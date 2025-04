Netflix, tutti pazzi per la nuova serie Il Giardiniere: trama e cast

In un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale, in grado di affascinare e inquietare allo stesso tempo, e in cui i robot umanoidi vengono scrutati con sospetto dagli scettici — non solo perché privi, almeno per ora, di una coscienza — approda su Netflix una nuova serie che con la tecnologia non ha nulla a che fare, ma che racconta di un personaggio che a causa di un incidente non prova più emozioni. Per questo motivo inizia a praticare efferati omicidi, con l’approvazione (sospetta) della madre che lascia che suo figlio dia sfogo a questi suoi misteriosi istinti sanguinari.

E’ questa l’impressione che potrebbe dare, a prima vista la visione del trailer de Il Giardiniere, miniserie thriller spagnola lanciata l’11 aprile 2025 sulla celebre piattaforma di streaming, ma disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite app. E che incredibilmente, ha già ipnotizzato milioni di telespettatori. La natura con il suo verde rassicurante, fa da contorno a questa storia macabra e surreale rendendo il tutto, come un demoniaco contrasto.

Le piante infatti hanno un ruolo molto importante in questa storia, perchè sono complici dei gesti criminali di Elmer, il protagonista, fungendo da copertura. Tuttavia, la trama presenta risvolti inaspettati che mettono luce nel buio più profondo del giovane, mostrando una parte di lui, sensibile e se possiamo definire “più umana”.

La trama senza spoiler

Al contrario di come possa sembrare, Il Giardiniere tocca temi attualissimi, a cominciare dal rapporto madre-figlio, in questo caso tossico, ma anche i sentimenti d’amore, la rinascita, la ripresa di coscienza, per l’appunto, la redenzione e il libero arbitrio, in un contesto fatto di omicidi e occultamenti di cadaveri, con un ritmo avvincente e ricco di colpi di scena. Come a rimarcare l’ovvietà che ad un certo punto i sentimenti esplodono, perchè un mondo senza emozioni non può esistere.

La nuova serie di Netflix in pochi giorni ha scalato la classifica, conquistando il primo posto tra le serie TV più viste dagli italiani. Il protagonista è Álvaro Rico, noto per il ruolo di Polo in Élite, qui nei panni di Elmer, un giovane che lavora nel vivaio di famiglia con la madre, La China Jurado (interpretata da Cecilia Suárez). Apparentemente dediti alla cura di fiori e piante, i due nascondono un’attività criminale: sono sicari su commissione. Elmer, segnato da un trauma infantile che lo ha reso incapace di provare emozioni, è il killer perfetto, freddo e distaccato.

Ma tutto cambia quando Elmer incontra Violeta, una maestra d’asilo (interpretata da Catalina Sopelana), verso la quale inizia a provare dei sentimenti. Per la prima volta non riesce a uccidere una vittima designata. Questo risveglio emotivo minaccia di mandare in frantumi l’impero criminale della madre, mettendo Elmer di fronte a un conflitto tra l’obbedienza familiare e la possibilità di redenzione. Il cast include anche Iván Massagué, Javier Morgade, Emma Suárez ed Esteban Roel. La serie, composta da 6 episodi, è ideata e scritta da Miguel Sáez Carral, insieme a Isa Sánchez, con la regia di Miker Rueda.