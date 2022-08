Ninjababy: trailer e anticipazioni del film norvegese “Miglior Commedia” agli European Film Awards

Incoronato “Miglior commedia” agli European Film Awards e premiato anche al Giffoni e al South by Southwest (SXSW) di Austin, dal 13 ottobre arriva nei cinema italiani con Tucker Film Ninjababy, il cult norvegese che promette di essere il titolo più divertente e più scorretto della stagione! Un viaggio senza filtri, tanto brillante quanto spregiudicato, dentro i pensieri di una ragazza ironica, spigolosa e indipendente.

Trama e cast

La trama ufficiale: Astronauta? Guardia forestale? Fumettista? Rakel, 23 anni, deve ancora decidere cosa farà da grande, ma intanto scopre di aspettare un bambino. Totalmente inatteso. Totalmente indesiderato. A lei non interessa capire chi sia il padre: a lei interessa capire come gestire la bomba atomica appena piovuta sulla sua vita. Una vita (serve dirlo?) incasinatissima. Rakel, del resto, non scopre semplicemente di aspettare un bambino: scopre di aspettarlo… già da sei mesi! Ninjababy è un viaggio brillante e spregiudicato dentro la società norvegese di oggi. E dentro i pensieri di una ragazza ironica, spigolosa e indipendente.

Il film è interpretato da Kristine Thorp nei panni di Rakel, Arthur Berning, Nader Khademi, Tora Christine Dietrichson e Silya Nymoen. Il cast è completato da Herman Tømmeraas, Evelyn Rasmussen, Trine Wiggen, Morten Svartveit, Janne Heltberg, Kjærsti Odden Skjeldal, Marit Røste, Kristian Mehlum Lie, Mathias Kolstad Eriksen, Johan Sigmundstad, Ingar Steen, Espen Leite, Thorbjørn Hesland, Anita Gulliksen, Bella Sjöholm, Frida Øystese Haave, Olivia Voldheim Hernæss.

Ninjababy – trailer e video

Curiosità

“Ninjababy” porta la firma di una regista sempre attentissima alle tematiche femminili come Yngvild Sve Flikke al suo secondo lungometraggio dopo la commedia Women in Oversized Men’s Shirts del 2015.

Yngvild Sve Flikke dirige “Ninjababy” da una sua sceneggiatura scritta con Joahn Fasting (Storm) e l’animatrice Inga Sætre al suo debutto come autrice. Sætre è anche produttrice del film e ne ha curato le animazioni.

La direttrice della fotografia del film è Marianne Bakke (Endings, Beginnings – Ricomincio da te).

Kristine Thorp, che interpreta la protagonista Rakel, è stata applaudita all’ultimo Festival di Cannes per la sua interpretazione in Sick of Myself di Kristoffer Borgli.

Festival e premi

TIFF – Tromsø International Film Festival 2021 – Premio del pubblico

SXSW Film & TV Festival 2021 – Premio del pubblico

Giffoni Film Festival 2021 – Miglior Film, CGS Award

Nordic Film Days Lübeck 2021 – Premio della Giuria Giovani

Loft Film Festival 2021 CICEA – Premio The Arthouse Cinema

Gijon International Film Festival 2021 – Premio Europa Joven

European Film Awards 2021 – Miglior commedia europea

Berlin International Film Festival 2021

Edinburgh International Film Festival 2021

Beijing International Film Festival 2021

Note di regia

Con “Ninjababy” volevo sollevare alcune domande sulla maternità. È qualcosa che viene naturale a tutti o è differente per ognuno di noi? Nella maggior parte del mio lavoro, mi piace mettere in discussione i limiti di genere. Possiamo davvero dire che qualcosa è intrinsecamente “femminile” o “maschile”? Io non credo. Assieme agli sceneggiatori volevo ampliare il modo in cui le donne vengono mostrate nei film: scrivendolo, quindi, era importante non provare imbarazzo o non avere dei ripensamenti. Rakel sente di non essere abbastanza brava per diventare madre, ma non si vergogna del modo in cui vive o del fatto che la sua casa è sporca. Se non ha voglia di fare la doccia, non si fa la doccia. Abbiamo parlato molto della pressione che esercitiamo su noi stessi, la pressione che esercita su di noi la società. Le donne devono imparare a non compiacere troppo gli altri: devono imparare a compiacere anche se stesse. [Yngvild Sve Flikke]

Chi è Yngvild Sve Flikke?

Nata nel 1974, Yngvild Sve Flikke ha scritto e diretto fiction e documentari per NRK TV per 17 anni prima del suo debutto nel lungometraggio con Women in Oversize Men’s Shirts (2015). Il film è stato accolto positivamente sia dal pubblico che dalla critica. È stato presentato in anteprima al Göteborg Film Festival ed è stato nominato per 4 Amanda e 3 Kanonpriser. Il cortometraggio Eple (2017) ha invece

vinto il Timeglasset al Norwegian Short Film Festival di Grimstad. Yngvild ha inoltre diretto diversi episodi della serie tv Heimebane (selezione ufficiale della Berlinale 2018). Le sue produzioni sono state presentate in numerosi festival internazionali. Hanno una chiara prospettiva femminista e sono solitamente un punto d’incontro fra umorismo e serietà.

Chi è Kristine Thorp?

Nata nel 1992, Kristine Thorp è nota per film e serie tv come Fanny (2018), Under Bølgerne, Over Skyerne (2019), Betrayed (2020), Noget om Emma (2020) e The Burning Sea (2021). Nella primavera del 2021 ha recitato nella pluripremiato “Ninjababy”, per cui ha vinto il premio Amanda come migliore attrice, e nel 2022 ha recitato nel film danese The Great Silence e nel film norvegese Sick of Myself (presentato a Cannes nella sezione Un certain regard). Kristine ha anche conseguito una laurea come production designer alla Royal Danish Academy for Architecture, Design and Conservation di Copenaghen.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del produttore discografico, musicista e compositore norvegese Kåre Vestrheim (In ordine di sparizione, Fatso, serie tv Made in Oslo). Vestrheim suona la chitarra e le tastiere ed è co-fondatore di Propeller Recordings, che ha pubblicato album per gli artisti Hanne Hukkelberg, Superfamily, Katzenjammer, Moddi, Team Me e Highasakite.

La colonna sonora include i brani: "My Blood" di Pom Poko, "Flowerdust" di Hajk, "Feel Fine" di Emilie Nicolas, "Hybel" di Frøkedal, "Let's Blow Our Feelings Up With Dynamite" di Emma Steinbakken.

La colonna sonora di “Ninjababy” è disponibile su Amazon.

