One Life: trailer italiano e la storia vera dietro il film con Anthony Hopkins (Al cinema dal 21 dicembre)

Dopo la tappa in ateprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione autonoma Alice nella città, dal 21 dicembre nei cinema italiani con Eagle Pictures One Life di James Hawes, una grande storia di coraggio interpretato dal premio Oscar Anthony Hopkins ed Helena Bonham Carter. Il racconto di un’impresa monumentale tenuta nascosta per anni e sepolta in casa nella valigetta di pelle di un agente di cambio britannico. Basato su eventi realmente accaduti, il film segue Nicholas Winton in due momenti della sua vita: da giovane (Johnny Flynn), a Praga nel 1938, mentre si sforza di salvare la vita di innumerevoli bambini durante la Seconda Guerra Mondiale, e da anziano (Anthony Hopkins), quando a Londra, ossessionato dal non aver aiutato abbastanza, vedrà il suo sforzo prendere forma davanti ai suoi occhi.

One Life – Trama e cast

La trama ufficiale: “One Life” racconta la storia vera di Sir Nicholas “Nicky” Winton, un giovane broker londinese interpretato con maestria da Anthony Hopkins, che nei mesi precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale salvò 669 bambini profughi da morte certa. Nicky si reca Praga nel dicembre del 1938, e trova migliaia di famiglie fuggite dalla Germania e dall’ Austria, in condizioni disperate, con poco o nessun riparo e cibo, e sotto la costante minaccia dell’invasione nazista. Si rende subito conto che la sua è una corsa contro il tempo, ma capisce immediatamente cosa deve fare: salvare quanti più bambini possibile prima che le frontiere si chiudano definitivamente. Cinquant’anni dopo, nel 1988, Nicky vive ancora nel ricordo della triste sorte di quei bambini che non ha potuto portare in salvo in Inghilterra, incolpandosi sempre di non essere stato in grado di aver fatto di più. Ma il destino gli riserva un incontro inaspettato. Un programma televisivo della BBC, “That’s Life!”, racconta la sua incredibile vicenda, con una sorpresa che lo lascerà senza parole. Dopo ben cinque decenni un evento inaspettato lo porterà finalmente a confrontarsi con il suo senso di colpa e a riappacificarsi con il passato e con sé stesso.

Il cast del film include anche Helena Bonham Carter, Romola Garai, Jonathan Pryce, Lena Olin, Samantha Spiro, Adrian Rawlins, Marthe Keller, Alex Sharp, Ziggy Heath, Tom Glenister, Ffion Jolly, Stuart Whelan, Julia Westcott-Hutton, Tim Steed, Samuel Finzi, Matilda Thorpe, Joe Weintraub, Antonie Formanová.

Curiosità sul film

James Hawes ha diretto anche il film per la TV biografico Lawrence of Arabia: The Battle for the Arab World e diversi episodi di popolari serie tv tra queste Black Mirror, Doctor Who, Genius, L’alienista, Snowpiercer, Genius, Penny Dreadful, Merlin.

James Hawes dirige “One Life” da una sceneggiatura di Lucinda Coxon (The Danish Girl, L’ospite) & Nick Drake (Meno male che c’è papà) basata sul libro “One life. La vera storia di come Nicholas Winton ha salvato centinaia di bambini” di Barbara Winton, figlia di Sir Nicholas.

ll film riunisce Anthony Hopkins e Jonathan Pryce dopo I due Papi (2019).

Il cast del film comprende un vincitore dell’Oscar: Anthony Hopkins; e tre candidati all’Oscar: Helena Bonham Carter, Jonathan Pryce e Lena Olin.

Il titolo si riferisce alla citazione “Chi salva una vita, salva il mondo intero”. Questa frase è stata citata in Schindler’s List (1993), dove si affermava, accuratamente, che proveniva dal Talmud. La frase appare anche nel Corano.

Nicholas Winton era un comunista e sostenitore di Joseph Stalin negli anni '30.

Alcune riprese in location minori in cima a Pinner High St. (presente anche nell’episodio della Stagione 1 di “Inbetweeners” in cui Will cerca di comprare dell’alcol).

La biografia di Sir Nicholas Winton

Nicholas Winton nasce il 19 maggio 1909 e muore il 1# luglio 2015 all’età di 106 anni. Era noto per aver organizzato il salvataggio di 669 bambini cechi dalla Cecoslovacchia occupata dai nazisti durante i 9 mesi prima dello scoppio della guerra nel 1939.

