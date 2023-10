Night Swim: trailer italiano del thriller sovrannaturale prodotto da James Wan e Blumhouse

Dal 4 gennaio 2024 nei cinema italiani con Universal Pictures Night Swim, Atomic Monster e Blumhouse, i produttori di M3GAN, si immergono nelle profondità dell’horror con un nuovo thriller sovrannaturale diretto da Bryce McGuire (Baghead).

La trama ufficiale: “Night Swim” vede come protagonista Wyatt Russell (The Falcon and the Winter Soldier) nei panni di Ray Waller, un ex giocatore di baseball della Major League costretto al ritiro anticipato a causa di una malattia degenerativa, che si trasferisce in una nuova casa insieme alla premurosa moglie Eve (la candidata all’Oscar Kerry Condon, Gli spiriti dell’isola), alla figlia adolescente Izzy (Amélie Hoeferle, dal nuovo film dell’autunno Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente) e al figlio Elliot (Gavin Warren, Fear the Walking Dead). Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare a livello professionistico, Ray convince Eve che la splendente piscina nel giardino sul retro della nuova casa sarà un vero spasso per i bambini e una buona terapia fisica per lui. Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza maligna che trascinerà la famiglia negli abissi di un terrore profondissimo.