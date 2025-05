Papa Francesco, Scorsese annuncia film con “L’ultima intervista” al Pontefice

Quando era arcivescovo di Buenos Aires, il cardinale Jorge Mario Bergoglio era noto tra gli addetti ai lavori per la sua riservatezza con i media. Rilasciava interviste col contagocce e manteneva un profilo pubblico molto basso. Era considerato una figura schiva, dallo stile sobrio, che evitava i riflettori e preferiva stare tra la gente, magari prendendo i mezzi pubblici per visitare i quartieri più poveri della capitale.

Con l’ascesa al pontificato le cose sono molto cambiate. Dal 13 marzo 2013 – giorno dell’elezione al soglio pontificio – in avanti il pontefice che si è scelto il nome di Francesco ha adottato uno stile comunicativo molto più diretto, concedendo numerose interviste e conversazioni pubbliche. In un certo senso il genere dell’intervista è diventato una sorta di marchio di fabbrica del pontificato di Francesco, praticamente fino alla morte avvenuta lo scorso 21 aprile.

Non stupisce più di tanto allora che proprio a quella che si può considerare l’ultima intervista rilasciata da papa Francesco sia dedicato il prossimo film di Martin Scorsese. Il pluripremiato regista statunitense – accomunato a papa Bergoglio dalle comuni origini italiane – sta producendo un lungometraggio documentario su Papa Francesco, compresa quella che si dice essere stata la sua ultima intervista in profondità davanti a una telecamera per un film.

Martin Scorsese annuncia un film con l’ultima intervista a papa Francesco

Il nuovo documentario annunciata da Martin Scorsese si intitola Aldeas – A New Story. Il film del regista italoamericano conterrà conversazioni tra lo stesso Scorsese e il defunto pontefice, inclusa quella che è considerata l’ultima intervista approfondita di Francesco di fronte a una telecamera per un film. Il documentario metterà in luce anche il lavoro di Scholas Occurrentes.

Si tratta dell’organizzazione internazionale no-profit fondata da Francesco nel 2013 per promuovere la “cultura dell’incontro” tra i giovani di tutto il mondo attraverso il sistema educativo. Nel documentario appariranno giovani provenienti da vari Paesi (Indonesia, Gambia e Italia) impegnati a partecipare alle iniziative del programma Aldeas. Li si vedrà creare cortometraggi sulle loro esperienze e prospettive di vita.

​Al momento non è ancora stata annunciata la data di uscita del film di Scorsese. È invece di questi giorni (30 aprile) l’annuncio del documentario da parte delle due società di produzione, Aldeas Scholas Film e Sikelia Productions di Scorsese.

Prima della sua scomparsa, papa Francesco ha definito Aldeas «un progetto estremamente poetico e molto costruttivo perché va alle radici di ciò che è la vita umana, la sociabilità umana, i conflitti umani… l’essenza del viaggio di una vita».

Le parole di Martin Scorsese dopo la morte di Francesco

In una nota, il regista ha dichiarato che «ora più che mai, abbiamo bisogno di parlarci e ascoltarci a vicenda in modo interculturale». «Per Papa Francesco era importante che le persone di tutto il mondo si scambiassero idee con rispetto, preservando al contempo la propria identità culturale, e il cinema è il mezzo migliore per farlo», ha affermato Scorsese.

Dopo la morte di papa Bergoglio, Scorsese lo ha definito «un essere umano straordinario» in una dichiarazione resa a ABC News. Il leggendario cineasta ha voluto ricordare il pontefice appena scomparso con queste parole: «[Papa Francesco] riconosceva i propri difetti. Irradiava saggezza. Irradiava bontà. Aveva una ferrea dedizione al bene. Nel suo animo sapeva che l’ignoranza era una terribile piaga per l’umanità. Quindi non ha mai smesso di imparare», ha detto Scorsese.

Il regista 82enne ha poi aggiunto: «La perdita per me è profonda: sono stato piuttosto fortunato a conoscerlo e mi mancheranno la sua presenza e il suo calore. La perdita per il mondo è immensa. Ma ha lasciato una luce dietro di sé, e non potrà mai spegnersi».