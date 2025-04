Netflix: nuovi film e serie da vedere a maggio 2025

Netflix accende maggio 2025 con una valanga di novità: il mese si preannuncia pieno di titoli da non perdere per ogni tipo di spettatore.

Con l’arrivo di maggio, Netflix alza decisamente il tiro e propone un catalogo ricco, vario e, senza ombra di dubbio, molto atteso. Che tu sia amante del thriller, delle storie vere, delle commedie romantiche o delle serie animate più visionarie, c’è qualcosa che ti terrà incollato allo schermo.

Il colosso dello streaming, infatti, ha scelto di aprire il mese con un mix ben calibrato di titoli originali e ritorni attesi, accontentando sia chi cerca novità assolute che chi non vedeva l’ora di ritrovare le sue serie preferite.

Cosa vedere a Maggio 2025 su Netflix

Partendo dai film, non si può non citare Fear Street: Prom Queen, nuovo capitolo del fortunato franchise horror ispirato ai libri di R.L. Stine. Questa volta l’incubo si sposta nei corridoi di un liceo dove, tra un ballo scolastico e l’altro, il sangue torna a scorrere. Atmosfere anni ’90, tensione crescente e colpi di scena assicurati. Ma l’adrenalina non finisce qui, perché in arrivo c’è anche Proiettile Vagante 3, che promette azione a ritmo serrato, con inseguimenti, esplosioni e quel pizzico di ironia che ha reso la saga così amata.

Tra i documentari, spicca senza dubbio Untold: Liver King, un approfondimento crudo e diretto su una delle figure più controverse degli ultimi anni nel panorama fitness e social. Un racconto che parte dai muscoli per arrivare alle verità taciute dietro una figura che ha diviso pubblico e critica. Spazio poi anche alla commedia con Due Fuori Pista 2, sequel della fortunata pellicola comica che torna con gli stessi protagonisti in nuove situazioni assurde e paradossali. E per chi ama l’azione tutta al femminile, La Vedova Nera aggiunge un altro tassello al filone delle eroine complesse e letali, in un film che mescola intrighi, spionaggio e vendetta.

Sul fronte delle serie, Netflix non si risparmia. Arrivano titoli come The Four Seasons, un dramma sentimentale diviso per stagioni della vita, che racconta storie diverse intrecciate da un filo comune. E poi ANGI: Crimini e Bugie, un crime drama che scava nelle pieghe della verità e mette in scena indagini, segreti e colpi di scena. Chi ama le storie d’amore troverà pane per i suoi denti con Per Sempre, serie romantica che parla di seconde possibilità e del tempo che cambia tutto, ma non i sentimenti veri.

Torna poi l’acclamata Love, Death & Robots, con nuovi episodi che promettono di spingersi ancora più in là tra fantascienza, animazione d’autore e provocazione narrativa. Tra le novità ci sono anche La Riserva, thriller psicologico ambientato in un misterioso centro di recupero, e Genitori a Tutto Campo, che con ironia racconta il caos quotidiano di una famiglia moderna. E ancora, Sirens, serie d’azione con protagoniste femminili toste, e She the People, uno sguardo potente e politico sulla società contemporanea attraverso occhi femminili.

Insomma, Netflix per maggio 2025 ha deciso di mettere sul piatto una vera e propria maratona di contenuti. E la sensazione è che chi ha voglia di staccare, riflettere, ridere o semplicemente lasciarsi trasportare da una bella storia, avrà solo l’imbarazzo della scelta. Perché quando la piattaforma calcola le sue mosse, lo fa per coinvolgere tutti, dal binge-watcher incallito al curioso occasionale. E anche questa volta, la partita sembra già vinta.