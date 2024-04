Omen – L’Origine del Presagio: la colonna sonora del prequel horror “The First Omen”

Al cinema con 20th Century Studios Italia Omen – L’Origine del Presagio (The First Omen), un horror sovrannaturale diretto dall’esordiente Arkasha Stevenson. Il film funge come prequel del classico Il presagio aka The Omen del 1976 ed è il sesto film della serie “Il presagio” tutta incentrata sugli sforzi di una fitta organizzazione di adepti di Lucifero impegnati ad accompagnare la venuta sulla Terra dell’Anticristo.

Quando una giovane donna americana (Nell Tiger Free, Servant) viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa, incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e scopre una terrificante cospirazione che spera di provocare la nascita del male incarnato.

Il film è interpretato anche da Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Witch, Chernobyl) e Bill Nighy (Living).

Omen – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Mark Korven (The Witch, The Black Phone, The Lighthouse, Cube, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Night Swim, The Peripheral).

(The Witch, The Black Phone, The Lighthouse, Cube, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Night Swim, The Peripheral). La colonna sonora include anche “Ave Satani” di Jerry Goldsmith, scritto per il film originale del 1976 e arrangiato da Mark Korven. Per “Ave Satani” Goldsmith ha ricevuto il suo primo e unico Oscar.

Mark Korven è un compositore con sede a Toronto che compone per film e televisione. È conosciuto soprattutto per il suo lavoro nel film horror in costume del 2015 The Witch, che ha vinto il premio come miglior regista al Sundance per la regia di Robert Eggers. Ha inoltre realizzato le musiche per il successivo film di Eggers, The Lighthouse, con Willem Dafoe e Robert Pattinson, che ha vinto il Premio della Critica al Festival di Cannes. Korven Ha composto anche per episodi televisivi per serie come The Terror, Loro, Chapelwaite di Ridley Scott e la serie di fantascienza n. 1 di Amazon Inverso – The Peripheral.

Nine Horrifying Instruments to keep you up at night. pic.twitter.com/g7OwiCoqXv — Mark Korven (@KorvenMark) October 7, 2022

Il regista Scott Derrickson ha scelto Korven per la colonna sonora del suo lungometraggio thriller-horror Black Phone che ha incassato 161 milioni di dollari al botteghino da un budget di 18 milioni di dollari.Korven suona diversi strumenti esotici, tra cui l’indiano Sarangi, la svedese Nyckelharpa, l’armeno Duduk, il cinese Erhu e il Waterphone. È stato anche responsabile della creazione di “The Apprehension Engine“, uno strumento musicale su misura destinato alla creazione di rumori inquietanti da utilizzare nelle colonne sonore di film horror, costruito dal liutaio di chitarre Tony Duggan-Smith.

La colonna sonora di “Omen – L’Origine del Presagio” include anche il brano “Our Love (A World of Whispers) di Percy Faith and His Orchestra (1973). 1. It’s All for You (1:32)

2. Searching the Files (1:24)

3. Vow Ceremony (2:40)

4. Margaret’s Voice (1:56)

5. Carlita’s Rescue (2:36)

6. Tighten the Noose (3:19)

7. Cloister de St. Rita (0:59)

8. What’s Happening to Me (1:50)

9. The Claw (1:21)

10. The Antichrist (1:22)

11. Not My Area (1:31)

12. Riot (3:32)

13. Horrific Accident (1:45)

14. The Demon Face (1:26)

15. Skianna Files (3:28)

16. Defending Carlita (2:43)

17. Tableau of Hell (2:09)

18. Shaming (1:25)

19. Demon Dance (1:51)

20. Plan Revealed (2:33)

21. Gurney Journey (1:12)

22. Ambassador (1:14)

23. Ave Satani (1:11) La colonna sonora di “Omen – L’Origine del Presagio” è disponibile su Amazon.