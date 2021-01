Nomadland miglior film del 2020 per la National Society of Film Critics

La National Society of Film Critics ha eletto Nomadland di Chloé Zhao con protagonista Frances McDormand miglior film del 2020. Altri riconoscimenti sono stati assegnati a Delroy Lindo come miglior attore non protagonista per Da 5 Bloods di Spike Lee e Maria Bakalova miglior attrice non protagonista per Borat 2.

In lizza tutti i film usciti negli Stati Uniti su uno schermo o una piattaforma di streaming durante l’anno. La precedente edizione ha visto trionfare Parasite di Bong Joon Ho che poi si è aggiudicato anche gli Oscar.

A seguire trovate la lista completa dei vincitori, contendenti e punteggi assegnati dalla giuria della NSFC composta da 60 membri che includono critici dei principali giornali di Los Angeles, Boston, New York, Philadelphia e Chicago (Wall Street Journal, Los Angeles Times, New Yorker, Christian Science Monitor e NPR).

MIGLIOR FILM

VINCITORE: NOMADLAND (52 points)

CONTENDENTI:

FIRST COW (50 points)

MAI RARAMENTE A VOLTE SEMPRE (41 points)

REGISTA

VINCITORE: Chloé Zhao, NOMADLAND (58 points)

CONTENDENTI:

Steve McQueen, SMALL AXE (41 points)

Kelly Reichardt, FIRST COW (30 points)

ATTRICE

VINCITORE: Miglior attrice: Frances McDormand, NOMADLAND (46 points)

CONTENDENTI:

Viola Davis, MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (33 points)

Sidney Flanigan, MAI RARAMENTE A VOLTE SEMPRE (29 points)

ATTORE

VINCITORE: Miglior attore: Delroy Lindo, DA 5 BLOODS (52 points)

CONTENDENTI:

Chadwick Boseman, MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (47 points)

Riz Ahmed, SOUND OF METAL (32 points)

ATTRICE NON PROTAGONISTA

VINCITORE: Miglior attrice non protagonista, Maria Bakalova, BORAT – SEGUITO DI FILM CINEMA (47 points)

CONTENDENTI:

Amanda Seyfried, MANK (40 points)

Youn Yuh-jung, MINARI (33 points)

ATTORE NON PROTAGONISTA

VINCITORE: Miglior attore non protagonista: Paul Raci, SOUND OF METAL (53 points)

CONTENDENTI:

Glynn Turman, MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (36 points)

Chadwick Boseman, DA 5 BLOODS (35 points)

SCENEGGIATURA

VINCITORE: Miglior sceneggiatura: Eliza Hittman, MAI RARAMENTE A VOLTE SEMPRE (38 points)

CONTENDENTI:

Jon Raymond and Kelly Reichardt, FIRST COW (35 points)

Charlie Kaufman, STO PENSANDO DI FINIRLA QUI (29 points)

FOTOGRAFIA

VINCITORE: Migliore fotografia: Joshua James Richards, NOMADLAND (47 points)

CONTENDENTI:

Shabier Kirchner, LOVERS ROCK (41 points)

Leonardo Simões, VITALINA VARELA (34 points)

MIGLIOR FILM STRANIERO

VINCITORE: COLLECTIVE (38 points)



CONTENDENTI:

BACURAU and BEANPOLE (36 points)

VITALINA VARELA (32 points)

NON-FICTION FILM:

VINCITORE: TIME (46 points)

CONTENDENTI:

CITY HALL (28 points)

COLLECTIVE (22 points)

Fonte: The Hollywood Reporter