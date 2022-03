Oscar 2022, vincitori: miglior film “I segni del cuore – CODA”, Will Smith miglior attore

Oscar Oscar 2022: le previsioni di Cineblog sui vincitori degli Academy Awards

Si è conclusa la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 con previsioni e favoriti che non hanno riservato sorprese. Lo show si è svolto sotto i riflettori del Dolby Theatre di Los Angeles, che rispettando le stringenti normative di sicurezza ha riportato un nutrito parterre di star in presenza.

Le attrici Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes hanno presentato la serata, che non ha visto l’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma ha riservato un minuto di silenzio in appoggio al popolo ucraino e per le vittime della guerra.

I segni del cuore – CODA si aggiudica tre statuette incluso Miglior film, la miglior regia è di Jane Campion per Il potere del cane, mentre come da pronostici Dune ha fatto incetta nelle cosiddette categorie “tecniche”, mancando solo i costumi dove ha vinto Crudelia della Disney. Il kolossal fantascientifico di Denis Villeneuve guida anche la classifica delle categorie conquistate con sei statuette vinte che includono effetti speciali, scenografia, fotografia, montaggio, sonoro e colonna sonora.

Purtroppo i tre italiani in gara tornano a casa senza statuette, incluso Paolo Sorrentino con E’ stata la mano di dio che perde nella categoria Miglior film internazionale contro il favoritissimo Drive My Car del giapponese Ryūsuke Hamaguchi.

Il comparto recitazione non ha riservato sorprese di sorta con i favoriti tutti premiati: Troy Kotsur (I segni del cuore – CODA) e Ariana De Bose (West Side Story) si aggiudicano la categoria dei “non protagonisti” e Will Smith (Una famiglia vincente – King Richard) e Jessica Chastain (Gli occhi Tammy Faye) che si sono aggiudicati le statuette per gli attori protagonisti. Smith è stato anche al centro di uno scontro fisico con il comico Chris Rock che dopo aver fatto una battuta sulla moglie di Smith ha visto quest’ultimo salire sul palco e schiaffeggiare il comico; una scena che in principio poteva sembrare una gag, ma lo scontro è proseguito anche dopo lo schiaffo, con Smith visibilmente arrabbiato. In seguito ricevendo il suo Oscar, Smith è scoppiato in lacrime scusandosi con i colleghi e l’Academy per l’accaduto.

A seguire trovate la lista completa, categoria per categoria, di tutti i premiati agli Oscar 2022.

MIGLIOR FILM

Belfast di Kenneth Branagh

I segni del cuore (CODA) di Sian Heder – VINCITORE

Don’t Look Up di Adam McKay

Drive My Car di Ryūsuke Hamaguchi

Dune di Denis Villeneuve

Una famiglia vincente – King Richard di Reinaldo Marcus Green

Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley di Guillermo del Toro

Il potere del cane di Jane Campion

West Side Story di Steven Spielberg

MIGLIOR REGISTA

Kenneth Branagh – Belfast

Ryūsuke Hamaguchi – Drive My Car

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – Il potere del cane – Vincitore

Steven Spielberg – West Side Story

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Javier Bardem – A proposito dei Ricardo

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick… Boom!

Will Smith – Una famiglia vincente – King Richard – VINCITORE

Denzel Washington – Macbeth

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye – Vincitore

Olivia Colman – La figlia oscura

Penélope Cruz – Madres paralelas

Nicole Kidman – A proposito dei Ricardo

Kristen Stewart – Spencer

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – I segni del cuore (CODA) – VINCITORE

Jesse Plemons – Il potere del cane

J. K. Simmons – A proposito dei Ricardo

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Jessie Buckley – La figlia oscura

Ariana DeBose – West Side Story – VINCITORE

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – Il potere del cane

Aunjanue Ellis – Una famiglia vincente – King Richard

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Kenneth Branagh – Belfast – VINCITORE

Adam McKay, soggetto di Adam McKay e David Sirota – Don’t Look Up

Zach Baylin – Una famiglia vincente – King Richard

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Eskil Vogt e Joachim Trier – La persona peggiore del mondo

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Sian Heder – I segni del cuore (CODA) – VINCITORE

Ryusuke Hamaguchi e Takamasa Oe – Drive My Car

Jon Spaihts e Denis Villeneuve e Eric Roth – Dune

Maggie Gyllenhaal – La figlia oscura

Jane Campion – Il potere del cane

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Drive My Car di Ryūsuke Hamaguchi (Giappone) – VINCITORE

Flee, regia di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca)

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (Italia)

Lunana: il villaggio alla fine del mondo di Pawo Choyning Dorji (Bhutan)

La persona peggiore del mondo di Joachim Trier (Norvegia)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Encanto di Byron Howard e Jared Bush – VINCITORE

Flee di Jonas Poher Rasmussen

Luca di Enrico Casarosa

I Mitchell contro le macchine di Mike Rianda e Jeff Rowe

Raya e l’ultimo drago di Don Hall e Carlos López Estrada

MIGLIOR MONTAGGIO

Hank Corwin – Don’t Look Up

Joe Walker – Dune – VINCITORE

Pamela Martin – Una famiglia vincente – King Richard

Peter Sciberras – Il potere del cane

Myron Kerstein e Andrew Weisblum – Tick, Tick… Boom!

