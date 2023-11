Night Swim: secondo trailer italiano, primo spot tv e nuovo poster del thriller sovrannaturale di Blumhouse

Dal 22 febbraio 2024 nei cinema italiani con Universal Pictures il thriller-horror sovrannaturale Night Swim prodotto da James Wan (The Conjuring Universe” e la Blumhouse di Jason Blum che ha recentemente portato nei cinema l’adattamento del videogioco horror Five Nights at Freddy’s.

La trama ufficiale: “Night Swim” vede come protagonista Wyatt Russell (The Falcon and the Winter Soldier) nei panni di Ray Waller, un ex giocatore di baseball della Major League costretto al ritiro anticipato a causa di una malattia degenerativa, che si trasferisce in una nuova casa insieme alla premurosa moglie Eve (la candidata all’Oscar Kerry Condon, Gli spiriti dell’isola), alla figlia adolescente Izzy (Amélie Hoeferle, dal nuovo film dell’autunno Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente) e al figlio Elliot (Gavin Warren, Fear the Walking Dead). Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare a livello professionistico, Ray convince Eve che la splendente piscina nel giardino sul retro della nuova casa sarà un vero spasso per i bambini e una buona terapia fisica per lui. Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza maligna che trascinerà la famiglia negli abissi di un terrore profondissimo.

Il cast include anche Nancy Lenehan, Ben Sinclair, Jodi Long, Elijah J. Roberts, Eddie Martinez, Ellie Araiza, Preston Galli, Aivan Uttapa, Eleanor T. Threatt, Celina Cardoso, Maetrix Fitten, Evan Shafran.

Night Swim – Il nuovo trailer italiano

“Night Swim” è scritto e diretto da Bryce McGuire (autore del prossimo film in uscita Baghead) e tratto dall’acclamato cortometraggio del 2014 di Rod Blackhurst e Bryce McGuire incluso nell’antologia Witchcraft Motion Picture Company Presents: Horror Anthology – Volume 1 (2022)

Il film è prodotto da James Wan, regista di Saw, Insidious e The Conjuring, e da Jason Blum, produttore di Halloween, Black Phone e L’uomo invisibile.

Il primo spot tv ufficiale

Il film vede come produttori esecutivi Michael Clear e Judson Scott della Atomic Monster di Wan e Ryan Turek della Blumhouse di Blum.

Le musiche origjnali del film sono del compositore specialista in horror Mark Korven i cui crediti includono colonne sonore per Our House, The Witch, The Lighthouse, Isabelle – L’ultima evocazione, Nell’erba alta, Black Phone, Nessuno ne uscirà vivo, Resident Evil: Welcome to Raccoon City e le serie tv The Terror e Loro.

Il nuovo poster ufficiale