Omen – L’Origine del Presagio: nuovo trailer italiano e foto del prequel horror con Bill Nighy (Al cinema dal 4 aprile)

Dal 4 aprile 2024 nei cinema italiani con 20th Century Studios Omen – L’Origine del Presagio (First Omen), un horror sovrannaturale diretto dall’esordiente Arkasha Stevenson. Il film serve come prequel del classico Il presagio aka The Omen del 1976 ed è il sesto film della serie “Il presagio” tutta incentrata sugli sforzi di una fitta organizzazione di adepti di Lucifero impegnati ad accompagnare la venuta sulla Terra dell’Anticristo.

Omen – Trama e cast

Quando una giovane donna americana (Nell Tiger Free, Servant) viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa, incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e scopre una terrificante cospirazione che spera di provocare la nascita del male incarnato.

Il film è interpretato anche da Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Witch, Chernobyl) e Bill Nighy (Living).

Omen – Secondo Trailer ufficiale

Curiosità sul film

“Omen – L’Origine del Presagio” è diretto dall’esordiente Arkasha Stevenson, regista di episodi di serie tv horror come Al nuovo gusto di ciliegia e Channel Zero, con una storia di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith, Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter).

Arkasha Stevenson è una scrittrice e regista con sede a Los Angeles. Stevenson è una neolaureata del prestigioso programma di regia dell’American Film Institute, dove il suo film di tesi Vessels sulle procedure di aumento del seno del mercato nero all’interno della comunità transgender ha ricevuto il Premio Iris 2015. Prima di frequentare la scuola di cinema, Stevenson ha lavorato come fotoreporter e videografa presso il Los Angeles Times, un’esperienza che ha influenzato notevolmente il suo cinema narrativo. Il lavoro recente di Stevenson include Pineapple, un concept televisivo che ha scritto e diretto per Project Greenlight Digital Studios.

Unholy secrets will unravel… ⛪️🙏 Watch the new trailer for #TheFirstOmen, only in theaters April 5. pic.twitter.com/DOyixkpwxx — 20th Century Studios (@20thcentury) March 12, 2024

Il presagio – Il franchise di Omen

“Il Presagio” del 1976 è un caposaldo, insieme a Rosemary’s Baby, degli horror incentrati sulla venuta dell’Anticristo; il film diretto da Richard Donner e interpretato da Gregory Peck incassò 78 milioni di dollari nel mondo da un budget di 17 e vinse un Oscar per la strepitosa colonna sonora di Jerry Goldsmth, con l’iconico brano “Ave Satani” candidato per la miglior canzone originale.

All’originale fecero seguito due sequel cinematografici, La maledizione di Damien (1978) e Conflitto finale (1981) a cui si è aggiunto un sequel prodotto per la tv, Omen IV – Presagio infernale del 1991. Nel 1995 un pilota televisivo di una serie tv mai realizzata intitolato “The Omen” andò in onda su Fox diretto da Jack Sholder; il pilota non correlato ai film precedenti seguiva un gruppo di persone impegnate nel rintracciare un’entità a cui sono tutti collegati in modo indipendente.

Più recente il deludente remake Omen – Il presagio (2006) diretto da John Moore e nel 2016 c’è stato un secondo tentativo di produrre una serie tv sequel dal titolo Damien cancellata dopo una sola stagione. Segnaliamo anche una divertente parodia assolutamente da ripescare, la commedia horror Little Evil di Netflix con Adam Scott ed Evangeline Lilly.