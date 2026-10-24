Il nuovo thriller psicologico di Yeon Sang-ho — il regista di Train to Busan — ha già conquistato 118 paesi prima ancora di debuttare negli Stati Uniti. Il paradise lost film diretto dal cineasta coreano ha chiuso accordi di distribuzione internazionale con una velocità che raramente si vede per un titolo non ancora uscito nei mercati occidentali, confermando che il nome di Yeon Sang-ho funziona come garanzia commerciale su scala globale.

La premiere americana alla 46ª edizione dell’Hawai’i International Film Festival

Il debutto statunitense di Paradise Lost è fissato alla 46ª edizione dell’Hawai’i International Film Festival, dove il film è inserito nella sezione Spotlight on Korea. Le proiezioni sono programmate per il 1° e il 4 novembre 2026. Non si tratta di una scelta casuale: la sezione coreana del festival di Honolulu è da anni uno dei punti di osservazione più affidabili per capire quali titoli del cinema coreano puntano a una distribuzione americana seria, e la presenza di Paradise Lost in quel contesto segnala esattamente questo tipo di ambizione.

A gestire le vendite internazionali è CJ ENM, il colosso dell’intrattenimento coreano che ha già accompagnato titoli di peso nei mercati globali. Il fatto che il distributore abbia chiuso accordi in 118 territori prima della premiere americana — e non dopo — dice molto sulla fiducia del mercato nel progetto.

Tokyo, Parigi, Nord America: i deal territorio per territorio

Tra i contratti già siglati emergono nomi di riferimento per i rispettivi mercati. In Giappone i diritti sono andati a Twin, distributore con una consolidata esperienza nel cinema coreano d’autore. In Francia il film sarà distribuito da The Jokers Films, etichetta nota per aver portato nelle sale francesi titoli di qualità provenienti dall’Asia. Per il mercato nordamericano, invece, l’accordo è con Well Go USA, specializzata proprio in cinema asiatico per il pubblico statunitense e canadese.

Secondo quanto riportato da Variety, le entrate derivanti dalle vendite estere hanno già superato il budget netto di produzione del film. Un risultato che, nel contesto del cinema coreano, non è scontato nemmeno per i titoli più attesi.

Il passato di Yeon Sang-ho e il peso di ‘Train to Busan’

È impossibile parlare di Paradise Lost senza fare i conti con il peso di Train to Busan, il film del 2016 che ha trasformato Yeon Sang-ho in un nome riconoscibile ben oltre i confini del mercato coreano. Quel film d’azione e horror ha incassato cifre record a livello internazionale e ha aperto la strada alla diffusione globale del genere coreano in un momento in cui il pubblico occidentale iniziava appena a familiarizzarsi con il cinema di Seul.

Da allora, ogni progetto di Yeon Sang-ho viene accolto con un’attenzione che va ben oltre i circuiti specialistici del festival circuit. Paradise Lost, thriller psicologico con protagonisti Hyun-joo Kim e Hyeon-seong Bae, si muove in un territorio narrativo diverso rispetto all’horror d’azione che ha reso famoso il regista, ma la risposta del mercato suggerisce che la fiducia nei confronti del cineasta è rimasta intatta — e anzi si è allargata.

Toronto e Busan: le proiezioni esaurite che hanno convinto i distributori

Prima di arrivare a Honolulu, Paradise Lost ha già avuto le sue prime proiezioni pubbliche a Toronto e al Busan International Film Festival, entrambe con proiezioni esaurite. È quasi certamente da quei sold-out che è partita la corsa agli acquisti internazionali: i distributori presenti nei due festival hanno avuto modo di vedere il film e di valutare la risposta del pubblico in sala, e evidentemente quello che hanno visto li ha convinti a chiudere gli accordi in tempi rapidi.

Il circuito Toronto-Busan-Hawai’i rappresenta ormai un percorso consolidato per il cinema coreano di qualità che punta ai mercati occidentali. Toronto offre visibilità nei confronti della stampa anglosassone e dei distributori nordamericani; Busan è il festival di riferimento per l’Asia; Hawai’i funziona da ponte tra i due mondi, con una sezione coreana che negli anni ha anticipato molti titoli poi diventati rilevanti anche in Europa e negli Stati Uniti.

Il segnale che arriva dai 118 mercati

Un accordo che copre 118 paesi prima della premiere americana non è semplicemente un dato commerciale: è un indicatore del posizionamento che CJ ENM intende dare al film. Non si tratta di una distribuzione di nicchia pensata per i festival e i cinefili, ma di un lancio che punta a raggiungere il grande pubblico su scala globale. Il fatto che le entrate estere abbiano già coperto il budget di produzione trasforma la distribuzione nelle sale — e l’eventuale arrivo sulle piattaforme streaming — in puro guadagno aggiuntivo.

Per il cinema coreano, che negli ultimi anni ha visto il proprio peso internazionale crescere in modo costante dopo la vittoria di Parasite agli Oscar 2020, questo tipo di operazione rappresenta la conferma che il mercato globale non considera più i titoli di Seul come prodotti di importazione da trattare con cautela, ma come investimenti affidabili. Paradise Lost arriva in questo contesto con un profilo già costruito e una rete di distribuzione che pochi film riescono ad assemblare prima ancora di toccare il suolo americano.

Cosa aspettarsi una volta che il film uscirà nei mercati con accordi già firmati — Giappone, Francia, Nord America e gli altri 115 territori — dipenderà naturalmente dalla risposta del pubblico in sala. Ma la partenza, almeno sul piano commerciale, è già fuori dall’ordinario.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.