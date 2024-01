Dal 22 febbraio 2024 nei cinema italiani con Universal Pictures il thriller-horror sovrannaturale Night Swim prodotto dall’Atomic Pictures di James Wan e Blumhouse Productions di Jason Blum. Nel film interpretato da Wyatt Russell e Kerry Condon, un po’ come accadeva nel classico “Poltergeist” di Tobe Hooper, segue una famiglia di periferia che scopre che la piscina del loro cortile è infestata da entità sovrannaturali .

La trama ufficiale: “Night Swim” vede come protagonista Wyatt Russell (The Falcon and the Winter Soldier) nei panni di Ray Waller, un ex giocatore di baseball della Major League costretto al ritiro anticipato a causa di una malattia degenerativa, che si trasferisce in una nuova casa insieme alla premurosa moglie Eve (la candidata all’Oscar Kerry Condon, Gli spiriti dell’isola), alla figlia adolescente Izzy (Amélie Hoeferle, dal nuovo film dell’autunno Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente) e al figlio Elliot (Gavin Warren, Fear the Walking Dead). Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare a livello professionistico, Ray convince Eve che la splendente piscina nel giardino sul retro della nuova casa sarà un vero spasso per i bambini e una buona terapia fisica per lui. Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza maligna che trascinerà la famiglia negli abissi di un terrore profondissimo.

“Night Swim” è scritto e diretto da Bryce McGuire (autore del prossimo film in uscita Baghead) e tratto dall’acclamato cortometraggio del 2014 di Rod Blackhurst e Bryce McGuire incluso nell’antologia Witchcraft Motion Picture Company Presents: Horror Anthology – Volume 1 (2022)

Night Swim – Le nuove featurette in lingua originale

Il corto originale che ha ispirato il film

Il concept originale di “Night Swim” risale al 2014, quando Bryce McGuire ha scritto e diretto il suo cortometraggio omonimo a basso budget di cinque minuti in collaborazione con il suo amico Rod Blackhurst, che ha filmato nel cortile della musicista Michelle Branch. Il corto vede protagonista Megalyn Echikunwoke da cui è stato tratto il personaggio di Izzy Waller nella versione cinematografica.

McGuire ha citato i film di Blumhouse, così come altri film come Poltergeist (1982), Il mostro della laguna nera (1954), Lo squalo (1975), Christine – La macchina infernale (1983), La morte corre sul fiuma (1955) e The Abyss (1989). ) come fonti di ispirazione del film. Ha anche descritto la storia del film come semi-autobiografica in relazione alla sua infanzia e adolescenza.

Crescere in Florida, circondato dall’oceano su tre lati, in un clima a cui si può davvero sopravvivere solo partecipando al rituale dell’acqua, conoscendo amici che annegati, uragani che allagavano case, incidenti in barca, attacchi di squali, arrivi ad avere una sorta di paura e riverenza per l’acqua… Ho visto quel film [Lo squalo] quando avevo 10 anni. Avevamo una piscina al tempo, e ricordo che galleggiavo nell’acqua da solo di notte, quando mio fratello minore spegneva le luci. E anche se sapevo che la piscina era profonda solo 2 metri e larga 5, ero certo al di là di ogni dubbio che l’acqua fosse un abisso e qualcosa di orribile saliva verso di me dalle profondità.

Il cortometraggio una volta pubblicato su YouTube è diventato virale, consentendo a McGuire di entrare nell’industria cinematografica come sceneggiatore. Judson Scott, vicepresidente esecutivo di Atomic Monster, ha consigliato il cortometraggio a James Wan, che ha accettato di acquistare i diritti per un adattamento cinematografico.