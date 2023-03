Night of the Killer Bears: trailer americano e anticipazioni del film horror slasher thailandese

“Ted incontra Terrifier” nel nuovo horror slasher thailandese Night of the Killer Bears che uscire direct-to-video negli Stati Uniti il 18 aprile 2023 con 4Digital Media. La storia segue la reunion in campeggio di cinque amici che non si vedono da tempo, ma la vacanza diventerà presto un sanguinoso incubo quando un killer mascherato sceglierà il gruppetto per una battuta di caccia.

Night of the Killer Bears – Trama e cast

La trama ufficiale: Dopo un lungo periodo che li ha visti separati, cinque amici adolescenti che vivono nella città di Bangkok vanno in vacanza insieme, soggiornando in un tranquillo resort isolato dalla città. Le cose prendono una piega oscura, quando viene rivelato che ognuno di loro ha segreti nascosti e all’insaputa del gruppo, c’è qualcuno che li osserva. Quando uno di loro finisce brutalmente assassinato, paranoia e sfiducia circondano il gruppo, motivando ogni membro rimasto ad accusarsi a vicenda di essere l’assassino o considerare la possibilità che il vero assassino sia la presenza invisibile che li osserva e che siano tutti in pericolo.

Il cast include Sananthachat Thanapatpisal (Aim), Patchata Jan-Ngern (Win), Khemanit Jamikorn (Som), Chanagun Apornsutinan (Tony), Akalavut Mankalasut (Chang), Tao Sattaphong Phiangphor, Panisara Rikulsurakan, Teerapong Liaorakwong.

Curiosità sul film

Il film è uscito originariamente con il titolo The World of Killing People.

Night of the Killer Bears è diretto dal regista tailandese Kanpong Banjongpinit, che fa il suo debutto alla regia da sua sceneggiatura scritta con Lee Thongkham & Sorawi Alapach.

Il film è Prodotto da Lee Thongkham (The Maid, The Last One).

La colonna sonora del film è del compositore Bruno Brugnano (The Lake From Bangkok to Mandalay, Love Rain, General Commander, The Maid, Natale con il babbo, Blood Flower). Brugnano ha anche musicato il fan film Star Wars Beyond The Dune Sea (2015) diretto da Oliver Thompson.

10 slasher da vedere ambientati in campeggio

VENERDI 13 (1980)

Venerdì 13 (Friday the 13th) è un film slasher indipendente prodotto e diretto da Sean S. Cunningham, scritto da Victor Miller e interpretato da Betsy Palmer, Adrienne King, Harry Crosby, Laurie Bartram, Mark Nelson, Jeannine Taylor, Robbi Morgan e un giovanissimo Kevin Bacon. La trama segue un gruppo di supervisori adolescenti dell’ormai iconico camping Crystal Lake che vengono assassinati uno per uno da un killer sconosciuto, mentre tentano di riaprire un campo estivo abbandonato e con un tragico passato. Il film ha generato 8 sequel, un crossover e un remake: L’assassino ti siede accanto (Friday the 13th Part II, 1981), Week-end di terrore (Friday the 13th Part III 1982), Venerdì 13 – Capitolo finale (1984), Venerdì 13: il terrore continua (Friday the 13th Part V: A New Beginning, 1985), Venerdì 13 parte VI – Jason vive (1986), Venerdì 13 parte VII – Il sangue scorre di nuovo (1988), Venerdì 13 parte VIII – Incubo a Manhattan (Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan, 1989), Jason va all’inferno (Jason Goes to Hell: The Final Friday, 1993), Jason X (2001), Freddy vs. Jason (2003), Venerdì 13 di Marcus Nispel (2009).

SLEEPAWAY CAMP (1983)

Sleepaway Camp (uscito come Nightmare Vacation nel Regno Unito) è un film slasher del 1983 scritto e diretto da Robert Hiltzik. È il primo film della serie di film Sleepaway Camp e racconta la storia di una giovane ragazza mandata in un campo estivo che diventa teatro di una serie di omicidi poco dopo il suo arrivo. Nel cast Felissa Rose, Katherine Kamhi, Paul DeAngelo, Mike Kellin (nella sua ultima apparizione sullo schermo) e Christopher Collet al suo debutto. Il film è noto per il suo famigerato finale a sorpresa considerato uno dei più scioccanti del genere. il film ha generato quattro sequel Sleepaway Camp II: Unhappy Campers (1988), Sleepaway Camp III: Teenage Wasteland (1989), Return to Sleepaway Camp (2008) e Sleepaway Camp IV: The Survivor (2012).

