Nicole Kidman in trattative per il biopic su Lucille Ball

Il film biografico sull’attrice Lucille Ball potrebbe aver trovato la sua protagonista. Il sito Deadline riporta che Nicole Kidman è in trattative per recitare nel biopic sull’attrice americana e icona di Hollywood intitolato Being the Ricardos.

Lucille Ball è nota ai più come produttrice e protagonista della popolare sitcom Lucy ed io che debuttò sulla CBS nel 1951 e durò sei stagioni. La stravagante commedia segue la vita di Lucy a New York sposata con il leader della band Desi Arnaz Orchestra. Mentre Desi cerca il successo, Lucy riesce sempre a intraprendere qualche stravagante avventura che porta inesorabilmente guai. La serie è stata ispirata dal vero matrimonio di Lucy e Desi, la prima scomparsa nel 1989 all’età di 77 anni, mentre Arnaz tre anni prima, nel 1986 all’età di 69 anni.

Deadline conferma che Nicole Kidman è in trattative per recitare in “Being the Ricardos”. Cate Blanchett era inizialmente collegata al ruolo durante le prime fasi di sviluppo del progetto, all’epoca chiamato Lucy and Desi. Anche Javier Bardem sta ultimando un accordo per interpretare Desi Arnaz, ma nessuno dei due attori, entrambi entusiasti del progetto, ha ancora firmato. La sceneggiatura del biopic è stata affidata ad Aaron Sorkin che di biopic ne sa qualcosina dato che i suoi crediti includono sceneggiature per The Social Network, L’arte di vincere e Steve Jobs; Sorkin ha recentemente firmato anche per dirigere il film che sarà la sua terza regia dopo Molly’s Game e Il processo ai Chicago 7. Il progetto targato Amazon Studios sarà prodotto da Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch di Escape Artists.

“Being the Ricardos” non si concentrerà solo sulla vita di Lucy e Desi come coppia sposata, ma esplorerà anche il dietro quinte di “Lucy ed io” e su come il lavorare gomito a gomito ha inevitabilmente influenzato il loro matrimonio. Il film si svolge nell’arco di una settimana di produzione di un episodio della sitcom a partire dalle prove del lunedì fino alla performance live del venerdì, nel mezzo una crisi che potrebbe porre fine alla loro carriera e al loro matrimonio.

Lucille Ball è stata già interpretata da Frances Fisher nel film biografico Lucy & Desi: Before the Laughter del 1991. “Being the Ricardos” non ha ancora una data di uscita e come la maggior parte delle produzioni di Hollywood è legata a doppio filo all’evolversi della pandemia di coronavirus.