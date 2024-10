Stasera in tv: “Paradise City” su Italia 1

Paradise City, su Italia 1 il thriller d’azione di Chuck Russell (Io sono vendetta – I Am Wrath), ultimo ruolo di Bruce Willis prima del suo ritiro per motivi di salute, e film che ha visto riuniti Willis e John Travolta a 27 anni dal cult Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

Paradise City – Cast e personaggi

Bruce Willis: Ian Swan

John Travolta: Arlene Buckley

Stephen Dorff: Robbie Cole

Blake Jenner: Ryan Swan

Praya Lundberg: Savannah

Corey Large: Zyatt Dean

Branscombe Richmond: Senatore Kane

Laird Akeo: Koa Kahale

Lorenzo Antonucci: Scorpion

Kate Katzman: Nikki

Amber Abara: Gerry

Carrie Anne Bernans: Kai

Noel Gugliemi: Alfredo Salazar

Branscombe Richmond: Thomas Kane

Micah Giovanni: Ern

Kade Vu: Manu

Bernie Gewissler: Terrance Billford

Cesar Miramontes. Mike Hervez

Ute Finch: Mrs. Tilly

Vene Chun: Charlie

Charles Kaeo: Dougie

Paradise City – Trama e trailer

Quando il cacciatore di taglie Ian Swan (Bruce Willis) viene colpito e presumibilmente ucciso dopo essere scomparso nelle acque di Maui, il figlio di Swan, Ryan (Blake Jenner), il suo ex socio (Stephen Dorff) e un detective locale (Praya Lundberg) partono per trovare i suoi assassini.

Curiosità

Il regista Chuck Russell ha diretto anche i cult Nightmare 3 – I guerrieri del sogno (1987), Blob – Il fluido che uccide (The Blob) (1988) e The Mask (1994). Russell ha inoltre diretto Arnold Schwarzenegger in L’eliminatore – Eraser (1996) e Dwayne “The Rock” Johnson nello spinoff/prequel Il re scorpione.

“Paradise City” segna la seconda collaborazione tra il regista Chuck Russell e John Travolta dopo il thriller Io sono vendetta – I Am Wrath (2016).

Il film riunisce Bruce Willis e John Travolta, quasi trent’anni dopo Pulp Fiction (1994).

Ultimo ruolo cinematografico per Bruce Willis. L’attore si è ritirato a seguito di una diagnosi di demenza frontotemporale. Il suo sottotipo di demenza frontotemporale (afasia progressiva primaria) causa afasia (incapacità di comunicare).

Il film è girato alle Hawaii sull’isola Maui (Wailuku, Kihei, Lahaina, Haiku) suggestiva location dove hanno girato dal classico Papillon al più recente Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo. Altre location utilizzante hanno incluso la città di Savannah in Georgia (Stati Uniti).

Paradise City – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Sam Ewing (Victor Crawley, Chase – Scomparsa, Uno splendido disastro, Slotherhouse, The Walking Dead, Halo). il regista Sam Ewing è tornato a collaborare con Chuck Russell per Witchboard, remake del film horror Spiritika del 1986 ancora in attesa di una data di uscita.

1. Paradise City (2:02)

2. Ryan Swan (1:10)

3. Bounty Hunter Tales (2:46)

4. Hotel Invasion (2:24)

5. Buckley (2:33)

6. Journey to Paradise City (1:56)

7. Aloha (2:00)

8. That Day on the Beach (1:05)

9. Bounty Hunter Requiem (4:13)

10. Two Legends Meet Again (3:53)

11. Goodbye, Old Friend (1:31)

12. End Credits (2:27)

13. Mahalo (0:46)

La colonna sonora di “Paradise City” è disponibile su Amazon.