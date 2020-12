Disenchanted: Patrick Dempsey torna in Come d’incanto 2

Disney ha recentemente confermato lo sviluppo di Come d’incanto 2 aka Disenchanted, il sequel della commedia musicale live-action del 2007. Ora apprendiamo che sarà Brigette Hales, autrice per le serie tv C’era una volta e 11.22.63, a scrivere la sceneggiatura con Adam Shankman (Hairspray, Racconti incantati) designato alla regia.

Il sito The Disinsider ha riportato la notizia del reclutamento di Hales aggiungendo che a bordo ci sarà anche Patrick Dempsey che tornerà nel ruolo di Robert Philip e pare che tornerà anche Rachel Covey (foto in basso), che nel film originale era Morgan Philip, la figlia di Robert che convince il padre divorziato ad accogliere in casa la bella e deliziosamente stramba Giselle di Amy Adams, con “grande gioia” della nuova compagna del padre, l’antipatica Nancy Tremaine interpretata dalla cantante e attrice Idina Menzel, voce di Elsa nei film animati Frozen. Confermato anche il ritorno nel sequel di James Marsden che riprenderà il ruolo del principe Edward che alla fine del film originale fa coppia con Nancy, la sposa e nel lasso di tempo tra l’originale e il sequel si trasferisce con lei a vivere nel regno animato di Andalasia.

“Come d’incanto 2” è ancora alla ricerca di un’attrice per interpretare la cattiva del film, nel film originale c’era una strepitosa Susan Sarandon nei panni della Malvagia Narissa, ispirata all’iconica Malefica. I compositori e parolieri Alan Menken e Stephen Schwartz che hanno collaborato alla colonna sonora del primo film tornano nel sequel per scrivere nuove canzoni per il film.

Insieme all’annuncio Disney ha rilasciatoa nche un breve sinossi ufficiale che rivela che il sequel riprenderà dieci anni dopo gli eventi del primo film e vedrà Giselle mettere in discussione la sua felicità, portando involontariamente confusione nelle le vite di coloro che vivono nel mondo reale e di Andalasia. Come d’incanto 2 è attualmente in pre-produzione ed è previsto come un’esclusiva Disney +.

Foto: RachelCovey