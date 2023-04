November – I cinque giorni dopo il Bataclan: trailer italiano e colonna sonora del film con Jean Dujardin (Al cinema dal 20 aprile)

Dopo la tappa a Cannes 75, a partire dal 20 aprile 2023 nei cinema italiani con Adler Entertainment November – I cinque giorni dopo il Bataclan di Cédric Jimenez (BAC Nord), un tuffo nel cuore dell’Antiterrorismo francese durante i 5 giorni di indagini che seguirono gli attentati del 13 novembre 2015.

November – Trama e cast

La trama ufficiale: Nel novembre 2015, Parigi viene colpita da una serie di attacchi mortali e sconvolgenti. La divisione antiterrorismo della polizia francese, guidata da Heloise (Sandrine Kiberlain) e il suo comandante Fred (il premio Oscar Jean Dujardin), si trova ad affrontare un livello di pressione senza precedenti: in una corsa contro il tempo, dovranno trovare gli autori degli attacchi il più rapidamente possibile prima che possano colpire di nuovo, viaggiando attraverso l’Europa e oltre, in una delle più grandi cacce all’uomo della storia.

Il cast di “November” è completato da Anaïs Demoustier, Jérémie Renier, Lyna Khoudri, Cédric Kahn, Sofian Khammes, Sami Outalbali, Stéphane Bak, Raphaël Quenard, Sarah Afchain, Sophie Cattani, Jérémy Lopez, Quentin Faure, Victoire Du Bois, Lyes Kaouah, Jackie Delattre, Darren Muselet, Julien Sibre, Aude Gogny-Goubert, Youssef Sahraoui, Hocine Choutri, Hocine Choutri.

November – Trailer e video

Curiosità sul film

Il regista Cédric Jimenez (French Connection, L’uomo dal cuore di ferro, BAC Nord) dirige “November” da una sceneggiatura e dialoghi di Olivier Demangel adattata in collaborazione con Jimenez e la consulenza di LB, Thibault Roux, Cyrille Lopez e Jeanne Herry.

Prima dell’uscita in Francia c’è stata una polemica perché il personaggio della testimone indossa un hijab (velo) nel film, cosa che non è il caso della vera testimone. Così ha citato in giudizio la produzione e ha vinto, motivo per cui il film recita alla fine “Far indossare l’hijab al personaggio di Samia è una scelta stilistica che non rispecchia le convinzioni personali dell’interessata”.

Nel film Jean parla arabo senza saper parlare la lingua. Tutto è realizzato tramite la fonetica.

Per ragioni di sicurezza, tutti i personaggi e i loro nomi di questo film sono fittizi, anche se i personaggi principali sono vagamente basati su persone reali.

Il film ricostruisce l’operato della sous-direction anti-terroriste (SDAT), servizio di polizia giudiziaria francese con giurisdizione nazionale, dipendente dalla direzione centrale della polizia giudiziaria, dedicata alla lotta al terrorismo. Denominazione successiva a 6ª Divisione Centrale di Polizia Giudiziaria (6ª DCPJ) poi Divisione Nazionale Antiterrorismo (DNAT), questo servizio, oggi promosso al rango di Sottodirettorio della Direzione Centrale di Polizia Giudiziaria, ha è stato a lungo diretto da Roger Marion ed è stato installato rue des Saussaies all’interno del Ministero degli Interni. Dalla partenza di Roger Marion, il dipartimento è stato successivamente diretto da Jean-Michel Mimran, Frédéric Veaux, Christian Sainte ed Éric Voulleminot (da marzo 2010). Il servizio è stato in passato oggetto di un certo numero di critiche ai suoi metodi di indagine e interrogatorio, ad esempio su dossier legati al nazionalismo corso. Tuttavia, lo SDAT ha smantellato molti presunti piccoli gruppi terroristici che ha consegnato al sistema giudiziario.

Il film è prodotto da Nicolas Dumont, Cédric Iland, Eric Juhérian, Antoine Lafon, Mathias Rubin, Bastien Sirodot e Hugo Sélignac.

