Roma 2020, Palm Springs: trailer italiano del film con Andy Samberg (Al cinema dal 29 ottobre)

I Wonder Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani, la commedia diretta da Max Barbakow in arrivo nei cinema italiani a partire dal 29 ottobre dopo la tappa in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (15-25 ottobre).

Romantica e divertente, la commedia di Barbakow segue le vicende di due sconosciuti, Nyles (Andy Samberg) e Sarah (Cristin Milioti), che si incontrano casualmente ad un matrimonio e restano bloccati in un loop temporale tra amore, disillusione e confusione.

Matrimoni, amore, famiglia, Ex, Cuori infranti, Un sacco di dolore e sofferenza, Un pizzico di gioia, Bambini, Birre, Burritos, Morte, Guerra, Violenza Ed infine – Sesso, droga ed un grosso masso con un buco. La maggior parte delle vite possono essere riassunte con queste parole.

Il film è diventato in breve tempo un cult negli USA, forte del successo di critica e pubblico raccolto in occasione del Sundance Film Festival, dove la pellicola è stata acquistata per oltre 17 milioni e mezzo di dollari da Neon e Hulu, segnando il record storico di vendita per un film al Sundance.

La trama ufficiale:

Mentre è bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles (Andy Samberg – Brooklyn Nine-Nine, SNL) incontra Sarah (Cristin Milioti – How I Met Your Mother, Modern Love), damigella d’onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, Sarah inizia ad essere attratta da Nyles e dal suo nichilismo insolito. Ma quando il loro incontro improvvisato è ostacolato da un’interruzione surreale, anche Sarah deve cominciare ad abbracciare l’idea che nulla ha davvero importanza e cominciare a…vivere come se non ci fosse un domani!

Il cast del film è completato da J. K. Simmons che in una scena appare come Fletcher del film Whiplash, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin, Peter Gallagher, Chris Pang, Jacqueline Obradors, June Squibb, Tongayi Chirisa, Dale Dickey, Conner O’Malley, Jena Friedman e Brian Duffy.

Max Barbakow è un regista e sceneggiatore di Santa Barbara, la cui predilezione per le commedie dark probabilmente proviene dal suo stravagante concepimento, avvenuto in un armadio ad una festa di liceo. Questa storia getta le basi per Mommy, I’m a Bastard!, il documentario di Max sulla sua adozione. Questa pellicola vede i suoi inizi grazie alla tesi per la Yale University, prima di essere presentato in anteprima al Santa Barbara International Film Festival. The Duke: Based on the Memoir ‘I’m The Duke’ by J.P. Duke , un cortometraggio prodotto al conservatorio AFI, dove Max ottiene un MFA in regia, è stato presentato al Tribeca Film Festival, vincendo premi agli Hamptons ed al Reykjavik IFF, in lizza anche per BAFTA Award. Dopo la laurea Max gira due film a Cuba con Werner Herzog. Il prossimo progetto di Barbakow è la commedia d’azione Good Bad & Undead con Jason Momoa e Peter Dinklage.