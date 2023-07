Dopo la tappa in anteprima a Giffoni 53, a partire dal 27 luglio nei cinema con Notorious Pictures Noi Anni Luce, il teen-drama dell’esordiente Tiziano Russo, con protagonisti Carolina Sala e Rocco Fasano, al fianco di Caterina Guzzanti, Fabio Troiano, Adalgisa Manfrida e la celebre cantante Laila Al Habash.

Il film ha ricevuto il patrocinio dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. “Siamo lieti di patrocinare Noi anni luce, un film delicato e profondo che contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro i tumori del sangue, alla promozione della cultura del dono e della donazione del midollo osseo in particolare tra i giovani, un gesto di fondamentale importanza per garantire le terapie per i malati ematologici e le regolari attività ospedaliere. È essenziale agevolare i percorsi che portano i ragazzi a essere cittadini attivi e coscienti dei bisogni del prossimo” – dichiara Giuseppe Toro, Presidente Nazionale AIL.

Noi Anni Luce – Trama e cast

La trama ufficiale: Elsa (Carolina Sala, Perfetta Illusione), 17 anni, non ha ancora davvero iniziato a vivere la sua adolescenza quando scopre che tutto potrebbe essere già finito: ha la leucemia e le serve subito un trapianto di midollo. L’unico possibile donatore? Qualcuno di cui non conosce neppure il nome e tantomeno sa dove si trovi: suo padre. Ad accompagnarla nel viaggio alla ricerca dell’uomo c’è Edo (Rocco Fasano, Skam Italia), un coetaneo conosciuto in ospedale, estroverso e irriverente. Non sembra esserci nulla che accomuni Elsa ed Edo tranne il fatto di avere la stessa malattia, dalla quale lui però è ormai quasi guarito. O almeno questo è ciò che le ha detto.

Nel ruolo dei genitori di Elsa troviamo Caterina Guzzanti e Fabio Troiano. Ad interpretare Mila, invece, la giovane che i due protagonisti incontreranno durante il loro viaggio, è la celebre cantante Laila Al Habash, arrivata al successo con il singolo indie-pop di culto Come quella volta. Nel cast anche: la giovane Adalgisa Manfrida (serie Netflix Luna nera), nei panni dell’infermiera Carla, e Daniele Parisi (Skam Italia, 2022; Orecchie, Alessandro Aronadio, 2016), che interpreta il medico.

Noi Anni Luce – Trailer e video

Curiosità sul Film

Rocco Fasano (Edo) è reduce dal successo di Skam Italia, di cui è stato protagonista nella seconda stagione, e del film Non mi uccidere di Andrea De Sica.

Il regista esordiente Tiziano Russo (Skam Italia) dirige “Noi Anni Luce” da un soggetto di Isabella Aguilar, Guglielmo Marchetti e Federico Sperindei, e da una sceneggiatura di Isabella Aguilar e Serena Tateo, “Noi anni luce” è basato sul film So che ci sei – Matching Jack, diretto da Nadia Tass, tratto dalla sceneggiatura di Lynne Renew e David Parker.

Il film ha fruito della Fotografia di Vito Frangione e delle Scenografie di Vito Giuseppe Zito.

L’anteprima a Giffoni 53

A raccontare in anteprima il film ai 6500 juror di Giffoni 53 – provenienti da 30 nazioni – e a rispondere alle loro curiosità i protagonisti: Carolina Sala, Rocco Fasano, Laila Al Habash, Aiello, oltre al regista Tiziano Russo. Dopo il recente successo di Skam Italia 5, Russo prosegue con il genere teen, affrontando tematiche universali e delicate come la malattia, le relazioni amorose e familiari, ma anche l’amicizia e il riscatto sociale.

“Ragazzi, è un film che abbiamo fatto con tanto cuore – le parole di Tiziano Russo ai giffoner – È un film che parla anche voi”. A fargli eco, Rocco Fasano: “Noi ci siamo emozionati e divertiti nel girare il film, se vi arriva anche solo il 10% di quello che abbiamo provato noi, abbiamo vinto. Tra gli attori, un giurato del Giffoni Film Festival, Marcello Lombardo, 10 anni di età. “Io lo chiamo sempre Mattia – sorride Russo – perché nel film si chiama così”.

Al centro del film, e dunque anche dalla conferenza tenuta nel pomeriggio, il tema della malattia. Dell’irruzione che fa nella vita di una persona (e di chi le sta intorno) e del cambio di prospettiva che può provocare. Tanto più se ad ammalarsi è una persona giovane, nel pieno della vita. “Con l’idea della morte dobbiamo averci a che fare, è inevitabile – spiega Fasano – Se una diagnosi di leucemia viene fatta a dei giovani, il confronto con la morte arriva prima. E questo fanno i protagonisti del film”. A Fasano fa eco Sala: “La notizia della malattia arriva in un momento in cui non ti aspetti di doverti confrontare con la morte. Questo porta Elsa a cambiare la sua visione”. E Tiziano Russo aggiunge: “Non so a che età si finisce di sentirsi immortali. Elsa, quando non si sente più immortale, inizia a farsi delle domande, si chiede cose sulla sua famiglia, sul suo futuro”. Insomma, la protagonista “inizia a farsi tutte quelle domande contribuiscono a dare un senso alla vita”. Ma cosa è indispensabile quando fa irruzione la malattia? “La fiducia. È indispensabile fidarsi e affidarsi”, spiega Carolina Sala. Il messaggio finale è di speranza: “Questi ragazzi – spiega Laila Al Habash – non smettono di prendere la vita a morsi”

Noi Anni Luce – La colonna sonora

La colonna sonora del film include brano originale “Mi piace molto” del cantautore Aiello .

. Il video musicale “Mi piace molto” è una Produzione Borotalco.tv, Da un’idea di Aiello e Shipmate / Regia Shipmate / Executive producer Matteo Stefani / DOP Xu Ruichi / Line Producer Giuditta Mauri / Assistante Producer Martina Ghisetti / Steadi Operator Mirco Passero / Stylist Matteo Greco / Fashion Assistant Pietro Cavallari Makeup & Hair stylist Francesca Gennari / Fotografo Pasquale Autorino / Cast Alessio La Padula

Noi Anni Luce – Foto e poster