Neon ha reso disponibile un trailer ufficiale di Night of the Kings, un dramma della Costa d’Avorio che ha fatto tappa in tutti i principali festival, tra cui Venezia, Toronto e New York ed è attualmente in programma al Sundance Film Festival.

Il film segue un giovane che entra nel famigerato e reale carcere”La Maca”, una struttura di massima sicurezza nel mezzo della foresta della Costa d’Avorio governata dai suoi prigionieri. Con la luna rossa che sorge e i detenuti sull’orlo della rivolta, il boss morente deve designare un nuovo “Roman” il cui compito è raccontare una storia agli altri prigionieri.

La trama ufficiale:

Un giovane viene mandato a “La Maca” in Costa d’Avorio, una prigione nel mezzo della foresta ivoriana governata dai suoi stessi detenuti. Come è tradizione con il sorgere della luna rossa è designato dal Boss come il nuovo “Roman” e deve raccontare una storia agli altri prigionieri. Imparando quale destino lo attende, inizia a narrare la vita mistica del leggendario fuorilegge chiamato “Zama King”, e non ha altra scelta che far durare la sua storia fino all’alba.

Bakary Koné interpreta il “Roman” della notte e Steve Tientcheu interpreta il boss morente “Barbanera”, con Jean Cyrille Digbeu, Rasmané Ouédraogo, Issaka Sawadogo, Abdoul Karim Konaté, Macel Anzian e Laetitia Ky a completare il cast.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Night of the Kings”, originariamente noto come La Nuit des Rois è scritto e diretto dal regista della Costa d’Avorio Philippe Lacôte i cui crediti includono la commedia romantica African Metropolis, il dramma Run oltre al documentario Chronicles of War in the Ivory Coast.

Prodotto dalla società francese Banshee Films, Night of the Kings è stato coprodotto da Wassakara Productions (Costa d’Avorio), Peripheria (Canada) e Yennenga Production (Senegal). “Night of the Kings” arriverà nei “cinema virtuali” degli Stati Uniti a partire dal 26 febbraio.

Fonte: YouTube