THE FINAL GIRLS (2015)

The Final Girls è una commedia horror diretta da Todd Strauss-Schulson e scritta da M.A. Fortin e Joshua John Miller. Il film è interpretato da Taissa Farmiga e Malin Åkerman, con le interpretazioni di supporto di Adam DeVine, Thomas Middleditch, Alia Shawkat, Alexander Ludwig e Nina Dobrev. La trama segue un gruppo di studenti delle scuole superiori che vengono trasportati in un film slasher del 1986 chiamato Camp Bloodbath.

YOU MIGHT BE THE KILLER (2018)

You Might Be the Killer è un film slasher sovrannaturale diretto da Brett Simmons e scritto da Covis Berzoyne, Thomas P. Vitale e Simmons, basato su un’idea di Chuck Wendig e Sam Sykes. Il film è interpretato da Fran Kranz e Alyson Hannigan e presenta Brittany S. Hall, Patrick Reginald Walker, Keith David e Bryan Price in ruoli secondari. Il supervisore di un campo estivo soffre di vuoti di memoria e si trova circondato da vittime di omicidi. Si rivolge così ad una sua amica appassionata di film horror per un consiglio, e per affrontare l’idea che forse potrebbe essere egli stesso l’assassino.

BLOODY MURDER (2000)

Bloody Murder (noto anche come Scream Bloody Murder nel Regno Unito) è un film slasher per adolescenti del 2000 diretto da Ralph E. Portillo e scritto da John R. Stevenson. Nel cast Jessica Morris, Crystalle Ford, Peter Guillemette e Patrick Cavanaugh. La trama segue un gruppo di supervisori che lavorano in un campo estivo, dove un aggressore mascherato inizia una baldoria omicida. Il film ha fruito di un sequel Bloody Murder 2: Closing Camp (2003) e di uno spin-off, The Graveyard (2006).

CUB – PICCOLE PREDE (2014)

Cub (titolo originale: Welp) è un film horror belga e debutto alla regia di Jonas Govaerts. I fondi per Cub sono stati parzialmente raccolti attraverso una campagna IndieGoGo. Il film segue Maurice Luijten nei panni di Sam, un ragazzino che va in campeggio con i suoi compagni Cub Scout, solo per scontrarsi con un bracconiere assetato di sangue.

SUMMER CAMP (2015)

Interessante horror spagnolo del 2015 esordio alla regia del produttore di lunga data Alberto Marini. Il film prende tutti i cliché dei film horror ambientati nei campeggi e li capovolge. La premessa è: quattro supervisori statunitensi in un campo estivo europeo vengono colti nel mezzo di una piaga che induce rabbia e che è iniziata con gli animali.

TWISTED NIGHTMARE – DANZA DI MORTE (1987)

Slasher sovrannaturale scritto e diretto da Paul Hunt e interpretato da Rhonda Gray, Cleve Hall e Robert Padilla. La trama segue un gruppo di giovani che tornano in un campo estivo che hanno frequentato in gioventù e vengono uccisi da un gigantesco killer.

MADMAN (1982)

Slasher scritto e diretto da Joe Giannone e interpretato da Gaylen Ross e Paul Ehlers. La trama si concentra su un assassino armato di ascia di nome Madman Marz che, dopo essere stato accidentalmente evocato da un gruppo di campeggiatori durante un racconto intorno al falò, inizia a perseguitare e uccidere i ragazzi del campeggio. Originariamente basato sulla leggenda metropolitana di New York nota come Cropsey, il film è stato concepito da Giannone e dal produttore Gary Sales, entrambi registi esordienti che si erano conosciuti al college. La loro premessa iniziale e il principale antagonista sono stati cambiati all’ultimo minuto a causa di conflitti con The Burning (1981), che presentava il maniaco Cropsey ed era in produzione allo stesso tempo.

IL CAMPING DEL TERRORE – BODY COUNT (1986)

Slasher di produzione italiana diretto da Ruggero Deodato (Cannibal Holocaust). Il film parla di un gruppo di adolescenti in vacanza che entrano in un campoingabbandonato che un tempo era un cimitero indiano. Uno per uno i ragazzi vengono uccisi. Inizialmente il film doveva essere realizzato da Alessandro Capone (Fantasmi), ma la regia è stata rilevata da Deodato durante la produzione. La sceneggiatura del film è stata modificata sul set dallo sceneggiatore Dardano Sacchetti mentre la produzione è stata turbata dal maltempo in Abruzzo. Le revisioni retrospettive del film hanno commentato che era un derivato dei film slasher americani dell’epoca.

