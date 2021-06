Stasera in tv: “Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo” su Rai 2

Cast e personaggi

Eric Roberts: Dr. Albert Beck / Laid Back Beck

Emilie Ullerup: Michelle

Angeline Appel: Katie

Felissa Rose: Pamela

Michael Perl: Nicky Bismar

Matt Rife: Leo

Steven Chan: Tyler

Clayton Rohner: Dr. Tanner

Ricky Dean Logan: Sal

Matthew Gilmore: Rick

Michael Christian Alexander: Detective McNeil

Bob Bancroft: Dr. Trotter

Nicole DuBois: Bobbi Jo

Xian Mikol: Carrie

Marisa Echeverria: Sposa

La trama

Ricercato per molteplici crimini, il dottor Albert Beck (Eric Roberts) assume l’identità di un altro medico mentre cerca un nuovo lavoro in una clinica del sonno. Si innamora della sua prima paziente: Michelle (Emilie Ullerup), che soffre di sessosonnia notturna – fino a quando il suo interesse non viene distratto dall’arrivo della sua bella nipote che soffre di una condizione simile. Beck rivolge le sue attenzioni romantiche alla donna più giovane, facendo insospettire Michelle e mettendo in allerta la direttrice della clinica, Pamela (Felissa Rose), che inizia anche a mettere in discussione il comportamento instabile di Beck…

Curiosità