No Time To Die, Uncharted, Peter Rabbit 2: annunciate nuove date di uscita

In questo momento di grande incertezza dovuto alla pandemia globalE di Covid, prosegue inevitabile lo slittamento delle date di uscita di alcuni grandi film molto attesi e che speriamo di poter vedere nelle sale. Questi film includono No Time To Die di MGM e Universal Pictures e quattro titoli targati Sony Pictures: Ghostbusters: Afterlife, Uncharted, Cinderella e Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga.

No Time To Die è stato spostato da aprile 2021 all’8 ottobre 2021.

James Bond ha lasciato il servizio attivo. La sua pace però è di breve durata quando Felix Leiter, un vecchio amico della CIA, si presenta a chiedere aiuto, conducendo Bond sulle tracce di un misterioso criminale armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Ghostbusters: Legacy è stato spostato da giugno 2021 all’11 novembre 2021

Quando una mamma single e i suoi due figli arrivano in una piccola città, iniziano a scoprire la loro connessione con gli acchiappafantasmi originali e l’eredità segreta che il nonno ha lasciato.

Uncharted è stato spostato dal 16 luglio 2021 a febbraio 2022.

La storia è un prequel dei giochi, con Tom Holland nei panni di un giovane Drake, che ci mostra i dettagli di come ha incontrato il suo mentore e amico di lunga data Sully interpretato da Mark Wahlberg.

Cinderella è slittato dal 5 febbraio 2021 al 16 luglio 2021.

Una moderna versione musicale della classica fiaba “Cenerentola” diretta da Kay Cannon (Giù le mani dalle nostre figlie) e con protagonista la cantante Camila Cabello al suo esordio sul grande schermo. Il cast include anche Billy Porter (Fata Madrina), Idina Menzel (Matrigna), Minnie Driver (Regina Beatrice) e Pierce Brosnan in un ruolo non rivelato.

Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga è stato spostato da aprile 2020 all’11 giugno 2021.

L’amabile canaglia è tornata. Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande.