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Patrice Vermette & Zsuzsanna Sipos – Dune – VINCITORE

Tamara Deverell & Shane Vieau- La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Grant Major & Amber Richards- Il potere del cane

Stefan Dechant & Nancy Haigh – Macbeth

Göran Lundström, Anna Carin Lock & Frederic Aspiras – West Side Story

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Greig Fraser – Dune – VINCITORE

Dan Laustsen – La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Ari Wegner – Il potere del cane

Bruno Delbonnel – Macbeth

Janusz Kaminski – West Side Story

MIGLIORI COSTUMI

Jenny Beavan – Crudelia – VINCITORE

Massimo Cantini Parrini e Jacqueline Durran – Cyrano

Jacqueline West e Bob Morgan – Dune

Luis Sequeira – La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Paul Tazewell – West Side Story

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

Mike Marino, Stacey Morris e Carla Farmer – Il principe cerca figlio

Nadia Stacey, Naomi Donne e Julia Vernon – Crudelia

Donald Mowat, Love Larson e Eva von Bahr – Dune

Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh – Gli occhi di Tammy Faye – VINCITORE

Göran Lundström, Anna Carin Lock e Frederic Aspiras – House of Gucci

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Paul Lambert, Tristen Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer – Dune – VINCITORE

Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis e Dan Sudick – Free Guy – Eroe per gioco

Charlie Noble, Joel Green, Jonathan Fawkner e Chris Corbould – No Time to Die

Christopher Townsend, Joe Farrell, Sean Noel Walker e Dan Oliver – Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli

Kelly Port, Chris Waegner, Scott Edelstein e Dan Sudick – Spider-Man: No Way Home

MIGLIOR SONORO

Denise Yarde, Simon Chase, James Mather, Niv Adiri – Belfast

Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett – Dune – VINCITORE

Simon Hayes, Oliver Tarney, James Harrison, Paul Massey, Mark Taylor – No Time To Die

Richard Flynn, Robert Mackenzie, Tara Webb – Il potere del cane

Tod A. Maitland, Gary Rydstrom, Brian Chumney, Andy Nelson, Shawn Murphy – West Side Story

MIGLIORE COLONNA SONORA ORIGINALE

Nicholas Britell – Don’t Look Up

Hans Zimmer – Dune – VINCITORE

Germaine Franco – Encanto

Alberto Iglesias – Madres paralelas

Jonny Greenwood – Il potere del cane

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

Be Alive (musiche e testo di Beyoncé e DIXSON) – Una famiglia vincente – King Richard

Dos Oruguitas (musiche e testo di Lin-Manuel Miranda) – Encanto

Down to Joy (musiche e testo di Van Morrison) – Belfast

No Time To Die (musiche di Billie Eilish; testo di Billie Eilish e Finneas O’Connell) – No Time To Die – VINCITORE

Somehow You Do (musiche e testo di Diane Warren) – Quattro buone giornate (Four Good Days)

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Ascension di Jessica Kingdon, Kira Simon-Kennedy e Nathan Truesdell

Attica di Stanley Nelson e Traci A. Curry

Flee di Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen e Charlotte De La Gournerie

Summer of Soul di Questlove, Joseph Patel, Robert Fyvolent e David Dinerstein – VINCITORE

Writing with Fire di Rintu Thomas e Sushmit Ghosh

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

Audible di Matthew Ogens e Geoff McLean

Lead Me Home di Pedro Kos e Jon Shenk

The Queen of Basketball di Ben Proudfoot – VINCITORE

Three Songs for Benazir di Elizabeth Mirzaei e Gulistan Mirzaei

When We Were Bullies di Jay Rosenblatt

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Ala Kachuu – Take and Run di Maria Brendle e Nadine Lüchinger

The Dress di Tadeusz Łysiak e Maciej Ślesicki

The Long Goodbye di Aneil Karia e Riz Ahmed – VINCITORE

On My Mind, regia di Martin Strange-Hansen e Kim Magnusson

Please Hold, regia di K.D. Dávila e Levin Menekse

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE

Affairs of the art di Joanna Quinn e Les Mills

Bestia di Hugo Covarrubias e Tevo Díaz

Boxballet di Anton Dyakov

Robin Robin di Dan Ojari e Mikey Please

The Windshield Wiper di Alberto Mielgo e Leo Sanchez – VINCITORE

