Naomi Ackie sarà Whitney Houston nel biopic I Wanna Dance With Somebody

Naomi Ackie vista di recente nei panni di Jannah in Star Wars: L’ascesa di Skywalker ha firmato per recitare nei panni della talentuosa e sfortunata cantante Whitney Houston nel film biografico I Wanna Dance With Somebody.

“I Wanna Dance With Somebody”, titolo ispirato ad una delle hit più note della cantante, secondo singolo tratto dall’album “Whitney” del 1987, sarà diretto da Stella Meghie (Noi siamo tutto) da una sceneggiatura di Anthony McCarten candidato all’Oscar per Bohemian Rhapsody, il biopic campione d’incassi su Freddy Mercury e i Queen. Il film sarà co-prodotto da The Whitney Houston Estate, Primary Wave e da Clive Davis, uno dei produttori della cantante.

Whitney Houston è stata certificata come l’artista donna più premiata di tutti i tempi dal Guinness World Records ed tra i cantanti con più copie vendute di tutti i tempi, con vendite di oltre 200 milioni di dischi in tutto il mondo. Houston ha pubblicato sette album in studio e due album di colonne sonore, tutti certificati come diamante, multiplatino, platino o oro. È considerata uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. La sua carismatica presenza nelle classifiche musicali pop insieme alla sua visibilità su MTV hanno influenzato diverse artiste afroamericane. Nel 2020 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, un riconoscimento arrivato otto anni dopo che la cantante è stata trovata morta in una stanza d’albergo di Beverly Hills. Aveva 48 anni al momento della sua morte. Problemi con droga e alcol e un matrimonio tormentato con il collega musicista Bobby Brown hanno contrassegnato l’ultima parte della sua carriera. Houston si è anche cimentata come attrice debuttando in Guardia del corpo nel 1992 al fianco di Kevin Costner, il film è diventato un classico e la colonna sonora interpretata dalla stessa Houston è diventata la colonna sonora più venduta di tutti i tempi. Houston è apparsa anche nel corale Donne – Waiting to Exhale esordio da regista sul grande schermo dell’attore Forest Whitaker, in Uno sguardo dal cielo, remake del film del 1947 La moglie del vescovo interpretato al fianco di Denzel Washington e nel remake Sparkle – La luce del successo uscito dopo la sua morte.

Gli eredi di Houston hanno autorizzato il biopic “I Wanna Dance With Somebody” ad utilizzare l’intero catalogo di canzoni di Houston, ma al contrario di quello che abbiamo ascoltato nei recenti biopic su Freddy Mercury ed Elton John, in cui le voci dei protagonisti sono state coinvolte nella registrazione dei brani, è stato già annunciato che Naomi Ackie non sarà coinvolta dal punto di vista della voce e che tutte le canzoni saranno interpretate da Whitney Houston.