Intervista al regista

Il regista Cédric Jimenez racconta come è nato questo progetto.

Il progetto è nato senza di me. Olivier Demangel e il co-produttore Mathias Rubin sono venuti a offrirmi la sceneggiatura che era già molto avanzato. Ma l’argomento è ovviamente molto importante per tutti e nessuno può esserne insensibile. Questo è forse anche il motivo per cui avevo delle riserve sull’idea di fare un film prima di leggere la sceneggiatura. E allo stesso tempo, era impossibile non leggere cosa aveva fatto Olivier con un argomento del genere, e lo è la sua scrittura che mi ha totalmente convinto. Sono rimasto molto sorpreso dalla sceneggiatura, dal suo punto di vista e dalla sua inclinazione. Non tratta degli attacchi in sé, almeno non frontalmente, ma dei cinque giorni successivi. Quello che mi ha entusiasmato è stato che, al di là dello shock, l’indagine della polizia ha rappresentato un lavoro titanico e, in termini di responsabilità, la tensione era incredibile per questo servizio. La sceneggiatura parla di questo. Questo è ciò che mi ha spinto a dirigerlo. Mi sono messo nei panni degli inquirenti e mi sono chiesto come avrei reagito all’obbligo di risultato e al timore di un disastro se questo stesso risultato non fosse stato puntuale.

Tutti i personaggi, a parte i terroristi di cui conosciamo i nomi, sono stati inventati. Sono personaggi immaginari.

Tutti questi personaggi esistono in un certo senso. Nella vita reale, sono protetti e vivono sotto un’altra identità. Perché quando lavori per l’antiterrorismo, affronti minacce particolarmente importanti. Quindi, nel film, li proteggiamo anche da ciò che possiamo riconoscere da loro. Ma sono tutti ispirati da persone reali. Proprio come il testimone. Il suo nome non è suo. Con gli elementi del film, spesso veri, ci siamo presi cura di inventarli abbastanza da proteggerli. Era ovviamente necessario non rivelare ciò che poteva essere pregiudizievole per questo servizio e per l’istruttoria giudiziaria.

Di fronte a un tema del genere, a una tragedia del genere, cosa può portare la fiction rispetto al documentario?

Il documentario deve raccontare le persone reali, con i loro veri nomi per esempio. La finzione permette il contrario e interviene per raccontare ciò che sentiamo e ciò che vogliamo raccontare in relazione a ciò. Altrimenti non facciamo un film. Altrimenti uno è giornalista. Il giornalista è lì per riferire i fatti. Il regista o il romanziere sono lì per interpretarli. È inerente al motivo per cui facciamo questo lavoro. Vogliamo appropriarci delle cose, anche se in minima parte, rispettandole e restando al nostro posto, alla giusta distanza. Immagina che per questo film ho prestato attenzione a tutto. Ho pesato tutto al millimetro. Ma se smetto di raccontare qualcosa che esce dal mio istinto, non posso più fare un film.

Si è posto la questione dell’autocensura?

Non direi questo. Parlerei piuttosto di precauzione. Di dignità. Quando parlo di argomenti nati dalla mia immaginazione, lo sono libero. Ma per affrontare un argomento come questo, non possiamo non fare nulla. Non c’è modo di ferire o mancare di rispetto in alcun modo. Non voler ferire qualcuno non è autocensura. Ma non voglio nascondermi neanche io perché se ho deciso di fare questo film è anche per fare cinema. Con il quanto più rispetto possibile.

Prima di girare il film, lei ha incontrato alcuni poliziotti coinvolti in questa indagine. Per quali ragioni?

Per la massima precisione. Poiché è un servizio secretato, non esiste alcuna documentazione al riguardo. Non c’è scritto niente su di esso. Ma non potevo aver inventato tutto ciò che lo caratterizza. Sarebbe stato assurdo. (Lo sceneggiatore] Olivier Demangel aveva già richiesto il loro aiuto. Me li ha presentati. Ho trascritto come si muovono sul campo, il modo di operare di queste unità… Certo, non mi hanno dato accesso a tutti i loro file, ma tutto ciò che riguarda il funzionamento, l’organigramma e il modo di operare è vero.

