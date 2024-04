Mufasa: Il Re Leone – trailer italiano del prequel live-action di Disney (Al cinema dal 19 dicembre)

Dal 19 dicembre 2024 nei cinema italiani Mufasa: Il Re Leone, prequel del remake live-action realizzato in animazione fotorealistica del 2019 che racconterà la storia dell’ascesa del più grande re delle Terre del Branco. Alla regia del film il Barry Jenkins di Moonlight e Se la strada potesse parlare.

La storia arruola Rafiki per trasmettere la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che danno il loro inconfondibile contributo.

Narrata in flashback, la storia presenta Mufasa come un cucciolo orfano, perso e solo finché non incontra un simpatico leone di nome Taka, l’erede di una stirpe reale. L’incontro casuale mette in moto un viaggio espansivo di uno straordinario gruppo di sbandati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre devono lavorare insieme per sfuggire ad un nemico minaccioso e mortale.