Non sai cosa guardare? Netflix ora ti consiglia film in base al tuo umore

Innovazione e tecnologia non possono lasciare indifferente Netflix, che è prossima a presentare ai suoi tanti utenti una nuova funzione che cambierà il modo di vedere film, documentari e serie tv. La nota piattaforma streaming non poteva ignorare l’uso dell’intelligenza artificiale, strumento quest’ultimo, che nelle diverse versione, è approdato in molti ambienti di lavoro e che sta cambiando il modo di approcciarsi anche molte attività e professioni.

Dalla realizzazione dei testi alle immagini, le funzioni dell’AI sono molteplici e hanno dato avvio ad una vera e propria rivoluzione sociale. Anche Netflix ha deciso di scommettere sull’intelligenza artificiale per migliorare i suoi servizi e offrire ai tanti abbonati nel mondo una nuova funzione che renderà le scelte degli utenti più dirette e selezionate. Il colosso delle streaming starebbe lavorando ad un motore di ricerca avanzato in grado di aiutare gli utenti a scegliere film o serie adatte al proprio umore.

La scelta non sarà più finalizzata dal successo social o dal passaparola, o anche dai semplici gusti personali. Le informazione in merito non sono ancora ufficiali e sono decisamente poche, ma a quanto pare appaiono attendibili. La funzione sarebbe ancora in fase di sviluppo ed è destinata a cambiare il modo di approcciarsi alla piattaforma. I rumors appaiono attendibili e trovano una conferma ufficiosa nelle dichiarazioni rese a The Verge da un portavoce dell’azienda.

Netflix punta sull’intelligenza artificiale: la nuova funzione

Attualmente Netflix suggerisce ai propri utenti i contenuti da vedere in base ad una serie di parole chiavi inserite nel motore di ricerca che possono riguardare il genere, anche gli attori e il cast preferito. L’integrazione dell’AI porta a tenere conto dell’umore degli utenti. Triste o felice, ma anche arrabbiato o deluso aiuteranno Netflix a dare il suggerimento perfetto al proprio utente.

La ricerca sarà così contestuale e conseguente alla domanda specifica posta al chatbot scelto. “Sono felice: che film posso vedere?”, questa una delle domande da porre alla nuova funzione di Netflix. L’AI terrà conto di alcuni dati e selezionerà il programma più adatto allo stato d’animo di quel determinato momento. La ricerca sarà sicuramente più mirata e soddisferà l’utente.

La nuova funzione Netflix: quando debutta

La funzione Netflix che si avvale delle potenzialità dell’intelligenza artificiale per facilitare la selezione dei programmi in base al proprio umore è considerata una novità decisamente avanzata e riceverà sicuramente il consenso del pubblico. Ma quando debutta? Per il momento è in una fase di tester, fase che dovrebbe concludersi le prossime settimane.

Se tutto andrà come previsto il nuovo motore di ricerca Netflix potrebbe debuttare nella seconda metà del 2025. Prima dovrebbe approdare nei paesi di lingua inglese e poi nel resto del mondo. In Italia potrebbe essere disponibile alla fine dell’anno. La notizia ha avuto un immediato eco mediatico ed è stata accolta con entusiasmo.