Venezia 79, Notte Fantasma: trama e anticipazioni del film con Edoardo Pesce a Orizzonti Extra

Sbarca a Venezia in anteprima assoluta, alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella sezione Orizzonti Extra, Notte Fantasma, il nuovo film di Fulvio Risuleo (Il colpo del cane) con Edoardo Pesce e il giovane esordiente Yothin Clavenzani.

Trama e cast

La trama ufficiale: È sabato sera, Tarek ha programmato una serata con gli amici: playstation e junk food. Prima di incontrarli passa per il parco a comprare qualche grammo di fumo. Qualcuno però lo tiene d’occhio dall’interno di un’automobile, ha visto tutto e lo avvicina: è un poliziotto. L’uomo è misterioso, minaccioso e allo stesso tempo a suo modo gentile e un po’ complice. Invece di portarlo al distretto, il poliziotto costringe Tarek a stare con lui per tutta la notte tra risse, inseguimenti e fughe. Ma all’alba i loro ruoli potrebbero invertirsi. Un’avventura lunga una notte tra le pieghe della quotidianità, della percezione e delle vite personali.

Curiosità

“Notte Fantasma” è il terzo lungometraggio di Fulvio Risuleo, classe ’91 dopo l’esordio Guarda in alto del 2018, premiato al festival Annecy Cinema Italien e l’opera seconda Il colpo del cane (uscito nel 2019 per Vision Distribution) con protagonista Edoardo Pesce. Risuleo e Pesce hanno collaborato anche per i corti L’Uomo Materasso (2021) e Varicella, che nel 2015 si aggiudica il premio alla Semaine de la Critique al Festival di Cannes.

Il team che ha supportato il regista Fulvio Risuleo dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Guido Mazzoni (Avanti), la montatrice Ilenia Zincone (Guarda in alto), la scenografa Sabina Angeloni (corto Corpo e aria) e il costumista Stefano Ciammitti (Il colpo del cane).

Le musiche originali di “Notte Fantasma” sono del compositore e artista grafico Francesco Rita aka “Frita“, che ha già collaborato con il regista Fulvio Risuleo musicando il corto “L’uomo materasso” e come artista grafico creando locandine e grafiche per il film “Guarda in Alto” e i corti “Varicella”, Ghigno sardonico (2013), Lievito madre (2014) Reportage Bizarre (2014).

“Notte Fantasma” è una produzione Elsinore Film, Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Prime Video. Il film è prodotto da Annamaria Morelli, Antonio Celsi, Mario Gianani, Lorenzo Gangarossa e distribuito da Vision Distribution.

Chi è Fulvio Risuleo?

Nato a Roma nel 1991, fin da giovanissimo ha iniziato a girare cortometraggi e disegnare i fumetti. Il sui cortometraggi “Lievito Madre” (2014) e “Varicella” (2015) sono passati per il festival di Cannes e quest’ultimo ha vinto la prestigiosa “Semine de la Critique”. Ha realizzato il film “Guarda in alto” (2017) che è stato in concorso a Roma e Rotterdam. Il suo secondo lungometraggio “Il colpo del cane” è uscito nel 2019. “Notte Fantasma” (2022) è il suo terzo lungomtraggio. Come fumettista ha pubblicato il libro “Pixel” (2016) e “L’Idra indecisa” (2018).