Oscar 2022: cosa è successo veramente tra Will Smith e Chris Rock?

Oscar Oscar 2022, vincitori: miglior film “I segni del cuore – CODA”, Will Smith miglior attore

Will Smith e Chris Rock si sono realmente scontrati durante la cerimonia degli Oscar 2022 o era qualcosa di concordato? La notte degli Oscar si è conclusa, con i pronostici della vigilia che sono stati tutti rispettati con Dune che si è accaparrato sei statuette tecniche, Jane Campion eletta migliore regista e il remake americano I segni del cuore – CODA eletto miglior film.

Chris Rock è uscito sul palco recitando un piccolo monologo con la sua consueta comicità caustica, Smith seduto in prima fila vicino a Denzel Washington e Tyler Perry rideva divertito al pezzo di Rock, quando però il comico ha fatto riferimento a Jada Pinkett Smith l’atmosfera e il viso di Smith sono cambiati. Rock ha fatto una battuta sula moglie di Smith nel ruolo di Demi Moore in un ipotetico Soldato Jane 2 (G.I. Jane 2): “Jada, ti amo. Soldato Jane 2, non vedo l’ora di vederti”. La battuta davvero poco ispirata si riferiva alla testa rasata a zero dell’attrice che ricordava quella di Demi Moore nel film di Tony Scott, in realtà il look di Jada Pinkett Smith non è una scelta, ma è legato alla sua diagnosi di alopecia che negli ultimi anni le ha fatto cadere i capelli.

UNCENSORED EXTENDED VERSION of Will Smith smacking Chris Rock from Japanese TV pic.twitter.com/s9BZoRyrrm — Barstool Sports (@barstoolsports) March 28, 2022

Rock dopo la battuta ha visto Smith alzarsi e andare verso di lui, pensando ad un qualche scherzo Rock non si aspettava di essere colpito da Smith, ma gli è arrivato qualcosa a mezza via tra un pugno e uno schiaffo, un colpo smorzato che ha permesso a Rock di incassare e non finire al tappeto. Tornato al suo posto Smith, visibilmente arrabbiato, ha continuato a gridare contro Rock, che ancora visibilmente sorpreso ha tentato di minimizzare, mentre da casa non era chiaro se la scena fosse stata in qualche modo concordata. L’inquadratura successiva del volto teso di Smith e la frase minacciosa all’indirizzo di Rock in cui l’attore intimava il comico a non nominare mai più la moglie dell’attore (“Tieni fuori il nome di mia moglie dalla tua fottuta bocca”), non ha lasciato spazio a dubbi sulla veridicità della situazione.

A bocce ferme appare chiaro che Will Smith ha davvero colpito Chris Rock agli Oscar 2022. Rock stesso era chiaramente scosso (anche se apparentemente illeso), mentre si sbrigava ad annunciare il vincitore del miglior documentario e dichiarava ancora sconcertato:”Will Smith mi ha appena preso a schiaffi”. Durante la successiva pausa pubblicitaria Smith è stato confortato e calmato da Denzel Washington e Tyler Perry, ma quando è arrivato il monento di ritirare l’Oscar al miglior attore per la sua interpretazione in Una famiglia vincente – King Richard, Smith è scoppiato in lacrime e ha parlato del suo istinto, come quello del suo personaggio nel film, di proteggere la sua famiglia (“L’amore ti fa fare cose folli”) e scusandosi con l’Academy e i suoi colleghi candidati per la sua reazione violenta.