La storia divenne nota al pubblico nel 1988 quando apparve in That’s Life!, un programma televisivo della BBC condotto da Esther Rantzen. Nel 2003 è stato nominato cavaliere dalla Regina Elisabetta II per i Servizi all’Umanità per questo lavoro.

Dopo quattro anni di ricerca e scrittura, la biografia di mio padre è stata pubblicata a metà maggio 2014 in concomitanza con il suo 105° compleanno! Ero orgoglioso di dargli la prima copia e di sentire la sua risposta: Leggendo questo libro ho scoperto cose che non avevo mai saputo sulla mia famiglia, oltre a riscoprire episodi a lungo dimenticati. Io stesso mi sono posto delle domande su alcuni episodi del mio passato e qui ho trovato le risposte. È strano rendersi conto che Barbara adesso sa più di me sulla mia vita. È stato un grande viaggio di scoperta per me e ho avuto il privilegio di avere accesso a tutti i documenti e le foto di Nicky che ha conservato per tutta la sua vita, così come ai suoi ricordi e a quelli dei suoi amici, familiari e colleghi. Spero che coloro che lo leggono trovino le storie in esso contenute affascinanti quanto me. [Barbara Winton]

Oggi nel mondo sono circa 6000 le persone che devono la vita a Nicholas Winton. Sono i discendenti di un gruppo di bambini rifugiati da lui salvati dalla minaccia nazista nel 1939. Alcuni di loro sanno della sua esistenza e del ruolo che ha avuto nella loro storia, molti altri no. Fu un evento breve nella sua vita ma fondamentale per coloro le cui vite furono salvate. Per lui quell’intervento finì in un lampo e altre avventure lo soppiantarono. Solo molto più tardi questo episodio riemerse nella sua vita e da allora gli portò visitatori da tutto il mondo desiderosi di conoscere la sua storia.

Questo libro espone quella storia in dettaglio, esplorando le motivazioni e le prime esperienze che lo hanno portato ad agire per salvare giovani vite, mentre altri guardavano dall’altra parte. Il suo motto “Se qualcosa non è impossibile, allora deve esserci un modo per farla” lo ha portato a seguire le proprie convinzioni e ad intraprendere un’operazione che altri avevano ritenuto non necessaria o troppo difficile. La sua vita da allora in poi fu ricca di imprese stimolate da motivazioni simili che, seppure non così consequenziali, restano testimonianza del suo carattere.

Se qualcosa non è impossibile, allora deve esserci un modo per realizzarla.

Ma quale era la sua motivazione? In che modo la sua vita e il suo background lo hanno portato a essere pronto, disposto e in grado di condurre con successo un’operazione di salvataggio di 669 bambini provenienti dalla Cecoslovacchia all’età di 29 anni? Sua figlia ha scrupolosamente esaminato le carte del padre e ha parlato con la famiglia e gli amici per costruire un resoconto dettagliato di tutta la sua vita. Esplora le influenze sul suo carattere e gli eventi storici in cui è stato coinvolto. Tratte dalle sue lettere e dai suoi scritti storici, le parole di Winton vengono introdotte per trasmettere l’atmosfera di molte delle sue diverse esperienze.

“Un libro delizioso su un uomo meraviglioso. Quelli di noi che sono venuti con un Kindertransport da Praga e devono la vita a Nicky saranno molto grati a Barbara per aver scritto qualcosa di così speciale.” Lord Alfred Dubs, ex ministro del Lavoro e “bambino salvato”

“Ci sono alcune persone che si distinguono nella storia. Sir Nicholas Winton è uno di loro…. La storia contenuta in queste pagine non ispira l’osservazione, è una storia che richiede azione… Ci ricorda, infatti, che tutti possiamo – indipendentemente dal nostro passato o presente – fare una differenza di grande impatto”. Dalla prefazione del dottor Stephen D Smith, Direttore esecutivo, USC Shoah Foundation, Cattedra UNESCO sull’educazione al genocidio.

