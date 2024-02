Night Swim: la colonna sonora del film horror sovrannaturale di Blumhouse (Al cinema dal 22 febbraio)

Dal 22 febbraio 2024 nei cinema italiani con Universal Pictures il thriller-horror sovrannaturale Night Swim prodotto dall’Atomic Pictures di James Wan e Blumhouse Productions di Jason Blum. Nel film interpretato da Wyatt Russell e Kerry Condon, un po’ come accadeva nel classico “Poltergeist” di Tobe Hooper, segue una famiglia di periferia che scopre che la piscina del loro cortile è infestata da entità sovrannaturali.

La trama ufficiale: “Night Swim” vede come protagonista Wyatt Russell (The Falcon and the Winter Soldier) nei panni di Ray Waller, un ex giocatore di baseball della Major League costretto al ritiro anticipato a causa di una malattia degenerativa, che si trasferisce in una nuova casa insieme alla premurosa moglie Eve (la candidata all’Oscar Kerry Condon, Gli spiriti dell’isola), alla figlia adolescente Izzy (Amélie Hoeferle, dal nuovo film dell’autunno Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente) e al figlio Elliot (Gavin Warren, Fear the Walking Dead). Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare a livello professionistico, Ray convince Eve che la splendente piscina nel giardino sul retro della nuova casa sarà un vero spasso per i bambini e una buona terapia fisica per lui. Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza maligna che trascinerà la famiglia negli abissi di un terrore profondissimo.

“Night Swim” è scritto e diretto da Bryce McGuire (autore del prossimo film in uscita Baghead) e tratto dall’acclamato cortometraggio del 2014 di Rod Blackhurst e Bryce McGuire incluso nell’antologia Witchcraft Motion Picture Company Presents: Horror Anthology – Volume 1 (2022)

Night Swim – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono composte da Mark Korven , un compositore con sede a Toronto per film e televisione. È conosciuto soprattutto per il suo lavoro nel film horror in costume del 2015 The Witch, che ha vinto il premio come miglior regista al Sundance per la regia di Robert Eggers. Ha inoltre realizzato le musiche per il successivo film di Eggers, The Lighthouse, con Willem Dafoe e Robert Pattinson, che ha vinto il Premio della Critica al Festival di Cannes.

Korven Ha composto anche per episodi televisivi come The Terror, Loro, Chapelwaite di Ridley Scott e la serie di fantascienza n. 1 di Amazon Inverso – The Peripheral.

Il regista Scott Derrickson ha scelto Korven per la colonna sonora del suo lungometraggio thriller-horror Black Phone che ha incassato 161 milioni di dollari al botteghino da un budget di 18 milioni di dollari.

che ha incassato 161 milioni di dollari al botteghino da un budget di 18 milioni di dollari. Korven suona diversi strumenti esotici, tra cui l’indiano Sarangi, la svedese Nyckelharpa, l’armeno Duduk, il cinese Erhu e il Waterphone. È stato anche responsabile della creazione di “The Apprehension Engine“, uno strumento musicale su misura destinato alla creazione di rumori inquietanti da utilizzare nelle colonne sonore di film horror, costruito dal liutaio di chitarre Tony Duggan-Smith.

1. Opening (2:50)

2. Ray’s Fall (1:19)

3. Nostalgia (1:58)

4. Pool Scare Healing (3:08)

5. Elliot Swims (2:13)

6. Marco Polo (1:21)

7. He Won’t Let Go (3:19)

8. The Deep Water (1:45)

9. Eve and Ray Fight (1:10)

10. The Night You Were Born (1:05)

11. Kids Have Seen Things (5:22)

12. Saving Elliot (6:31)

13. Shown the Way (2:16)

14. Don’t Look Back (2:49)

15. Ending (2:05)

La colonna sonora di “Night Swim” è disponibile su Amazon.