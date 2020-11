Neal Patrick Harris nel cast di The Unbearable Weight of Massive Talent con Nicolas Cage

Il recentemente annunciato film The Unbearable Weight of Massive Talent che vedrà Nicolas Cage nei panni di se stesso includerà nel cast anche l’attore premio Emmy e Tony Neal Patrick Harris. Il sito Deadline riporta che Harris ha firmato per interpretare l’agente di Cage.

In “The Unbearable Weight of Massive Talent” Cage interpreterà uno stressato e indebitato Nicolas Cage a caccia di ruolo in un nuovo film di Tarantino che si ritrova catapultato in una folle e pericolosa missione sotto copertura per abbattere un cartello della droga messicano.

Nicolas Cage è alla disperata ricerca di un ruolo in un nuovo film di Tarantino mentre deve affrontare anche una relazione tesa con sua figlia adolescente. Di tanto in tanto parla anche con una versione egoista di se stesso degli anni ’90 che lo istiga per aver fatto troppi film schifosi e per non essere più una star. Ad un certo punto Cage che è sommerso da una montagna di debiti si ritrova costretto a fare un’apparizione alla festa di compleanno di un miliardario messicano che sembra essere un fan del lavoro di Cage e spera segretamente di mostrargli un copione su cui è sto lavorando. Mentre lega con l’uomo Cage viene informato dalla CIA che il miliardario è in realtà un boss del cartello della droga che ha rapito la figlia di un candidato presidenziale messicano ed è reclutato dal governo degli Stati Uniti per ottenere informazioni. La situazione si trasforma in una spirale ancor più drammatica quando il messicano prende l’iniziativa di portare la figlia di Cage e la sua ex moglie per una riconciliazione, e quando le loro vite sono in pericolo, Cage assume il ruolo di una vita.

Il film è interpretato anche da Tiffany Haddish nei panni di Vivian, un eccentrico agente governativo canaglia che costringe la superstar Nicolas Cage ad andare sotto copertura in un folle e ultimo disperato tentativo di abbattere il cartello una volta per tutte.

Il progetto è in sviluppo alla Lionsgate e la sceneggiatura è ad opera di Tom Gormican (Quel momento imbarazzante) e Kevin Etten (Canned), con Gormican designato anche alla regia. Gormican e Etten hanno già collaborato come autori e produttori della serie tv Ghosted.

L’ultimo ruolo cinematografico di Neal Patrick Harris risale al 2017 nella commedia fantascientifica Downsizing – Vivere alla grande. Per quanto riguarda il futuro prossimo, vedremo Harris nel sequel Matrix 4 in sucita l’anno prossimo e l’attore è anche nei cast di due film biografici ambientati negli anni 70: Spinning Gold, biopic sul produttore discografico Neil Bogart co-fondatore di Casablanca Records e Anita, biopic sull’ex regina di bellezza e cantante Anita Bryant che ad un certo puto della sua vita ha guadagnato notorietà attraverso una campagna per abrogare le leggi che proibivano la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale.