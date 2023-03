Pantafa: trailer e anticipazioni del film horror con Kasia Smutniak al cinema dal 30 marzo

Dopo l’anteprima al 40º Torino Film Festival nella sezione “Crazies”, dal 30 marzo arriva nei cinema d’Italia con Fandango Pantafa, un horror sovrannaturale ispirato al folklore abruzzese, diretto da Emanuele Scaringi e interpretato da Kasia Smutniak e Greta Santi, quest’ultima nuovo talento visto di recente nella commedia Tre di Troppo al fianco di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.

Pantafa – Trama e cast

La trama ufficiale: Marta (Kasia Smutniak) si trasferisce insieme a sua figlia Nina (Greta Santi) a Malanotte, un piccolo paese di montagna. La bambina da qualche tempo soffre di paralisi ipnagogiche, un disturbo del sonno che può portare ad avere stati allucinatori, e Marta ha pensato che un po’ di aria di montagna e di lontananza dalla frenesia cittadina possano giovare alla piccola. La casa in cui si trasferiscono però è tutt’altro che accogliente e per le strade di Malanotte non si vedono mai bambini. I sintomi di Nina cominciano a peggiorare già dalla prima notte, la bambina fa incubi sempre più vividi in cui una figura spettrale le si siede sul petto, la immobilizza e le ruba il respiro. Per Marta, madre sola in un paese che le appare sempre più sinistro, sarà ogni giorno più difficile trovare il modo di fare la cosa migliore per la sua bambina.

Il cast include anche Mario Sgueglia, Betti Pedrazzi, Mauro Marino, Giuseppe Cederna e Francesco Colella.

Curiosità

Il film è una co-produzione Italia-Argentina

Emanuele Scaringi (La profezia dell’armadillo, Bangla – La Serie, L’alligatore) dirige questo suo secondo lungometraggio da una sua sceneggiatura scritta con Tiziana Triana e Vanessa Picciarelli.

Il produttore Domenico Procacci ha parlato di “Pantafa” con il sito americano Variety: “Fandango non ha mai realizzato un film horror in 30 anni [della nostra esistenza] perché personalmente non sono né un grande fan [di questo genere] né un esperto. Ma Scarigni credeva davvero in questo progetto, quindi ho accattato la cosa…è un tipo piuttosto particolare di film horror che mescola naturalismo e horror.

Il produttore Domenico Procacci per il film ha potuto avere la costumista premio Oscar Gabriella Pescucci (“Penny Dreadful”). Ha incontrato Pescucci durante una visita a Smutniak sul set della serie Sky “Domina”, che guarda l’Antica Roma attraverso un prisma femminile. In “Domina” la Smutniak, compagna di Procacci, interpreta la protagonista, Livia Drusilla, moglie dell’imperatore Augusto.

Il film fruisce anche della fotografia di Simone D’Onofrio, del montaggio di Gianluca Scarpa e delle scenografie di Alessandro Vannucci.

Le musiche originali del film sono di Ratchev & Carratello (Gianni e le donne, Tommaso, Il campione, Padrenostro, L afroesta di ghiaccio)

Il film è prodotto da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango in patnership con Rai Cinema e Lifi (Argentina)

Note di regia

Vi è mai capitato di svegliarvi all’improvviso e di trovarvi con gli occhi sbarrati nel cuore della notte, con addosso una strana sensazione di panico, l’incapacità di muovere un solo muscolo e la percezione di qualcosa o qualcuno sul petto che vi opprime? Non preoccupatevi, non siete soli. Qualche anno fa un gruppo di ricercatori dell’università di Padova in associazione con l’Università della California e di Harvard ha condotto uno studio sul fenomeno della paralisi del sonno, scoprendo che questa patologia colpisce circa il 10% delle persone nel corso della vita. La paralisi ipnagogica è l’incapacità di muoversi quando ci si risveglia durante la fase REM nella quale avvengono i sogni e il corpo è paralizzato per impedire il loro attuamento nella realtà. L’attività onirica della fase REM, ancora attiva, può creare allucinazioni, anche terrificanti. Un terzo delle persone coinvolte nello studio ha dato una sorprendente interpretazione culturale a questo fenomeno. Riteneva che questa potesse essere causata da un’entità soprannaturale conosciuta con il nome di Pantafa. La Pantafa è una leggenda popolare. Una creatura che si siede sul petto e ti ruba il respiro. Il folclore italiano è popolato da numerose leggende che fanno parte della nostra cultura e che rappresentano uno dei modi principali con cui esorcizzare il male e le paure. Attingere a questo impressionante pozzo di storie significa entrare in un mondo fatto di riti, superstizioni e meraviglie. Un mondo affascinante e pauroso insieme. La Pantafa è la raffigurazione del mostro. La rappresentazione del male. L’incarnazione della nostra parte più buia. Un male oscuro che ci consuma quotidianamente e rode ogni nostra piccola sicurezza. Una delle paure più inconfessabili e difficili da accettare è l’odio verso la progenie. Un rancore indicibile e soffocato. Quello spirito maligno che insinua il dubbio che senza quel figlio la propria vita sarebbe stata diversa. Un tabù. Forse il più terribile di tutti. La Pantafa è una parte di noi, parla delle nostre bassezze più recondite. Quello che spaventa non è l’orrore mostrato ma il non visto, l’orrore che viene evocato. Quello che non si potrebbe raccontare. Le storie dell’orrore servono anche a questo, a trasformare, tramandare e liberarsi delle nostre paure e debolezze.

Emanuele Scaringi – Note biografiche

L’horror “Pantafa”, basato su una leggenda popolare, è il suo secondo lungometraggio dopo l’esordio con “La Profezia dell’armadillo” tratto dalla graphic novel di Zerocalcare, Venezia 2018, con cui ha partecipato a oltre 50 festival. Ha curato la regia delle serie tv “Bangla”(Nastro d’Argento come miglior commedia) e “L’Alligatore” (puntate “Il corriere colombiano” e “Il Maestro di nodi”) tratta dai romanzi di Massimo Carlotto. Produttore creativo del film “Bangla” di Phaim Bhuiyan e produttore delegato dei film “I predatori” di Pietro Castellitto, “Il regno” di Francesco Fanuele, “Dove cadono le ombre” di Valentina Pedicini, “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia, “Tutti contro tutti” di Rolando Ravello e “L’ultimo Terrestre” di Gipi. Ha scritto le sceneggiature di “Senza nessuna pietà” di Michele Alhaique, “Diaz don’t clean up this blood” di Daniele Vicari e “BB e il cormorano” di Edoardo Gabriellini. Realizzato il documentario “Okùnchiràn – Emergency in Cambogia”, I edizione festa del cinema di Roma 2006. Ha diretto le riprese degli spettacoli teatrali “Moby Dick” di Alessandro Baricco, “Non Dirlo” di Sandro Veronesi, “Chisciotte e gli invincibili” di Erri De Luca, “I capitoli dell’infanzia” di Davide Enia e dei concerti della notte della Taranta, del tour di Vinicio Capossela “Nel niente sotto il Sole”, di “Ciao Poeta” omaggio a Sergio Endrigo.

Pantafa nella credenza popolare

Una delle più radicate credenze popolari del folklore abruzzese e marchigiano, nonché più spaventosa, è la Pantafica, chiamata anche “Pantafiche” e “Pandafeche”. La Pantafica, secondo la credenza popolare, è una donna spettrale dagli occhi demoniaci, personificazione dell’incubo che agisce di notte posizionandosi sopra le persone che dormono. Si accovaccia sul corpo e con una mano blocca la bocca del malcapitato impedendone il sonno. Poi passa a braccia e gambe e quando la persona si sveglia, la Pantafica svanisce magicamente. Sembra una strega, è vestita di bianco e ha la bocca (o muso) a punta. In più, ama realizzare trecce con le criniere dei cavallie in alcuni casi assume invece l’aspetto di un grosso gatto nero. Figure simili sono presenti con altri nomi: pesàntola in Istria, la fantàsima in Toscana e Umbria, il linchetto in Toscana, il pundacciu e l’ammuntadore in Sardegna, lo stricacuor, il calcatrep, il calcarello e il mazapegolo in Emilia-Romagna, la carcaveja in Piemonte, il carcun in Lombardia, il pesarello nelle Marche, il fracariol, la smara, il premevenco e il sanguanello in Veneto. Leggende analoghe si trovano anche in Egitto (shaitan, jinn), Canada (old hag), Giappone (kanashibari), Cina e Cambogia. La soluzione per proteggersi dalla Pantafica tramandata di generazione in generazione è lasciare un fiasco di vino vicino al letto, così la strega ne sarà distratta, oppure un sacchetto di legumi o una scopa con tante setole. Queste ultime due soluzioni stuzzicano una delle ossessioni della strega: contare piccoli oggetti.

Altre storie e leggende d’Abruzzo

SANSONE E LA NASCITA DELLA MORGIA: Secondo la leggenda, la “Morgia” viene attribuita niente che di meno all’eroe biblico Sansone, il quale prese il masso roccioso e con un solo passo lo portò da Palena a Gessopalena, posizionandolo così come lo vediamo oggi…

LA GROTTA DEL CAVALLONE E LE FATE: Si narra che nel territorio di Taranta Peligna, sembra che alcune fate abruzzesi, abitassero all’interno della Grotta della Figlia di Iorio (così chiamata successivamente da Gabriele D’Annunzio)…

ERNESTINA DI POMPEO, LA STREGA CURATRICE: Ernestina, figlia di Alberico pescatore e di Ave massaia e levatrice, nasce a Campli nel 1598, dopo varie vicissitudini e carestie la sua famiglia decide di trasferirsi in quel di Giulianova anche per via del lavoro del padre…

LA LEGGENDA DEI BAMBINI SCOMPARSI E IL COLLE DELLE FATE: Secondo la leggenda, le Fate appartengono ad una specie di “terra di Mezzo”, un limbo tra cielo e terra, ed è per la loro natura, né demoni, né angeli che sono costrette a vivere in zone crepuscolari, come il colle a loro nome…

IL BOSCO SACRO DELLA DEA ANGIZIA A LUCO DEI MARSI: Poco lontano dalle rive dello scomparso lago del Fucino a Luco dei Marsi (AQ) c’è un bosco: gli antichi abitanti attribuivano a questo bosco il termine sacro, “lucus”, proprio per indicare che si entrava in un luogo dai richiami soprannaturali…

COSTOLA DEL DRAGO: Secondo la leggenda, Atessa era in principio formata da due città Ate e Tixa, separate da una valle paludosa nella quale abitava un temutissimo drago…

IL LUPO MANNARO IN ABRUZZO: Le storie di lupi mannari non sono mai mancate qui in Abruzzo, ogni paese della regione può vantare la propria storia o leggenda di esseri umani che all’improvviso, nelle notti di luna piena si trasformavano in “licantropi”…

IL TESORO DI RE MANFREDI: Nel fondo della Gola del Salinello, dove la corrente del fiume è più forte, si narra di un enorme macigno che bloccherebbe una grotta in cui si celerebbe il tesoro di Re Manfredi di Svevia in monete d’oro, rame e argento…

LA LEGGENDA DEL MAZZEMARILL: Il suo nome è Mazzemarill, questo strano ometto vengono attribuite diverse storie e straordinarie capacità. Il suo anello infatti, possiede misteriosi poteri col quale può fulminare ed uccidere chiunque lo tradisca…

LA LEGGENDA DELLA STREGA MELINDA: prepara la sua prima fattura, appresa da una “commara”, con una ciocca dei suoi capelli, un bottone del suo corpetto e un pezzo di stoffa imbevuto del suo sangue mestruale, lasciandola sul letto per il ritorno dal fronte del seduttore…

LA STORIA DI ERNESTINA DI POMPEO: La storia più vicina a noi è quella di Ernestina Di Pompeo la più emblematica di tutte, avvolta da un velo di tristezza e rabbia. Siamo nell’anno di grazia 1619 in quel di Castrum Novum “Giulianova”…

LEGGENDA MADAMA ANGIOLINA: Esistono diverse leggende che narrano la storia del lago di Scanno. Secondo una di queste, Angiolina abitava in una rocca inaccessibile posta al centro del lago e si dedicava all’arte della magia…

LA LEGGENDA DEL MANTO REALE: C’erano due re. Uno aveva un figlio, e un altro una figlia. Tra loro c’era amicizia stretta; ma si proponevano di stringerla di più, con la parentela, volendo che, a tempo debito, succedesse un matrimonio tra i loro figli…

I MORTI SENZA SEPOLTURA: L’antico uso di seppellire i morti sotto le pietre trae origine dall’orrore istintivo che l’uomo ha sempre avuto alla vista dei cadaveri, ma anche dal fatto di voler dare al morto la possibilità di difendersi dai geni maligni…

LA LEGGENDA DEL LUPO E LA LUNA: Secondo una leggenda, si narra che una sera di tantissimi anni fa, la luna scese sulla terra e rimase impigliata tra i rami di un albero. In quel momento un lupo che passava di là si accorse della luna che non riusciva a liberarsi…

Se volete approfondire una o più delle leggende elencate cliccate QUI.

