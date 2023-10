Halloween: il franchise horror con Michael Myers proseguirà al cinema e in tv

Halloween lo scorso anno ha concluso la sua nuova trilogia sequel con Halloween Ends, ma se pensavate che Michael Myers fosse definitivamente morto e sepolto dopo l’operazione reboot di David Gordon Green avete fatto un grosso errore.

Il sito Deadline ha recentemente riferito che l’iconico serial killer sarà al centro di un nuovo progetto che includerà film e serie tv, tutto questo grazie alla Miramax che ha recentemente acquisito i diritti dell’iconico franchise horror creato dal leggendario regista John Carpenter.

Il franchise di “Halloween” quindi proseguirà e secondo la fonte, i piani della Miramax consistono nel costruire un “universo condiviso” cinematografico e televisivo. in lavorazione c’è già una serie tv che, se tutto va secondo i piani, farà da sponda al lancio di un potenziale nuovo universo cinematografico.

Marc Helwig, responsabile della programmazione televisiva globale di Miramax, ha dichiarato in una nota: “Non potremmo essere più entusiasti di portare Halloween in televisione. Siamo entusiasti di espandere la nostra lunga e proficua partnership con Trancas e il brillante Malek Akkad nell’introdurre questo franchise iconico ad una nuova forma di narrazione e ad una nuova generazione di fan.”

Il capo di Trancas International Films, Malek Akkad, ha aggiunto: “Trancas International Films è estremamente entusiasta di espandere il nostro rapporto di lunga data con Miramax e non vediamo l’ora di lavorare con Marc Helwig e l’intero team nella creazione di questo nuovo capitolo.”

Quello che lascia un po’ interdetti è che nelle dichiarazioni non si cita Michael Myers, il franchise ha già tentato di proseguire il franchise senza l’iconica “Ombra” con Halloween III – Il signore della notte del 1982, capitolo divertente e bizzarro che però ha rappresentato un’operazione una tantum all’interno del franchise. Un’operazione similare venne fatta con il nono capitolo della saga di Venerdì 13, “Jason va all’inferno” del 1993, in cui lo spirito del serial killer di Camp Crystal Lake possiede i corpi di varie persone per continuare ad uccidere anche dopo la sua morte.