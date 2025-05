Netflix, come è morta l’attrice di “Sintonia”

Il mondo del cinema dice addio a Milena Brandao, la giovane attrice di Sintonia la serie distribuita su Netflix a partire dal 9 agosto 2019. La notizia è stata diramata sui social dalla mamma Thays, con un lungo post, struggente, che ha immediatamente fatto il giro del web: “Il 2 maggio abbiamo perso la nostra bambina, ma sono certo che ora è tra le braccia del nostro Padre onnipotente e in un posto meraviglioso dove giocare.”

Sintonia è una serie televisiva brasiliana creata da KondZilla e racconta la storia di tre ragazzi — Doni, Nando e Rita — cresciuti nella stessa favela di São Paulo, influenzati rispettivamente dal mondo del funk, del narcotraffico e della chiesa evangelica. La trama si sviluppa attraverso le loro prospettive, mettendo in risalto le interconnessione tra questi ambienti.

Milena Brandao si trovava in ospedale a San Paolo in condizioni molto gravi, stando alle notizie locali. Aveva solo 11 anni.

Un calvario di 10 giorni

La morte di Millena Brandao ha scosso il mondo del Cinema. La bambina famosa per la serie Sintonia è morta il 2 maggio scorso presumibilmente a causa di un tumore al cervello.

“I ricordi che abbiamo trascorso insieme rimarranno impressi nella mia memoria e non dimenticherò mai la tua gioia che contagiava tutti coloro che ti circondavano. Ragazza mia, mi manchi già da quando non sei più qui e so che mi mancherai ancora di più nei giorni a venire! Sei stata la luce delle nostre vite e so che da lassù continuerai a vegliare su di noi e ad illuminare le nostre vite E ti amerò per sempre e sarai sempre nel mio cuore. Ti amo ragazza mia‼️” Prosegue la madre su Instagram.

Parole che hanno toccato profondamente i fan che non hanno esitato a mandare conforto e sostegno a questa mamma distrutta: Che Dio accolga e conforti il tuo cuore , si legge al margine del post. Oppure: R.I.P. Millena, che Dio rafforzi e conforti i cuori di tutta la famiglia in questo momento di dolore, Stiamo pregando tanto per voi! Davvero tanto! Sappiamo che il dolore sarà insormontabile, ma che Dio risignifichi in qualche modo e che possano vivere in pace. Sono segnati nei nostri cuori!

La giovane attrice aveva iniziato a stare male lo scorso 24 aprile, un fulmine a ciel sereno. La mamma in un’intervista ha raccontato che aveva mal di testa, ma riusciva a camminare e parlare. All’inizio i medici scambiarono questi sintomi per Dengue, rimandandola a casa, quando invece era qualcos’altro, di molto peggio, che l’ha portata via nel giro di 10 giorni.

“Il 29 mia figlia ha avuto il suo primo arresto cardiorespiratorio, poi le sue condizioni sono peggiorate, con due o tre arresti cardiaci al giorno. In totale ne ha avuti tredici, sette in un solo giorno. Da quando è stata intubata, non si è più svegliata. I medici le hanno fatto una Tac e hanno detto di aver visto una massa di 5 centimetri nel cervello, ma non sappiamo se fosse un tumore, una cisti, un edema, un coagulo… e ora che è morta, faranno una biopsia per scoprirlo”. racconta la madre all’ agenzia di stampa G1. Una prima diagnosi sbagliata, che non ha risparmiato i medici dalle critiche.

Chi era Milena Brandao

Un bambina solare, un luce la descrivono così i suoi compagni di scuola, i suoi giovani colleghi. Milena Brandao si è avvicinata al mondo dello spettacolo a soli 7 anni, prendendo parte ad alcuni spot brasiliani. Il 2022 è l’anno che la catapulta nel mondo delle serie tv per teenager, quando ottiene il ruolo di Rebecca nella serie di “Sintonia”.

Il suo talento caratterizzato dalla naturalezza di stare davanti alle telecamere e dalla capacità di entrare nel personaggio l’avevano resa una dei volti più amati dal pubblico giovane. Non solo attrice, Milena Brandao era una una modella per brand di abbigliamento per bambini e amava ballare.