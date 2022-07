Non sarai sola: trailer italiano e anticipazioni del film horror con Noomi Rapace

Dal 7 luglio nei cinema italiani con Universal Pictures Non sarai sola, dramma horror e film d’esordio del regista Goran Stolevski presentato in concorso al Sundance Film Festival e acclamato dalla critica. “Non Sarai Sola” è una storia inquietante, poetica e sovrannaturale che si trasforma in una storia umana, intrisa di rituali e tradizioni macedoni.

Trama e cast

La trama ufficiale: Per secoli, le montagne macedoni hanno nascosto paurosi segreti soprannaturali, inclusa l’esistenza della “Vecchia Zitella Maria” (Anamaria Marinca di The Old Guard e La ragazza che sapeva troppo), una strega incattivita la cui terribile storia terrorizza i bambini da 200 anni. Maria desidera ardentemente una figlia che le tenga compagnia. Tenta di rapire una contadina appena nata, Nevena (Sara Klimoska della serie tv Willow), costringendo la madre disperata della bambina a fare un patto terrificante: se alla madre è permesso di crescere la sua bambina, permetterà a Maria di prendere Nevena quando compirà 16 anni. Maria marchia la ragazza per suggellare l’accordo, rendendola muta. Al 16° compleanno di Nevena, Maria ritorna e trasforma la ragazza in una strega. Ma la maternità non è fatta per Maria, e alla fine abbandona Nevena dopo averle insegnato come assumere la forma di qualsiasi creatura che uccide. Abbandonata, la solitudine e la curiosità di Nevena per il mondo circostante la portano in un villaggio vicino. Quando uccide accidentalmente una contadina, Bosilka (Noomi Rapace di Uomini che odiano le donne e Prometheus ), prende il posto della donna nel villaggio. La vita è brutale e imprevedibile ma stranamente appagante per Nevena, finché non viene aggredita e uccide l’aggressore. Dopo aver abbandonato il suo corpo, seduce e uccide un bel giovane di nome Boris (Carloto Cotta di Diamantino – Il calciatore più forte del mondo), godendosi le libertà che le offre la vita nel corpo di lui. Quando una bambina di 10 anni viene gravemente ferita, Nevena coglie l’occasione per ricominciare da capo. Come Biliana, vive l’infanzia felice che le è stata negata. Quando raggiunge la giovane età, Biliana (Alice Englert de Il potere del cane) sposa Yovan (Félix Maritaud di 120 battiti al minuto), un bel giovane del suo villaggio, e subito rimane incinta. Ma l’improvviso ritorno di Maria porterà Nevena a fare una sua scelta molto difficile.

Il cast del film è completato da Arta Dobroshi, Verica Nedeska, Nikola Ristanovski, Predrag Vasic, Irena Ristic, Kamka Tocinovski, Daniel Kovacevic, Djordje Zivadinovic Grgur, Jasmina Avramovic, Djordje Misina, Marija Opsenica, Senka Kolozova, Teodor Vincic, Jelena Velkovski, Milena Nikolic, Anastasija Karanovich, Nikola Markovic, Djordje Kocic, Sofija Jeremic, Leontina Bainovic, Mladen Vukovic, Viktorija Jakovljevic, Artan Sadiku, Veselina Mihajlovic, Branislav Cubrilo, Danilo Savic, Milos Pantic, Amini Cishugi.

Non sarai sola – trailer e video

Curiosità

“Non Sarai Sola” è scritto e diretto da Goran Stolevski (Would You Look at Her, Nowhere Boys, Of an Age).

Il film è una co-produzione Regno Unito-Serbia-Australia

Il team che ha supportato il regista Goran Stolevski dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Matthew Chuang (The Mandela Effect, Blue Bayou), la scenografa Bethany Ryan (“High Life”, Buoyancy)., il montatore Luca Cappelli (Ruin, Acute Misfortune) e la truccatrice Dusica Vuksanovic (“Black Sun”, “The Outpost”).

Il film ha ricevuto il plauso della critica. Sul sito web dell’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha registrato il 93% di recensioni positive da parte di 113 critici, con una valutazione media di 7,7/10.

Il film è prodotto da Kristina Ceyton (The Babadook, The Nightingale) e Samantha Jennings (Buoyancy, Good Madam).

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore australiano Mark Bradshaw (Resistance, Bright Star, The Furnace, Walden).

TRACK LISTINGS:

1. Make Me Blacknesses 1:07

2. I Am a Man Now 3:20

3. Spirited Out of Sacristy 2:12

4. I Didn’t Know 2:23

5. The Burning 1:38

6. What Isn’t Strange 2:19

7. Bosilka Transformation 1:20

8. To the Woman Glass to the Man Water 2:35

9. New Rivers Spin Open 2:14

10. Dressed in Corpses 2:25

11. It Can’t Be a Lie 1:32

12. Biliana in the Rocks 3:20

13. Maria 2:26

14. Him the Boy Inside 2:09

15. Wedding 3:19

La colonna sonora di ” Non sarai sola” è disponibile su Amazon.

Foto e poster