hung, Joyce Godenzi, appare nel film in un cameo come membro del pubblico di uno show di cucina in una scena ambientata in un grande magazzino.

L’ultimo di tre film realizzati da Jackie Chan e Richard Norton e da Norton e Sammo Kam-Bo Hung.

Parte della sequenza al cantiere è una parodia della sequenza dello specchio in: I 3 dell’operazione drago. Le molteplici porte blu che si aprono e si chiudono replicano gli specchi.

L’unico film di Jackie Chan che lo vede nei panni di uno chef televisivo.

Il regista Sammo Kam-Bo Hung appare in un cameo nei panni di uno sfortunato ciclista.

Mr. Nice Guy – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore americano J. Peter Robinson (R.I.P.D. 2: Rise of the Damned, Solo per vendetta, Cocktail, Nightmare nuovo incubo, Furia cieca). Robinson ha anche composto la colonna sonora per l’edizione inglese di Terremoto nel Bronx.

(R.I.P.D. 2: Rise of the Damned, Solo per vendetta, Cocktail, Nightmare nuovo incubo, Furia cieca). Robinson ha anche composto la colonna sonora per l’edizione inglese di Terremoto nel Bronx. Alla colonna sonora hanno collaborato Peter Kam (Spia per caso, Kung Fu Jungle, La congiura della pietra nera, Detective Dee e il mistero della Fiamma Fantasma) e Clarence Hui (trilogia Young and Dangerous).

(Spia per caso, Kung Fu Jungle, La congiura della pietra nera, Detective Dee e il mistero della Fiamma Fantasma) e Clarence Hui (trilogia Young and Dangerous). La colonna sonora include tre brani interpretati da Jackie Chan, uno di questi è un duetto con la cantante e attrice taiwanese Tarcy Su.

1. A Nice Guy (Cantonese) interpretata da Jackie Chan

2. Buried Alive

3. The Backstage Battle

4. Jackie And Diana

5. The Fluying Monkey

6. The Running Game

7. Diana’s Escape

8. Death Of A Demon

9. Up And Down

10. The Carriage (I)

11. The Carriage (II)

12. High Anxiety

13. Jackie And Mickey

14. High And Seek

15. Jump And Chase

16. The Wild Street

17. The Warehouse Fight

18. The Door Maze

19. Let’s Play 20

20. The Game Begins

21. Heavy Metal Battleground

22. What’s That

23. The Wheels Turn

24. No More Mr. Nice Guy

25. Self Challenge (Mandarin) interpretata da Jackie Chan

26. As Long As I Loved interpretata da Jackie Chan & Tarcy Su