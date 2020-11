Black Crab: Noomi Rapace protagonista del thriller post-apocalittico di Netflix

Noomi Rapace (Prometheus) ha firmato con Netflix per interpretare la protagonista di un nuovo thriller post-apocalittico di produzione svedese titolo Black Crab. Il film è un adattamento del romanzo thriller dello scrittore svedese Jerker Virdborg. La storia è ambientata in un mondo post-apocalittico durante un inverno infinito e segue sei soldati che vengono inviati in una pericolosa missione attraverso il mare ghiacciato per trasportare qualcosa che potrebbe finalmente porre fine alla guerra.

Black Crab è un thriller esistenziale ambientato in una guerra civile in un periodo che potrebbe benissimo essere il nostro. Da una base militare vicino alla costa, quattro soldati vengono inviati in missione per trasportare alcune capsule più a sud verso un centro di ricerca. Non sanno cosa c’è nelle capsule; non si conoscono; sanno a malapena cosa sta succedendo nella guerra; ma devono portare a termine questa missione nel cuore della notte sui pattini sul mare ghiacciato.

Rapace ha detto in una dichiarazione: “Sono molto entusiasta di tornare in Svezia e fare Black Crab. Il mio primo film svedese da anni. Non vedo l’ora di indossare la tuta e intraprendere questo viaggio: esplora le ombre umane e scivola attraverso sogni infranti e un mondo al limite. Sopravvivenza ma a quale prezzo?”.

David Kosse, Vice Presidente International Original Film di Netflix, ha aggiunto: “Questo progetto combina così tanti grandi attributi: una storia avvincente, un forte team creativo e, naturalmente, un’attrice protagonista di incredibile talento. Non vediamo l’ora di una grande collaborazione con Adam e il team di Indio e siamo fiduciosi che i nostri abbonati in Svezia e nel resto del mondo apprezzeranno questo film”.

Mattias Montero, fondatore e produttore di Indio ha continuato dicendo: “Come svedese, cresci sapendo di vivere in un paese di pace e uguaglianza, tutto sommato la vita è bella e sicura qui. Ma ultimamente, abbiamo tutti imparato quanto siano fragili le nostre società a causa di pandemie, guerre civili, riscaldamento globale e caos economico. Come sarebbe svegliarsi un giorno in una Svezia completamente distrutta e dilaniata dalla guerra? Produrre Black Crab significa lanciare la moneta e da una prospettiva scandinava mostrare cosa succede all’umanità quando arriva il caos. È una grande produzione e una grande sfida e grazie a Netflix possiamo raccontare questa storia svedese a un pubblico globale “.

“Black Crab” diretto da Adam Berg, regista di video musicali e spot pubblicitari al suo debutto cinematografico, inizierà la produzione in Svezia nel 2021.

Fonte: Deadline