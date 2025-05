“Nero a metà”, dove vedere il docufilm su Pino Daniele

“Nero a metà” è il docu-film diretto da Marco Spagnoli e distribuito da Fidelio ed Eagle Pictures, che mette in evidenza il lato più intino di Pino Daniele, scomparso 10 anni fa. Un lavoro originale, che rivela alcuni aspetti dell’uomo e meno del cantante, anche se la vita dell’artista partenopeo è sempre stata legata, nelle sue diverse sfaccettature, alla musica. La grandezza di Pino Daniele è indiscutibile e tanto meno quello che ha lasciato alla musica italiana: ha interagito con diversi generi e ha collaborato con artisti di spessore, ma soprattutto ha saputo conquistare il pubblico di tutta Italia.

Il film di Spagnolo racconta la prima parte della carriera di Pino Daniele, e mette in evidenza l’emozioni e anche le fragilità più intime dell’artista grazie ad una narrazione singolare e immagini inedite. Aspetti che vanno ben oltre l’essere un’icona musicale. Guida del viaggio e voce narrante Stefano Senardi, produttore musicale accreditato e amico di Pino Daniele. Senardi ha infatti conosciuto l’artista, ma soprattutto la persona.

“Abbiamo cercato di trattare Pino Daniele come un grande musicista, interprete di una grandissima rivoluzione culturale. Pino è stato “uno degli uomini che hanno fatto risollevare, ogni volta che ha potuto, la testa a una città ricca ma sfortunata come Napoli. È stato un uomo che ha riportato diverse volte il sorriso sulla faccia dei napoletani.” Ha dichiarato commosso il produttore in una recente intervista. Senardi ha poi aggiunto: “E’ stato soprattutto un ragazzo che da solo, venendo dai bassi napoletani, è riuscito senza mai rassegnarsi a darsi da fare. E a vincere, almeno parzialmente, la sua battaglia ideale.”

Dove si può vedere Nero a Metà

Presenti nel film anche diversi artisti che hanno avuto la possibilità di conoscere e lavorare con Pino Daniele. Personaggi come Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Avitabile, Teresa De Sio e non solo, hanno partecipato alla realizzazione del docu-film tutti concordi che il cantante napoletano meritava d’essere raccontato anche da un punto di vista che il pubblico non conosce.

Oltre che i veterani hanno dato il loro contributo anche giovani artisti come Gabriele Esposito, Andrea Radice e Chiara Ianniciello. “Nero a metà” è visibile su Tim Vision dal 19 Aprile 2025 ed è un film da non perdere e non solo per i tantissimi fan dell’artista. Pino Daniele è infatti un’icona della musica italiana, un esempio di passione e dedizione verso la musica. Oggi è inoltre considerato dai giovani talenti un vero mito.

“Nero a metà”, premi e riconoscimenti

Il docu-film “Nero a Metà”, oggi visibile sulla piattaforma Tim, ha ricevuto la candidatura ai Nastri D’Argento 2025 per il miglior documentario realizzato nel 2024 nella categoria Cinema Cultura Spettacolo. Un riconoscimento del tutto meritato visto che al debutto al cinema la pellicola ha avuto un grandissimo successo: ha superato i 600.000 euro al box office nei giorni di programmazione.

Lo scorso Dicembre è stato anche protagonista del Capri Hollywood, dove ha conquistato il premio come Miglior Documentario. Presente alla serata il regista Spagnoli che ha ritirato il premio e ha omaggiato il ricordo, ma soprattutto la grandezza umana di Pino Daniele: “Questo premio è per Pino Daniele, che ha cambiato e reso migliori le vite di tutti noi”.