Non c’è un ruolo principale o di primo piano eppure sei riuscito a convincere attori famosi a unirsi al cast…

Penso che il tema sia centrale per la partecipazione di tutti. Richiede totale responsabilità e impegno. Quando vuoi fare un film, devi servire il soggetto. Non siamo qui per tirare la coperta. Io per primo tra l’altro. Tutti gli attori sono stati molto partecipativi, molto “squadra”. Anche se per un attore come Jean Dujardin, con il quale ho lavorato prima, era da tanto che non aveva 21 giorni di riprese su 60. Jean ha portato il carisma naturale, l’esperienza e la grande autorità naturale che ‘rilascia . Lui è al centro del servizio, il punto di forza silenzioso ma non privo di difetti. L’abilità di gioco di Jean è davvero impressionante. Anche Anaïs è incredibile, non trema mai e si è imposta nel suo ruolo con una naturalezza che mi ha lasciato senza fiato. Sandrine porta un altro colore. È un personaggio che non sta sul campo, gestisce la parte politica e amministrativa del servizio. Jérémie, Sami, Sofiane, Stéphane e gli altri personaggi secondari hanno tutti dato molto al film. Il loro contributo è immenso e non posso ringraziarli abbastanza per il loro coinvolgimento. Alla fine Lyna è un diamante grezzo, il suo arrivo nella storia è decisivo e ha questa piccola cosa a parte che fa sì che la macchina da presa non possa resisterle. La sua capacità di trasmettere emozioni è di notevole intensità.

Cédric Jimenez – Note biografiche

Cédric Jimenez è un regista, scrittore e produttore francese noto soprattutto per il suo lungometraggio, French Connection, con Jean Dujardin e Gilles Lellouche. Il documentario Who’s the Boss – Boss of Scandalz Strategy segna l’inizio della sua carriera e segue lo scandalo che coinvolse la famosa etichetta musicale hip-hop. Nel 2007 ha anche prodotto e co-sceneggiato Scorpion, dal regista Julien Seri, anche conosciuto come “The French Fight Club” e nello stesso anno ha prodotto il film horror/ fantascientifico Eden Log. Come produttore, ha al suo attivo anche Bangkok Revenge, uscito nel 2011. Il suo debutto cinematografico come regista è stato con il film Aux yeux de tous, uscito nel 2012, interpretato da Melanie Doutey. L’uomo dal cuore di ferro e Bac Nord sono il suo terzo e quarto lungometraggio come regista, di entrambi ha scritto la sceneggiatura con la sua compagna Audrey Diwan.

Note di sceneggiatura

“November” è una fiction che non fa affidamento sulla psicologia dei personaggi o sulla loro intimità. In questo senso direi che c’è un lato ibrido nel film. Il desiderio di ricostruire meticolosamente la realtà come farebbe un documentario e allo stesso tempo il potere della finzione attraverso l’incarnazione. Il film racconta infatti come il collettivo della SDAT, la polizia antiterrorismo, si scontrerà con Sonia (Samia nel film), testimone più che determinante nelle indagini.

I personaggi sono coinvolti nell’azione come lo spettatore. Viviamo con loro l’attesa, l’angoscia, la speranza di una soluzione. E sappiamo anche chi sono perché conosciamo il posto in cui si trovano occupare nel servizio. Se non c’è il protagonista, c’è invece una costruzione piramidale con Héloïse (Sandrine Kiberlain) che dirige, Fred (Jean Dujardin) che sovrintende alle indagini, Marco (Jérémie Renier) che coordina gli investigatori, poi Ines (Anaïs Demoustier) e gli altri, che indagano o monitorano lancia. Questa costruzione ci permette di immergerci nel gruppo. È soprattutto un film collettivo. È anche uno scenario si basa sul confronto tra una generazione giovane e una più anziana, incarnato qui da Fred e Inès interpretato da Jean Dujardin e Anaïs Demoustier. Colui che è al suo posto di fronte a colui che è appena arrivato. Hanno due diverse relazioni con il mondo. È piuttosto chiuso, procedurale, molto severo. Mentre è più nell’emozione, negli errori, nel tentativo e nell’errore.

