Nix: trailer e anticipazioni dell’horror psicologico dal regista di “Sharknado”

Dal 27 settembre nei cinema americani Nix, un nuovo horror psicologico indipendente che arriva da Anthony C. Ferrante, regista dell’intero franchise di “Sharknado”. Non lasciatevi ingannare dal curriculum parodistico di Ferrante, questa non è la prima volta che il regista si cimenta con il genere horror, ricordiamo tra i suoi lavori il godibile Boo – Paura da morire del 2005. In “Nix” una famiglia si ritrova in un viaggio oscuro e spaventoso nella propria follia auto-indotta quando un’entità misteriosa si manifesta. Il film è descritto come “un film horror moderno che si occupa di traumi e dipendenze e di come una tragedia di vent’anni prima fa a pezzi una famiglia”.

Trama e cast

La trama ufficiale: Ispirata al folklore tedesco, una tragedia in un lago misterioso continua a perseguitare una famiglia anni dopo l’incidente. Mentre Jack Coyle (James Zimbardi) lotta per tenere unita la sua famiglia distrutta, un’entità strana e potente si rivela di nuovo, aprendo le ferite per un’altra tragedia. Mentre Jack affronta le conseguenze, deve anche proteggere la sua giovane nipote da questa spaventosa creatura che minaccia di distruggere tutti.

“Nix” è interpretato anche da Michael Paré (Abattoir), Skyler Caleb (Sludge), Angie Teodora Dick (The Undertaker’s Wife) e l’icona horror Dee Wallace (Le colline hanno gli occhi, L’ululato, Cujo, Critters, gli extraroditori). Il cast è completato da Niesha Renee Guilbot, Angela Cole, Michael DeVorzon, Emily Killian, Angelina Karo, Danielle Guilbot, Tracy Pfau, Cynthia Lucero, Dig Wayne, Woodrow Wilson Hancock III, Aidan Rhys, Ethan Fletcher Daly, Fabio Lo Fria, Mary Bucek, Musa Kazmi, Tej Limlas Ly.

Nix – trailer e video

Curiosità

Anthony C. Ferrante ha nel suo curriculum diversi horror, i suoi crediti includono Boo – Morire di paura (2005) ambientato ad Halloween, Headless Horseman (2007) sull’iconico Cavaliere senza testa della leggenda e Hansel & Gretel (2013) moderna rivisitazione della classica fiaba dei fratelli Grimm.

Anthony C. Ferrante dirige “Nix” da una sua sceneggiatura scritta con Woodrow Wilson Hancock III (Awaken the Shadowma) e gli attori Skyler Caleb e James Zimbardi.

“Nix” è prodotto da Anthony C. Ferrante, Skyler Caleb, Marisa Dzintars, Woodrow Wilson Hancock III e James Zimbardi.

Ferrante sul film:”Una volta che siamo approdati al concetto di Nix e ne abbiamo compreso il potenziale, ero entusiasta di tornare alle mie radici horror con questo film horror originale e di alto livello. È stata anche un’opportunità per scavare in profondità in questi personaggi traumatizzati e perseguitati ed esplorare la profondità e le emozioni all’interno di questa ambientazione oscura, offrendo allo stesso tempo forti emozioni e brividi. Sono molto orgoglioso del film che abbiamo creato ed entusiasta di lavorare con 1091 Pictures per lanciarlo in autunno, giusto in tempo per Halloween”.

Foto e poster