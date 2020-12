Nomadland, nuovo trailer del film Leone d’Oro, con Frances McDormand

Sarà Walt Disney Company Italia a portare nelle nostre sale Nomadland, film di Chloé Zhao vincitore del Leone d’Oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Protagonista Frances McDormand, ecco l’ultimo trailer ufficiale del film, con tanto di doppiaggio. Il film è basato sul libro di Jessica Bruder “Nomadland. Un racconto d’inchiesta”, edito in Italia da Edizioni Clichy.



(Clicca sull’immagine per guardare il trailer)

Terzo film per la regista cinese, che dopo il sorprendente The Rider – Il sogno di un cowboy, uno dei film migliori del 2017, torna in quelli Stati Uniti rurali che evidentemente la incuriosiscono tanto. Stavolta però, anziché il Sud Dakota, è il Nevada, dove Fern (Frances McDormand) carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.

Fern è una donna di sessantun’anni che ha perso suo marito e tutta la sua vita precedente, dopo che la città mineraria in cui viveva è stata sostanzialmente dissolta. Ma durante il suo percorso, diventa più forte e trova una nuova vita. È qui che trova la propria comunità, nei raduni tra nomadi a cui partecipa, nella forte amicizia con Dave (David Strathairn) e nelle altre persone che incontra durante il suo viaggio.