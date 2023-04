Justin Long lo scorso ottobre durante un’intervista con ComicBook rivelava che Vince Vaughn aveva avuto un’idea divertente per Dodgeball 2, un sequel di Palle al balzo: Dodgeball, la commedia sportiva del 2004 che ha visto Long recitare con Vaughn e Ben Stiller, quest’ultimo nei panni di memorabile antagonista.

Ovviamente mi piacerebbe farlo e spero che alla fine accada, ma penso che Ben [Stiller] sia un po’… quello che mi ha detto in quel podcast è che è un po’ trepidante all’idea di fare un sequel di qualcosa di così amato, qualcosa che piace così tanto alla gente. È molto rischioso. Non vuoi cagare sull’originale, vuoi qualcosa di altrettanto buono. Quindi penso che sia un po’ diffidente al riguardo, nel cercare di ricreare qualcosa che era molto specifico in quel momento, ma spero che cambi idea. Vince è una persona molto convincente, quindi spero solo che Vince possa convincerlo con la sua idea. È un’idea divertente, non voglio dire cosa sia. So che Ben ama ‘Dodgeball’ e adora quel personaggio. Ricordo quanto si divertiva ad interpretarlo. Rideva sempre…Quando ci siamo riuniti anni dopo per fare una piccola mini reunion per questo ente di beneficenza e Ben si è messo di nuovo i baffi, ricordo che parlava di quanto lo rendesse felice interpretare di nuovo White Goodman e di quanto fosse divertente quel personaggio. So che Vince ha una grande idea per questo ed è solo questione di coinvolgere Ben.

Vaughn in seguito ha rivelato di aver presentato l’idea per il sequel “Dodgeball 2” allo studio e che l’idea è piaciuta.

Hanno sempre parlato di queste cose per sempre e ho avuto un’idea divertente e allo studio piace, quindi vedremo dove andrà.

Ora apprendiamo via Variety che Dodgeball 2 è ufficialmente in sviluppo presso 20th Century Studios e Vince Vaughn è confermato per riprendere il suo ruolo.

Jordan VanDina (The Binge) sta scrivendo la sceneggiatura di “Dodgeball 2” da un’idea di Vaughn. Quando in precedenza parlava del sequel, Vaughn ha indicato A Christmas Story Christmas, che era il sequel di A Christmas Story – Una storia di Natale che ha recentemente prodotto, come esempio di come realizzare un sequel giusto che non sia solo una rivisitazione dell’originale. A questo proposito l’attore ha detto:

Dovresti solo assicurarti che entrare in Dodgeball sembri una bella continuazione e una storia che possa reggersi da sola. Penso che per tutti noi se sembra giusto ed è divertente, sarebbe qualcosa su cui tornare, e se non lo è, è solo un’altra idea da buttare.

Il film originale seguiva Peter La Fleur (Vaughn), proprietario dell’Average Joe’s Gym, un piccolo, squallido, ma amato ritrovo locale frequentato da un gruppo di disadattati. Per salvare la palestra dall’acquisizione da parte della Globo Gym, una catena di fitness aziendale gestita da White Goodman (Ben Stiller), Peter e i suoi amici partecipano a un torneo di dodgeball a Las Vegas con un primo premio in palio da 50.000$.

10 curiosità su Palle al balzo – Dodgeball