Nina Soldano: età, fidanzato, dove vive, studi, foto Instagram. Tutto sull’attrice di Un Posto al Sole

Nina Soldano, volto amato di Un Posto al sole, vanta diverse esperienze in tv: studi, dove vive, Instagram. Tutto sull’artista della soap made in Italy

Nina Soldano è tra le protagoniste di Un Posto al sole. Volto consolidato della nota soap made in Italy ha un vasto seguito di pubblico, che apprezza il suo personaggio. Vanta una carriera ricca di esperienze e ha lavorato con personaggi iconici della tv. Nata a Pisa nel 1963, è cresciuta a Manfredonia. Neanche 18enne decide di trasferirsi a Roma per seguire il sogno di lavorare in tv: ha talento e presenza scenica e viene subito notata. Partecipa a Fantastico 6 come valletta, programma di successo condotto da Pippo Baudo. In seguito interpreta Miss Sud a Indietro Tutta, scelta proprio da Renzo Arbore.

Ha lavorato anche nel cinema dove ha recitato in diversi film di successo, ma è la televisione ad offrirle diverse parti. Nina è stata nel cast di Disperatamente Giulia, mini serie tv tratta dal romanzo di Sveva Casati Modigliani e in Passi d’amore e Donna d’onore. Non tutti sanno che ha partecipato anche al film Paprika di Tinto Brass. In seguito ha partecipato a diversi concorsi di bellezza: nel 1992 ha vinto Miss 365, titolo che gli da diritto di partecipare a Miss Italia.

La Soldano ha recitato in altre serie vincenti come Incantesimo, ma è grazie ad Un Posto al sole che conquista la popolarità. Nella soap interpreta Marina Giordano, ruolo che gli fa ottenere molteplici riconoscimenti tra cui quello di premio Malafemmina 2016. La Soldano è parte del cast di Un Posto al sole da diversi anni e il suo personaggio gode di ampia credibilità da parte del pubblico. Nel 2021 ha annunciato il suo addio alla soap, non ha spiegato le reali ragioni anche se in molti hanno sostenuto che i motivi fossero legati a questioni economiche. Un addio che sconvolse i fan della soap. Solo dopo 4 mesi Nina è tornata sul set di UPAS.

Nina Soldano, vita privata: cosa fa il marito Teo Bordagni

Marina Giordano di Un Posto al sole ha avuto un rapporto conflittuale con i genitori che inizialmente non hanno approvato la sua decisione di trasferirsi a Roma per inseguire il suo sogno di fare tv. Solo in seguito è riuscita a riavvicinarsi a loro. Nina ha perso il padre e la madre nel 2018, i due sono morti a pochi mesi di distanza. L’attrice ha perso anche il fratello Matteo, che aveva solo 54 anni.

Nel 2016 l’attrice ha sposato Teo Bordagni, un’ingegnere che ha conosciuto via social che ha ben 11 anni meno di lei. I due sono molto innamorati e la differenza di età non è mai stata un problema per loro. Le nozze sono state celebrare a New York. La coppia non ha avuto figli. Non ama il gossip e raramente è apparsa in pubblico insieme. Anche sul profilo social dell’attrice non sono presenti scatti privati.

Nina Soldano e la malattia: “Sono stata operata…”

Nel 2015 Nina Soldano ha subito un delicato intervento all’utero. All’epoca non ha rivelato la notizia e ha continuato a lavorare senza che nessuno sapesse cosa gli fosse successo. Recentemente ha parlato di quel brutto periodo che gli ha insegnato molto sulle priorità della vita. Ha capito cosa veramente conta e a cosa dare importanza:

“Mi fu asportata una massa tumorale all’utero. Mi sottoposi a una serie di accertamenti a Roma e, nel frattempo, andavo ogni giorno a Napoli per girare la soap. ” Ha dichiarato al magazine Nuovo. Ha poi aggiunto: “Sul set sorridevo a tutti, cercavo di non far trapelare il mio malessere, ma avevo una grande angoscia nel cuore per l’intervento che avrei dovuto subire entro pochi giorni”.