Il 15 luglio 2022 debutta nei cinema americani Paws of Fury: The Legend of Hank, un nuovo film d’animazione targato Paramount e realizzato da HB Wink Animation e GFM Animation. Questa commedia d’azione per tutta la famiglia un adorabile cane con la testa piena di sogni di diventare un samurai, parte alla ricerca del suo destino. Nella versione originale Michael Cera presta la voce a Hank, Samuel L. Jackson veste i panni di un recalcitrante maestro di arti marziali e Ricky Gervais è il cattivo del film.

Paws of Fury – trailer e video

Trailer italiano ufficiale pubblicato l’11 aprile 2022

Trama e cast

La trama ufficiale: Hank (Michael Cera), un segugio sfortunato, si ritrova in una città piena di gatti che hanno bisogno di un eroe che li difenda dal complotto malvagio di uno spietato cattivo (Ricky Gervais) per cancellare il loro villaggio dalle mappe. Con l’aiuto di un insegnante riluttante (Samuel L. Jackson) ad addestrarlo, il nostro perdente deve assumere il ruolo di samurai cittadino e collaborare con gli abitanti del villaggio per salvare la situazione. L’unico problema…i gatti odiano i cani!

Il cast stellare di voci della versione originale include anche Michelle Yeoh, Mel Brooks, Djimon Hounsou, Aasif Mandvi, George Takei, Gabriel Iglesias, Cathy Shim e Kylie Kuioka.

Curiosità

Secondo HB Wink Animation e GFM Animation il film “insegna ai bambini e agli adulti che abbracciare la diversità è ciò che ti rende veramente un eroe”.

“Paws of Fury” è co-diretto dall’esordiente Mark Koetsier con Rob Minkoff e Chris Bailey. Koetsier è un animatore e artista di storyboard di film come Il gatto con gli stivali, Oceania, Angry Birds – Il film e Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. Minkoff oltre all’acclamato classico animato Il re leone ha diretto anche Stuart Little – Un topolino in gamba, Mr. Peabody e Sherman e i live-action La casa dei fantasmi e Il regno proibito. Bailey ha diretto e prodotto episodi delle serie animate Clerks, Kim Possible e Scooby-Doo and Guess Who? e collaborato come animatore ai classici Disney “Il re leone” e La sirenetta, agli ibridi live-action/CG Garfield 1 & 2, Hop, Alvin Superstar 1 & 2 e al videogioco Dragon’s Lair II: Timewarp.

Questo film è stato annunciato per la prima volta con il titolo Blazing Samurai e come un remake della parodia Mezzogiorno e mezzo di fuoco (Blazing Saddles) diretta da Mel Brooks nel 1974 e interpretata da Gene Wilder e Cleavon Little.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Ed Stone (Happy, Texas) con l’esordiente Nate Hopper e la collaborazione di Rob Minkoff. La sceneggiatura è basata sul film “Mezzogiorno e mezzo di fuoco” (Blazing Saddles) scritto da Mel Brooks, Norman Steinberg, Andrew Bergman, Richard Pryor e Alan Uger.

Mel Brooks oltre a prestare la voce al personaggio dello Shogun e anche produttore esecutivo del film.

Secondo il co-regista e produttore Rob Minkoff: “Paws of Fury è un mash-up a ruota libera di Oriente e Occidente. Una commedia ricca di azione con prestazioni incredibili del nostro cast stellare di personaggi esilaranti, che trasmette anche un grande messaggio di inclusione e accettazione. Sarà sicuramente un piacere per tutta la famiglia.”

Lo sviluppo di “Paws of Fury” era entrato in una fase di stallo a causa di problemi nel reperire finanziamenti, problema superato grazie alla società di produzione “Align” di Adrian Politowski e Nadia Khamlichi, che è salita a bordo e ha raddoppiato il budget del film portandolo da 23 a 46 milioni di dollari. Il produttore Adrian Politowski ha dichiarato: “Siamo sempre stati appassionati di animazione e siamo entusiasti di prendere parte a Blazing Samurai. La combinazione di Rob e Mark come eccezionali creativi dell’animazione, l’esperienza del settore di Aniventure, GFM Animation e Cinesite che offre un incredibile valore di produzione sullo schermo, assemblata attorno ad una sceneggiatura per famiglie così esilarante e ricca di azione che renderà Paws of Fury uno dei film d’animazione di punta”.

Paws of Fury” è il quarto film d’animazione uscito nelle sale di George Takei, il Sulu del franchise Star Trek, dopo Mulan (1998), Free Birds – Tacchini in fuga (2013) e Kubo e la spada magica (2016). Il sesto film completamente animato di Mel Brooks dopo Robots (2005), Mr. Peabody e Sherman (2014), Hotel Transylvania 2 (2015), Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa (2018) e Toy Story 4 (2019). Il terzo film d’animazione uscito nelle sale di Michael Cera, dopo Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia (2016) e LEGO Batman – Il film (2017). Il terzo film d’animazione uscito nelle sale di Michelle Yeoh, dopo Kung Fu Panda 2 (2011) e Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (2022). Il settimo film interamente animato di Samuel L. Jackson, dopo Gli Incredibili – Una ‘normale’ famiglia di supereroi (2004), Star Wars: The Clone Wars (2008), Astro Boy (2009), Zambezia (2012), Turbo (2013), e Gli incredibili 2 (2018). Il quarto film d’animazione di Ricky Gervais dopo Valiant (2005), Fuga dal pianeta Terra (2013) e La famiglia Willoughby (2020).

Esiste un videogioco dal titolo Brutal: Paws of Fury, un picchiaduro 2D pubblicato da GameTek nel 1994 che contrappone animali antropomorfi, ma il titolo non ha alcuna connessione con il film.

“Paws of Fury” è una produzione Cina, Regno Unito e Stati Uniti.

La colonna sonora

Le musiche origjnali del film sono del compositore Bear McCreary (Godzilla II – King of the Monsters, The Cloverfield Paradox, Battlestar Galactica, The Walking Dead). McCreary è alla sua terza esperienza con l’animazione dopo ave musicato il film Animal Crackers e la serie animata Masters of the Universe: Revelation entrambe produzioni Netflix. McCreary è anche un autore di musiche per videogiochi per franchise di grande successo come God of War, Call of Duty e Assassin’s Creed.

Foto e poster