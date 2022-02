Nope: trailer italiano, spot tv e tutte le anticipazioni sul nuovo horror di Jordan Peele

Il 22 luglio 2022 debutta nei cinema Nope, il nuovo horror di Jordan Peele, già regista di Noi e Scappa – Get Out. Dopo sette di razzisti in cerca della vita eterna e doppelganger malvagi che riemergono dal sottosuolo, Peele affronta la fantascienza e i rapimenti alieni con le immancabili e intriganti venature horror a cui il regista ci ha abituati.

Trama e cast

Non ci sono dettagli sulla trama, ma il film è descritto come “un incubo pop” che espande “l’epica horror” di Jordan Peele, regista che ha indubbiamente dato una sua impronta distintiva all’horror moderno come a suo tempo fece M. Night Shyamalan. “Nope” riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Hustlers, Alice) e il candidato all’Oscar Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante.

Il cast di “Nope” include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld), Brandon Perea (The OA, American Insurrection), Barbie Ferreira (Unpregnant, Euphoria), Donna Mills, Terry Notary, Jennifer Lafleur, Ryan W. Garcia, Andrew Patrick Ralston, Sophia Coto, Lincoln Lambert, Gloria Cole e Conor Kowalski.

Nope – trailer e video

Primo video ufficiale pubblicato l’8 febbraio 2022

Primo teaser trailer italiano ufficiale pubblicato il 14 febbraio 2022

Primo spot tv “Super Bowl” in lingua originale pubblicato il 14 febbraio 2022

Curiosità

“Nope” è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions.

Il team che ha supportato il regista Jordan Peele dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia candidato all’Oscar Hoyte Van Hoytema (Dunkirk), la scenografa Ruth De Jong (Manchester by the Sea) e il costumista Alex Bovaird (Il tuo ex non muore mai).

Il ruolo principale è stato offerto a Jesse Plemons, ma ha dovuto rifiutarlo a causa di conflitti di programmazione con il suo film Killers of the Flower Moon (2022) che stava girando contemporaneamente.

Le riprese principali sono iniziate il 7 giugno 2021 a Los Angeles.

Le musiche originali del film sono del compositore Michael Abels (Nightbooks – Racconti di paura, Bad Education, See You Yesterday). Abels e il regista Jordan Peele hanno già collaborato per “Scappa – Get Out” e “Noi”.

Chi è Jordan Peele?



Jordan Peele è un regista, scrittore, attore e produttore vincitore di Oscar ed Emmy. Il primo lungometraggio di Peele, SCAPPA – GET OUT, è stato un blockbuster acclamato dalla critica, premiato con quattro nomination agli Oscar, tra cui quello per il miglior film. Il film farà ottenere a Peele l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Il suo secondo lungometraggio, il film horror originale NOI, ha battuto numerosi record al botteghino quando è uscito nel marzo del 2019 e ha ricevuto ampi elogi dalla critica. Peele sta scrivendo, dirigendo e producendo un terzo lungometraggio, NOPE, con Daniel Kaluuya e Keke Palmer, che uscirà il 22 luglio 2022 per la Universal Pictures. In precedenza, Peele è stato produttore e scrittore per il reboot del classico cult AI CONFINI DELLA REALTA’, in cui ha anche interpretato il ruolo del narratore originariamente interpretato dal creatore di Twilight Zone, Rod Serling. Jordan presterà anche la sua voce a un personaggio del prossimo film d’animazione della sua società di produzione Monkeypaw, WENDELL AND WILD, che ha anche co-sceneggiato. Prima di diventare un regista, Peele era un celebre comico, co-protagonista e co-creatore della serie tv Key & Peele su Comedy Central.

Foto e poster