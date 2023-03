Oscar: lanciata petizione per creare una nuova categoria per i migliori stunt

Gli Oscar dovrebbero premiare anche il migliore stuntman e la migliore stuntwoman, almeno questo è quello che pensano i firmatari di una recente petizione lanciata su Change.org, in cui si chiede la creazione di una nuova categoria per la migliore sequenza di stunt.

Attualmente la categoria degli stuntmen viene premiata con un apposito riconoscimento, i Taurus World Stunt Awards nati nel 2001, una cerimonia di premiazione che si tiene ogni anno a Los Angeles e premia gli stuntmen nei film. I premi sono stati creati da Dietrich Mateschitz, il fondatore della Red Bull. La statua del premio è stata scolpita dall’artista austriaco Jos Pirkner e ritrae un toro alato. L’ultima edizione ha visto No Time To Die film più premiato con 5 categorie tra cui miglior stunt e miglior coordinatore degli stunt.

Il sito The Hollywood Reporter a gennaio del 2022 scriveva un articolo sottolineando questa mancanza da parte dell’Academy che appare ormai anacronistica:

L’ultima posizione dell’Academy sembra essere: “Non c’è tempo per le acrobazie nello spettacolo”. [L’Academy afferma che il percorso verso una categoria di premi nasce da un ramo, e gli stuntmen non hanno ancora il proprio.] L’Academy TV ha aggiunto due serate extra per onorare coloro ritenuti meritevoli nei rispettivi campi. E poiché gli stuntmen professionisti sono così esperti, umili e una gioia con cui lavorare, è ancora più palese quanto sia sminuente questo affronto. Certo, un paio di stuntmen hanno già vinto Oscar speciali, come Yakima Canutt (che ha fatto da controfigura a John Wayne, vincendo un Oscar onorario nel 1967) o Hal Needham (che ha vinto premi tecnici e onorari nel 1978 e nel 2013). Ma lo stuntman di lunga vita Richard Farnsworth non è stato nominato per i suoi due Oscar (miglior attore non protagonista nel 1979 e miglior attore nel 2000) fino a quando non ha mollato la sua borsa da stunt per la recitazione.

Ma questa battaglia per un dovuto riconoscimento professionale degli stuntmen è in atto da molto tempo, nel 2005 il New York Times riportava il lancio di una petizione da parte di un’alleanza di cinque organizzazioni di stuntmen (Stunts Unlimited, Brand X, Stuntmen’s Association of Motion Pictures, International Stunt Association) che chiedeva all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di creare una nuova categoria Oscar dedicata al miglior coordinatore degli stuntmen. “Gli stuntmen sono l’unica fazione dell’industria cinematografica che deve letteralmente rischiare la vita per il bene della loro arte”, scrivevano i gruppi in una dichiarazione congiunta “Il talento e l’esperienza richiesti ad un coordinatore degli stuntmen per essere sia creativi che sicuri sono enormi e meritano il riconoscimento dell’Academy”.

Nel 2016 il sito THR riportava che dopo le 10 nomination a Mad Max: Fury Road, inclusa una per il miglior film, ma nessun riconoscimento per i coordinatori degli stuntmen che hanno reso possibili le spettacolari sequenze d’azione del film, la comunità degli stuntmen si è radunata davanti all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, con i manifestanti che hanno consegnato una petizione online, firmata da oltre 45.000 persone, all’allora presidente dell’Academy Cheryl Boone Isaacs. “Per quasi 90 anni, la Film Academy ha palesemente discriminato gli stuntmen e il loro contributo al mezzo che tutti amiamo e per cui letteralmente sanguiniamo. Non ci sono linee di colore o linee di genere qui. Le stuntwomen e gli stuntmen di ogni ceto sono influenzati dal disprezzo del loro significativo contributo ai film che guardiamo”, ha dichiarato in una nota il coordinatore degli stuntman vincitore dell’Emmy Jeff Wolfe, presidente della Stuntmen’s Association of Motion Pictures. “Dopotutto, cosa sarebbe la maggior parte dei film senza l’azione?” La comunità degli stunt ha tentato per decenni di convincere l’Academy creare un Oscar al coordinatore degli stunt. Nel 2011 l’Academy ha preso in considerazione la richiesta e l’ha respinta. La comunità degli stunt ha rinnovato la sua richiesta l’anno successivo, senza alcun risultato. Al contrario, i SAG Awards hanno aggiunto nel 2008 premi al team degli stuntmen (“stunt ensemble”) per film e televisione. “Dalle fasi iniziali della progettazione delle sequenze, delle prove dell’azione e delle riprese del prodotto finito che diventa il film iconico, il film d’azione non esisterebbe senza la visione di un coordinatore degli stunt”, ha dichiarato Jack Gill, organizzatore della manifestazione e coordinatore veterano degli stunt ( Fast & furious 5, 7 e 8). “Dopo 25 anni di lotta per questa causa, è tempo che l’Academy passi al 21° secolo e crei una categoria Oscar per i coordinatori degli stuntman che contribuiscono in modo così importante al processo di realizzazione del film”.

Più recentemente Chad Stahelski stuntman di lunga data nonché regista del franchise “John Wick” parlando a questo proposito con il sito THR ha dichiarato: “Ce n’è uno per ogni altro dipartimento tranne il nostro? Per me è un gioco da ragazzi. Davvero, ci sono racconti di mogli, voci e miti sul perché non esiste una categoria , che l’Academy era arrabbiata con qualcuno per qualcosa. Per quel che ne so, sono tutte stron*ate. Vogliamo essere riconosciuti perché siamo uno degli 11 dipartimenti principali. Siamo in ogni ca**o di trailer. La maggior parte dei film sono venduti su quello che facciamo.”

A seguire vi proponiamo la petizione che non possiamo che definire sacrosanta vista l’importanza di questa categoria.

Mission impossible. Star Wars. The Avengers. Fast & Furious. Il Signore degli Anelli. The Raid. Matrix. Mad Max. John Wick. Bond…James Bond. Questi sono solo alcuni dei film e dei franchise che hanno visto gli stuntmen mettere esporre i loro talenti e le loro vite letteralmente sin dagli inizi del cinema a beneficio dell’industria cinematografica, entusiasmando il pubblico di tutto il mondo per generazioni. Aiutando gli studios e le società di produzione di Hollywood a incassare miliardi e miliardi di dollari in tutto il mondo, gli stuntmen e le stuntwomen hanno arricchito l’industria sia in modo creativo che monetario, vedendo poco o nessun prestigio o riconoscimenti per il loro lavoro cruciale, essenziale e che ha cambiato il settore È tempo di cambiare le cose. Firmando questa petizione, accetti che sia giunto il momento che il premio e la categoria per le migliori scene di stunt vengano creati dall’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences e implementati a partire dagli Oscar 2024. Proponiamo che il/i candidato/i per ciascun premio sia il/i coordinatore/i degli stunt per i film nominati e/o le produzioni dei film idonei e nominati che si ritengano opportuni. Così facendo, questo non solo creerà un premio vibrante ed emozionante che non solo aiuterà a modernizzare gli Oscar, ma creerà anche nuovo entusiasmo da parte del pubblico, oltre alla consapevolezza per i premi stessi – e non c’è nessuno che possa lamentarsi di questo! Firma qui la petizione!