Quando Samia Khellouf (interpretata da Lyna Khoudri) arriva nel film, arriva come “Sonia”, la testimone, arrivata nelle indagini. Come un personaggio complesso. Appare dal nulla dicendo qualcosa di inimmaginabile poiché dice di aver incontrato sotto un’autostrada a Parigi uno che allora è uno dei terroristi più ricercati al mondo, e che si presume addirittura morto in un attacco aereo. Ho avuto l’opportunità di incontrare agenti di polizia che erano presenti al momento del suo interrogatorio. Alcuni non le credevano affatto, pensando che fosse una mitomane o che fosse venuta per tendere una trappola al servizio. Altri, invece, le hanno creduto subito. Come nel film, le informazioni vengono raccolte di grado in grado fino a quando il numero 1 decide e sceglie di seguire questa pista. Puro istinto insomma.

Un’indagine tentacolare, migliaia di minuti, udienze, controlli incrociati, testimonianze. I personaggi camminano e brancolano nella notte. Cercano, non trovano, ricominciano. Sono state le loro decisioni a condizionare la scrittura, non la loro psicologia. E ho cercato di attenermi al modo in cui funziona la SDAT. Sono agenti di polizia estremamente rigorosi nella procedura. La loro unica arma è il dittafono e il codice di procedura penale. Riassemblano tutto ciò che deve essere ricomposto, esaminano tutto ciò che deve essere esaminato. Sono in una specie di sacerdozio. Da questo punto di vista i personaggi mi sembrano abbastanza vicini ai poliziotti dello SDAT che ho potuto incontrare, in particolare quello interpretato da Jean Dujardin.

La ricostruzione delle scene dell’attentato ha rappresentato per me la principale linea rossa da non oltrepassare. Eppure non volevo nemmeno che questo attacco fosse il pretesto per un film d’inchiesta puro, slegato dal dramma. Ecco perché abbiamo cercato un modo per dare alle vittime un posto di modestia e dignità. C’è la scena del momento del silenzio, filmata in tempo reale come un momento di silenzio. C’è anche la scena molto importante dell’ospedale che dà un posto essenziale alle vittime senza essere voyeuristico. Ma ci siamo chiesti se avessimo il diritto di farlo. Infine, mi è sembrato importante che a un certo punto, e nel modo più crudo possibile, alcuni frammenti della storia di quello che era successo quella sera. E mi piace molto il modo in cui Cédric ha filmato questo momento in chiaroscuro, sobrietà e asprezza.

November – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Guillaume Roussel (3 Days To Kill, Black Beauty, Due agenti molto speciali 2, I tre moschettieri – D’Artagnan, serie tv Happy! e Maria Antonietta). Roussell e il regista Cédric Jimenez sono alla quarta collaborazione dopo French Connection, esordio cinematografico di Jimenez, L’uomo dal cuore di ferro e BAC Nord.

Il regista Guillaume Roussel parla della colonna sonora e della nuova collaborazione con Guillaume Roussel.

Quando la sceneggiatura è finita, l’ho inviata a Guillaume Roussel che ha firmato la musica per tutti i miei film. L’ho solo avvertito che, per una volta, lo scenario poteva fare a meno della musica e che ne avrebbe paradossalmente bisogno. Era la sua specifica. L’idea era che la musica doveva trovare il suo posto e fondersi nel tutto. Che a volte supporta o ottimizza. Guillaume ci ha lavorato quasi sei mesi. Ha continuato durante la modifica. E questo ha portato a questo punteggio molto organico. Una musica piuttosto industriale che, quando c’è, riesce ad essere abbastanza presente, pur fondendosi senza imporsi nell’universo del film.

La colonna sonora di “November – I cinque giorni dopo il Bataclan” è disponibile su Amazon.

November – Foto e poster