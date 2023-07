Paul Reubens: è morto a 70 anni l’attore e comico di “Pee-wee’s Big Adventure” di Tim Burton

Paul Reubens, l’attore comico noto per il personaggio Pee-wee Herman, protagonista spettacoli teatrali, show televisivi e del film Pee-wee’s Big Adventure di Tim Burton, è morto all’età di 70 anni. La morte di Reubens è stata confermata dalla pagina ufficiale di Pee-wee Herman su Facebook.

Ieri sera abbiamo salutato Paul Reubens, un iconico attore, comico, scrittore e produttore americano il cui amato personaggio Pee-wee Herman ha deliziato generazioni di bambini e adulti con la sua positività, fantasia e fede nell’importanza della gentilezza. Paul ha combattuto coraggiosamente e privatamente il cancro per anni con la sua tenacia e arguzia che lo contraddistinguono. Un talento dotato e prolifico, vivrà per sempre nel pantheon della commedia e nei nostri cuori come un amico prezioso e un uomo di carattere straordinario e generosità di spirito.

C’era anche un messaggio di Paul Reubens incluso nel post di Facebook in cui ringraziando i suoi fan, al contempo si scusa per questa sua repentina uscita di scena:

Per favore, accettate le mie scuse per non aver reso pubblico ciò che ho dovuto affrontare negli ultimi sei anni Ho sempre sentito un’enorme quantità di amore e rispetto da parte dei miei amici, fan e sostenitori. Vi ho amati così tanto e mi è piaciuto fare arte per voi”. – Paul Rubens

Una nota sul post istruisce anche i fan su come onorare Paul Reubens: “Paul ha chiesto che qualsiasi espressione di simpatia fosse fatta in onore dei suoi defunti genitori, Judy e Milton Reubenfeld, a Stand Up to Cancer o alle organizzazioni coinvolte nella cura, sostegno e ricerca su demenza e Alzaheimer.

Paul Reubens – Note biografiche

Paul Reubens è entrato a far parte della compagnia di Los Angeles The Groundlings negli anni ’70 e ha iniziato la sua carriera come comico improvvisatore e attore teatrale. Nel 1982, Reubens inizia ad apparire in uno spettacolo teatrale incentrato su un personaggio che aveva sviluppato per anni. Lo spettacolo si chiamava The Pee-wee Herman Show e durò cinque mesi di tutto esaurito; HBO ha anche prodotto uno speciale di successo al riguardo.

Pee-wee divenne subito una figura di culto e, per il decennio successivo, Reubens si dedicò completamente al suo personaggio, facendo tutte le sue apparizioni pubbliche e interviste come Pee-wee. Il suo lungometraggio, Pee-wee’s Big Adventure (1985), diretto da Tim Burton, è stato un successo finanziario e di critica, e ben presto si è trasformato in una pellicola di culto. Il suo sequel, Big Top Pee-wee – La mia vita picchiatella (1988) non ebbe il medesimo successo. Tra il 1986 e il 1990, Reubens ha recitato nel ruolo di Pee-wee nel programma per bambini del sabato mattina della CBS Pee-wee’s Playhouse.

Successivamente, Reubens ha deciso di prendersi un anno sabbatico da Pee-wee. Nel luglio 1991, Reubens viene arrestato per atti osceni in un teatro per adulti a Sarasota, in Florida. L’arresto ha innescato una reazione a catena dell’attenzione dei media nazionali che ha cambiato in negativo l’opinione pubblica su Reubens e Pee-wee. L’arresto ha rinviato il coinvolgimento di Reubens in grandi progetti fino al 1999, quando è apparso in diversi progetti ad alto budget tra cui Mystery Men (1999) e Blow (2001). Successivamente Reubens iniziò a rilasciare interviste come se stesso piuttosto che nei panni di Pee-wee.

Dopo il 2006, Reubens ha fatto cameo e apparizioni in numerosi progetti, come Reno 911! (2006), 30 Rock (2007), Pushing Daisies (2007), Life during Wartime (2009), The Blacklist (2014-2015), Accidental Love (2015), Mosaic (2018), nella serie tv What We Do in the Shadows (2019) dove ha interpretato Paul membro del “Gran Consiglio dei Vampiri” e in Legends of Tomorrow (2018-2019) dove ha prestato al volce al dibbuk “Mike the Spike” per cinque episodi della quarta stagione. Dagli anni ’90, Reubens ha lavorato a due potenziali film di Pee-wee: uno cupo e per adulti, soprannominato The Pee-wee Herman Story, l’altro un’avventura epica per famiglie chiamata Pee-wee’s Playhouse: The Movie. Nel 2010, ha recitato a Broadway in The Pee-wee Herman Show. Nel 2016, Reubens ha co-sceneggiato e recitato nel film originale di Netflix Pee-wee’s Big Holiday, riprendendo il ruolo di Pee-wee Herman per l’ultima volta.

Paul Reubens al cinema