È il 1988. Lo studio del celebre programma That’s Life! della BBC è gremito. Tra il pubblico, siede Nicholas Winton: ha quasi ottant’anni, indossa uno dei suoi completi migliori e la cravatta di seta. Quello che non sa è che sta per incontrare alcuni dei bambini, ormai adulti, che ha salvato nel 1939. Per la precisione, 669 bambini cecoslovacchi che, senza il suo aiuto, sarebbero finiti nei vagoni diretti ai campi di concentramento e che, invece, hanno trovato rifugio su treni con destinazione la Gran Bretagna. Una storia vera della Seconda guerra mondiale che ha commosso tutti, ma che sarebbe caduta nell’oblio se Barbara Winton non avesse ritrovato per caso i nomi dei bambini salvati nei diari del padre. Una storia iniziata con una richiesta d’aiuto da parte del Comitato per i rifugiati inglese, che invitò Nicholas a visitare la Cecoslovacchia anziché partire per le vacanze; all’epoca nemmeno trentenne, Winton non esitò un secondo a recarsi in Europa, consapevole del dilagante antisemitismo del partito nazista. Sapeva di doversi muovere in fretta per salvare più vite possibili e organizzò così una vasta operazione – chiamata Kindertransport – senza arrendersi davanti alle difficoltà e seguendo il principio: «Se una cosa non è impossibile, allora c’è sempre un modo per realizzarla». Una storia vera di coraggio, resilienza, umiltà. Una storia commovente da cui ora è stato tratto un film interpretato da Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter. Una storia che racconta l’impresa di un uomo straordinario che non ha esitato a mettere a rischio la propria vita per salvarne centinaia. La storia di un eroe che per anni è rimasto in silenzio, perché ha sempre pensato di non aver fatto nulla di speciale, e che merita oggi di essere riscoperta perché l’orrore non si ripeta.

Il libro “One life. La vera storia di come Nicholas Winton ha salvato centinaia di bambini” è disponibile su Amazon.

I bambini di Winton

Nei 9 mesi precedenti lo scoppio della seconda guerra mondiale, 669 bambini, per lo più ebrei, furono trasportati dalla Cecoslovacchia alla Gran Bretagna e ad altri paesi. Ciò è dovuto quasi interamente alla lungimiranza e all’energia di un piccolo gruppo di persone di cui l’agente di cambio 29enne Nicky Winton, ora Sir Nicholas Winton, era l’organizzatore. Questa azione salvò la vita di questi bambini, poiché la maggior parte delle loro famiglie e dei coetanei rimasti in Cecoslovacchia perirono.

La storia completa è raccontata altrove (Se non è impossibile… La vita di Sir Nicholas Winton). I dettagli di questa azione monumentale rimasero poco conosciuti per molti anni. Da quando è venuto alla luce sono stati presi contatti con molti dei ‘Bambini’, ormai dispersi in tutto il mondo. Tuttavia, non tutti i “Bambini” sono stati contattati e non si sa dove si trovino.

Alcuni di questi saranno deceduti, così come molti di coloro che sono stati localizzati. Queste pagine sono disponibili affinché i discendenti dei “Bambini” arrivati in Gran Bretagna con il Kindertransport cecoslovacco possano trovare il nome dei loro genitori/nonni nell’elenco e i nomi/indirizzi delle famiglie/gruppi che li hanno accolti. da cui vengono presi questi dati è intitolato così:

ELENCO DEI BAMBINI PORTATI SOTTO GLI AUSPICI DELLA SEZIONE CECA PER I BAMBINI SUI TRASPORTI DA PRAGA. QUESTO ELENCO È CONFORME AI RAPPORTI DELLA SEZIONE DEL 15 FEBBRAIO 1940.

Ci risulta che il documento sia stato preparato da W. H. Loewinsohn (che in seguito cambiò il suo nome in Friedl Low), assistente segretario di Nicky a Londra. L’originale di questo documento, e l’album di ritagli che lo accompagna, sono depositati presso Yad Vasham, il museo dell’Olocausto a Gerusalemme.

Il Database è una trascrizione delle informazioni prese dall’elenco di cui sopra, include una colonna che indica lo stato di contatto di ciascuno dei Minori. Sono disponibili immagini scansionate di tutte le pagine originali. Ci saranno senza dubbio una serie di errori e omissioni in dati di questo tipo, non ultimo a causa della trascrizione dei dati, sia in questo momento su una pagina web, ma anche quando i dati sono stati originariamente raccolti da varie fonti.

Alcune informazioni sono cambiate nel tempo: ci sono prove che gli indirizzi venissero aggiornati quando i bambini si trasferivano. In effetti, ci sono molte modifiche e aggiunte scritte a mano, molte delle quali si riferiscono a date successive, quindi il documento è stato aggiornato in maggiore o minore misura per un certo periodo di tempo successivo alla data sopra indicata. Poiché la maggior parte dei dati è stata preparata su una macchina da scrivere britannica, gli accenti europei sulle lettere sono stati eliminati o sono state utilizzate grafie alternative. Quando il tempo lo consentirà, verranno aggiunte alcune delle probabili grafie alternative, ma l’utente dovrà essere pronto a provare variazioni sul nome cercato.

