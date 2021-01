We Can Be Heroes 2: Netflix annuncia il sequel del film di Robert Rodriguez

E’ arrivato direttamente via Twitter l’annuncio ufficiale che Netflix sta sviluppando un We Can Be Heroes 2, sequel dell’avventura fantascientifica per famiglie con supereroi diretta dal regista Robert Rodriguez che torna al suo filone per ragazzi dopo la serie Spy Kids, Il mistero della pietra magica e Le avventure di Sharkboy e Lavagirl di cui “We Can Be Heroes” è un sequel.

We Can Be Heroes segue un attacco alieno alla Terra che vedrà tutti i supereroi del globo noti come Heroics, compreso il ritiratosi Marcus Moreno di Pedro Pascal, rapiti e imprigionati nello spazio. Toccherà alla super prole dei suddetti supereroi salvare la situazione unendo le forze e scegliendo come leader Missy Moreno (YaYa Gosselin), la figlia senza superpoteri di Marcus. Robert Rodriguez confeziona un film per tutti nel senso più ampio e positivo del termine. “We Can Be Heroes” è un riuscito, divertente e divertito mix di film per famiglie e action con supereroi che utilizza elementi dall’ottimo Sky High – Scuola di superpoteri prodotto da Disney e dal divertente Capitan Zoom – Accademia per supereroi con Tim Allen.

L’annuncio di un “We Can Be Heroes 2” è arrivato subito dopo che Netflix ha rivelato le proiezioni del film originale che ha registrato 44 milioni di visualizzazioni da parte di famiglie nelle sue prime 4 settimane di rilascio.

44 MILIONI DI FAMIGLIE hanno indossato i loro costumi per WE CAN BE HEROES nelle prime 4 settimane!! E… ULTIME NOTIZIE: Gli Heroics stanno tornando per il secondo round! Sono in pieno sviluppo del sequel con Netflix.

44 MILLION FAMILIES will have suited up for WE CAN BE HEROES in its first 4 weeks!! And… BREAKING NEWS: The Heroics are coming back for round two! I’m in full development of the sequel with @Netflix! pic.twitter.com/swFm7xWIC7 — Robert Rodriguez (@Rodriguez) January 4, 2021

E’ stato confermato che Rodriguez sarà coinvolto come produttore in The Book of Boba Fett spin-off di The Mandalorian attualmente in fase di riprese e in arrivo su Disney + entro l’anno, con l’attore che potrebbe anche dirigere alcuni episodi della prima stagione. “We Can Be Heroes 2” non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Robert Rodriguez