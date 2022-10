Stasera in tv: “Ordinary Love” con Liam Neeson su Rete 4

Cast e personaggi

Lesley Manville: Joan

Liam Neeson: Tom

Esh Alladi: Medico di base (GP)

Melanie Clark Pullen: Dottoressa

Matthew Sharpe: Receptionist

Geraldine McAlinden: Chirurgo

Stella McCusker: Signora anziana

Eoin McCafferty: Commesso

Maggie Cronin: Donna glamour

David Wilmot: Peter

Amit Shah: Steve

Ordinary Love – la trama

Joan e Tom (Liam Neeson & Lesley Manville) sono sposati da molti anni. C’è una facilità nella loro relazione che deriva dal trascorrere una vita insieme, una profondità d’amore che si esprime attraverso la tenerezza e l’umorismo. Quando a Joan viene diagnosticato un cancro al seno, il corso del suo trattamento fa luce sulla loro relazione; si trovano ad affrontare le sfide di ciò che potrebbe accadere. ‘Ordinary Love’ è una storia di amore, sopravvivenza e domande epiche sulla vita.

Curiosità

Ordinary Love è diretto dai cineasti e coniugi Lisa Barros D’Sa & Glenn Leyburn (Cherrybomb, Good Vibrations). La sceneggiatura del film è del drammaturgo irlandese Owen McCafferty, autore teatrale qui al suo debutto cinematografico. McCafferty nel 2014 ha visto una sua opera teatrale, Mickybo and Me, portata sul grande schermo da Terry Loane che ne ha curato regia e sceneggiatura.

Lesley Manville (Joan) è un'attrice britannica nota per la sua collaborazione con il regista Mike Leigh nei film Belle speranze (1988), Segreti e bugie (1996), Topsy-Turvy – Sotto-Sopra (1999), Tutto o niente (2002), Il segreto di Vera Drake (2004), Another Year (2010, per il quale ha ricevuto la sua prima candidatura ai BAFTA) e Turner (2014). Per la sua performance nel film Il filo nascosto (2017) al fianco di Daniel Day-Lewis ha ricevuto la sua seconda candidatura al Premio BAFTA e la sua prima candidatura al Premio Oscar come miglior attrice non protagonista.

Il film è stato prodotto da Brian J. Falconer per “Out of Orbit”, David Holmes per “Canderblinks Films” e Piers Tempest per “Tempo Productions”.

I registi in una dichiarazione sul film: “Per raccontare una storia sulla poesia dei momenti quotidiani, è necessario un cast in grado di riempire quei momenti con una vita e una forza profondamente convincenti. Lavorare con attori come Liam Neeson e Lesley Manville è il sogno della vita di un regista. E portarli insieme sullo schermo per la prima volta, che privilegio”.

Chi sono Lisa Barros D’Sa & Glenn Leyburn?

Lisa Barros D’Sa è una regista, scrittrice e produttrice vhe ha studiato inglese all’Università di Oxford e conseguito un Master in Sceneggiatura presso la London University of the Arts. Nel 2006, Barros D’Sa ha fondato una società di produzione cinematografica chiamata Canderblinks Film con i collaboratori di lunga data Glenn Leyburn e David Holmes. Il debutto alla regia di Barros D’Sa è con il corto The 18th Electricity Plan (2006) basato su una sua sceneggiatura e co-diretto con il marito e collaboratore Glenn Leyburn. Nata a Belfast, Barros D’Sa è nota soprattutto per aver co-diretto e prodotto con il marito Glen Leyburn il dramma d’azione Cherrybomb (2009) con Rupert Grint, attore meglio noto come il Ron Weasley della saga di Harry Potter, il biopic musicale Good Vibrations (2012) sulla vita di Terri Hooley, proprietario di un negozio di dischi che ha contribuito a sviluppare la scena punk-rock di Belfast e il dramma romantico “Ordinary Love” del 2019 con Liam Neeson e Lesley Manville. Basandosi su questi tre lungometraggi “sorprendentemente diversi”, l’Irish Times ha descritto Barros D’Sa e Leyburn come “i più importanti registi contemporanei in attività nell’Irlanda del Nord”.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di David Holmes (trilogia di Ocean, Diana – La storia segreta di Lady D, Panama Papers) in collaborazione con Brian Irvine (Behold the Lamb, Release).

David Holmes è un musicista e compositore nordirlandese che ha iniziato la sua carriera come DJ prima di pubblicare diversi album da solista che hanno incorporato elementi di trip hop, big beat, elettronica e rock. Alla fine degli anni '90, ha anche iniziato a comporre colonne sonore di film, stabilendo una collaborazione di lunga data con il regista Steven Soderbergh che include Out of Sight (1998) Knockout – Resa dei conti (2011), La truffa dei Logan (2017) e la trilogia di "Ocean". Holmes è attualmente un membro della band "Unloved", la cui musica è stata ampiamente utilizzata nella serie televisiva Killing Eve, di cui Holmes è anche compositore. Holmes ha anche remixato canzoni per numerosi artisti e prodotto album per i Primal Scream.

La colonna sonora di “Ordinary Love” include i brani: “I’ve Got My Love to Keep Me Warm” di Billie Holiday & Her Orchestra, “The Christmas Song” di Ella Fitzgerald e “Isn’t It So” di Jade Vincent.

TRACK LISTINGS:

1. Ordinary Love 1:27

2. Mammogram 2:43

3. Good Man 0:59

4. Power Walking 0:59

5. Peter and Steve 4:22

6. To and Fro 1:34

7. It’ll Be over in No Time 3:33

8. Check Up 0:33

9. Dreaming 1:34

10. Mammogram Erased 2:41

11. Chemotherapy 1:32

12. More Power Walking 0:25

13. Normal People 0:47

14. Love 2:34

15. Every Moment 0:44

16. The Haircut 2:22

17. Debbie 0:53

18. Mri Again 1:03

19. Isn’t It So 4:31

La colonna sonora di Ordinary Love è disponibile su Amazon.